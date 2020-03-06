WIN Eurasia Fuarı 18 - 21 Haziran 2020’ye ertelendi

06 Mart 2020

Dilek FİDAN-KAYSERİ

Bu yıl 12-15 Mart tarihleri arasında düzenlemesi planlanan WIN EURASIA fuarı 18 - 21 Haziran tarihine ertelendi.

Türkiye'nin lider imalat sanayi fuarı WIN EURASIA, 18 - 21 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27. kez Türk sanayicileri hedef pazarlarıyla bir araya getirecek.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık’tan yapılan açıklamada; “Katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin, tüm iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir. Türkiye’de zamanında alınan tüm sağlık önlemlerine karşın, çoğunluğun talep ve beklentileri doğrultusunda fuarımızı erteledik. Türkiye’de henüz Covid-19 vakasına rastlanmamış olmasına rağmen İran, Çin ve İtalya ile olan karşılıklı uçuş seferlerinin iptal olması ve destekleyen dernekler başta olmak üzere, fuar katılımcısı ve ziyaretçi firmalardan gelen bu yöndeki talepler nedeniyle fuarın Mart ayından Haziran ayına ertelenmesi kararının alındığı ifade edildi.”