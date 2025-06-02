Wings, müşterisine 1 yılda 1,5 milyar TL fayda sağladı
Wings sahiplerine yılda 1,5 milyar TL finansal fayda sağladıklarını kaydeden Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, mobil uygulama üzerinden yatırım fonları alımının mil puanlarla gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Akbank, 3 yıl önce yenilediği kredi kartı Wings ile müşterilerine şimdi mil puanlarla fon dünyasının kapılarını açıyor. Wings’in entegre ve kapsayıcı hizmetleriyle sektöre öncülük ettiğini ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına güçlü yanıt sunduğunu belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Tüm dünyada alışveriş ve harcama alışkanlıkları hızla değişiyor. Pandeminin de etkisiyle restoran ve seyahat harcamalarının temel ihtiyaçlarla benzer trendleri yakaladığı, sağlıklı ve iyi yaşamın önceliklendirildiği ve üründen ziyade deneyime yatırımların yapıldığı yeni yaşam tarzı değişimleri belirleyici konumda” dedi
Trendleri ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde sürekli geliştirdikleri Wings’in yolculuğunun rakamlara da yansıdığını aktaran Yüce, “Son 3 yılda Wings ile seyahat eden müşteri sayımız iki katına ulaşırken, seyahat kategorisindeki toplam işlem adedi üç katına yükseldi. Wings kartını yurt dışında kullanan müşteri sayımız 2,5 kat, yurt dışı işlem adedi ise dört kat arttı. Wings sahipleri, sadece son bir yıllık dönemde yaklaşık 125 milyon işlem gerçekleştirdi ve 1,5 milyar TL değerinde finansal fayda elde etti. Mil puanlarla 2024'te 50 binden fazla uçak bileti satın alındı” diye konuştu.
“Wings müşterisinin %96’sı mobil kanalları kullanıyor”
“Wings sahipleri için hayatlarının her anında yanlarında olan bir ayrıcalıklar ekosistemi yarattık” diyen Yüce, bu ekosistemi seyahat, restoran, bankacılık ve günlük yaşam olmak üzere dört temel alanda sürekli geliştirdiklerine dikkat çekerek; “Wings sahipleri sağlık, wellness ve günlük ihtiyaçlarında özel imkânlara sahip oluyorlar. Wings sahipleri, harcamalarından ne kadar mil puan kazandıklarını ve mil puanları ile ne kadar bilet alabileceklerini her an mobil uygulamalarımızda görebiliyorlar. Wings sahiplerinin %96’sı mobil kanallarımızı kullanıyor” açıklamasında bulundu.
Pandemi sonrası tüketicilerin seyahat ve restoran harcamalarının hızla artış gösterdiğini vurgu yapan Yüce, Avrupa'da 2019 yılı pandemi öncesine göre ortalama uçuş fiyatlarının %35 artmasına rağmen dünya genelindeki tüketicilerin %64’ü gelecek 1 yılda seyahat planı yaptığını aktardı. MasterCard verilerine göre ise, ortalama seyahat süreleri 4 günden 6 güne yükseldiğini bildiren Yüce, “Restoran harcamalarının sıklığı da tüm dünyada artarken, gastronomik restoranlarda harcama eğilimi %18 arttı. Türkiye’de pandemi öncesine göre kartlı ödemelerde toplam harcama 14 kat artarken, restoran harcamaları ise 19 kat artış gösterdi” dedi.
Sağlıklı ve iyi yaşam ekonomisi hızla büyüyor
Dünyada sağlıklı ve iyi yaşam ekonomisinin hızlı büyümesiyle dikkat çektiğini ifade eden Yüce, 2023 sonu itibarıyla küresel ‘wellness’ pazarının 6,3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını ileterek, 2028’e kadar pazarın 9 trilyon dolara ulaşması beklendiğini dile getirdi.
Ortak ATM kullanımı ücretsiz EFT
Wings’i bankacılık işlemlerine entegre edildiğini belirten Burcu Civelek Yüce, “Böylece Wingsliler ücretsiz EFT, havale, ortak ATM kullanımı gibi ayrıcalıklara sahip oluyor ve birçok bankacılık ürününden mil puan kazanıyor. Yakın zamanda ise Akbank Mobil uygulaması üzerinden yatırım fonları alımı mil puan ile gerçekleştirilebilecek. Böylece Wings, kullanıcılarının hayatına değer katan ilklere yenilerini ekleyecek” dedi.