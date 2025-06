Wings, müşterisine 1 yılda 1,5 milyar TL fayda sağladı

Takip Et

Mehmet Hanifi GÜLEL

Akbank, 3 yıl önce yeni­lediği kredi kartı Win­gs ile müşterilerine şimdi mil puanlarla fon dün­yasının kapılarını açıyor. Win­gs’in entegre ve kapsayıcı hiz­metleriyle sektöre öncülük et­tiğini ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına güçlü yanıt sun­duğunu belirten Akbank Bi­reysel Bankacılık ve Dijital Çö­zümler Genel Müdür Yardım­cısı Burcu Civelek Yüce, “Tüm dünyada alışveriş ve harcama alışkanlıkları hızla değişiyor. Pandeminin de etkisiyle res­toran ve seyahat harcamaları­nın temel ihtiyaçlarla benzer trendleri yakaladığı, sağlıklı ve iyi yaşamın önceliklendirildi­ği ve üründen ziyade deneyime yatırımların yapıldığı yeni ya­şam tarzı değişimleri belirle­yici konumda” dedi

Trendleri ve ihtiyaçları kar­şılayacak şekilde sürekli ge­liştirdikleri Wings’in yolculu­ğunun rakamlara da yansıdı­ğını aktaran Yüce, “Son 3 yılda Wings ile seyahat eden müşte­ri sayımız iki katına ulaşırken, seyahat kategorisindeki top­lam işlem adedi üç katına yük­seldi. Wings kartını yurt dışın­da kullanan müşteri sayımız 2,5 kat, yurt dışı işlem adedi ise dört kat arttı. Wings sahiple­ri, sadece son bir yıllık dönem­de yaklaşık 125 milyon işlem gerçekleştirdi ve 1,5 milyar TL değerinde finansal fayda elde etti. Mil puanlarla 2024'te 50 binden fazla uçak bileti satın alındı” diye konuştu.

“Wings müşterisinin %96’sı mobil kanalları kullanıyor”

“Wings sahipleri için hayat­larının her anında yanlarında olan bir ayrıcalıklar ekosis­temi yarattık” diyen Yüce, bu ekosistemi seyahat, restoran, bankacılık ve günlük yaşam ol­mak üzere dört temel alanda sürekli geliştirdiklerine dik­kat çekerek; “Wings sahipleri sağlık, wellness ve günlük ihti­yaçlarında özel imkânlara sa­hip oluyorlar. Wings sahiple­ri, harcamalarından ne kadar mil puan kazandıklarını ve mil puanları ile ne kadar bilet ala­bileceklerini her an mobil uy­gulamalarımızda görebiliyor­lar. Wings sahiplerinin %96’sı mobil kanallarımızı kullanı­yor” açıklamasında bulundu.

Pandemi sonrası tüketici­lerin seyahat ve restoran har­camalarının hızla artış gös­terdiğini vurgu yapan Yüce, Avrupa'da 2019 yılı pandemi öncesine göre ortalama uçuş fiyatlarının %35 artmasına rağmen dünya genelindeki tü­keticilerin %64’ü gelecek 1 yıl­da seyahat planı yaptığını ak­tardı. MasterCard verilerine göre ise, ortalama seyahat sü­releri 4 günden 6 güne yüksel­diğini bildiren Yüce, “Resto­ran harcamalarının sıklığı da tüm dünyada artarken, gastro­nomik restoranlarda harcama eğilimi %18 arttı. Türkiye’de pandemi öncesine göre kartlı ödemelerde toplam harcama 14 kat artarken, restoran har­camaları ise 19 kat artış gös­terdi” dedi.

Sağlıklı ve iyi yaşam ekonomisi hızla büyüyor

Dünyada sağlıklı ve iyi ya­şam ekonomisinin hızlı büyü­mesiyle dikkat çektiğini ifade eden Yüce, 2023 sonu itibarıy­la küresel ‘wellness’ pazarının 6,3 trilyon dolarlık büyüklü­ğe ulaştığını ileterek, 2028’e kadar pazarın 9 trilyon dola­ra ulaşması beklendiğini dile getirdi.

Ortak ATM kullanımı ücretsiz EFT

Wings’i bankacılık işlemlerine entegre edildiğini belirten Burcu Civelek Yüce, “Böylece Wingsliler ücretsiz EFT, havale, ortak ATM kullanımı gibi ayrıcalıklara sahip oluyor ve birçok bankacılık ürününden mil puan kazanıyor. Yakın zamanda ise Akbank Mobil uygulaması üzerinden yatırım fonları alımı mil puan ile gerçekleştirilebilecek. Böylece Wings, kullanıcılarının hayatına değer katan ilklere yenilerini ekleyecek” dedi.