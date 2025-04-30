World Sports İstanbul 8 mayısta kapılarını açıyor

Türkiye’nin en kapsamlı spor etkinliği World Sports İstanbul (WSI), 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Uluslararası Fitness Ekipmanları, Spor Teknolojileri, Gıda, Giyim ve Wellness Fuarı olarak tanımlanan organizasyon, spor dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getirerek sektöre yön verecek.

WSI’25 kapsamında; CrossFit, Calisthenics, Strongman ve Breakdance yarışmaları başta olmak üzere çok sayıda uluslararası müsabaka düzenlenecek. Aynı zamanda Zumba’dan Hip-Hop Kardiyo’ya kadar birçok grup fitness etkinliği ve sahne gösterisi de ziyaretçilere sunulacak.

Fuarda yer alacak önemli başlıklardan biri de Hardline Fitnow Etkinlikleri olacak. 6. Uluslararası Atletik Performans ve Sağlık Kongresi, Nutrition Zirvesi, Spor Fizyoterapistleri Zirvesi ve WSI Liderler Zirvesi gibi organizasyonlarla sektörün bilimsel ve profesyonel yönü öne çıkarılacak.

Organizatör firma TAM Fuarcılık’ın Pazarlama Direktörü Yıldırım Ünverdi, WSI’nin yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda küresel spor endüstrisine yön verecek bir iş platformu olduğunu belirterek, “Yurt dışından gelecek alım heyetleriyle katılımcı firmaların uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz” dedi.

Fuarda 35 farklı spor branşı yer alacak

Türkiye Atletizm, Masa Tenisi, Triatlon, Judo ve Vücut Geliştirme Federasyonları da kendi özel etkinlikleriyle organizasyona katılım sağlayacak. İki kez Mr. Olympia unvanı kazanan Big Ramy’nin Türkiye’ye ilk kez katılacağı etkinlikte, toplamda 20 bin ziyaretçinin fuarı takip etmesi bekleniyor.