Worldfood, 1,5 milyar euroluk iş hacmi hedefiyle kapılarını açtı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Amerika, Katar, İngiltere, Güney Afrika, Sırbistan, Bulgaristan, Almanya, Kuveyt başta olmak üzere 80 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacıyı ağırlayacak olan fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunuyor.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER); WorldFood İstanbul fuarının dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi.

Ticaret Bakanlığı destek veriyor

Geçen yıl düzenlenen fuarda hedeflenen 1 milyar euroluk iş hacmi hedefinin yakalandığını kaydeden WorldFood İstanbul Fuarı Direktörü Semi Benbanaste, aynı zamanda katılımcıları; ziyaretçiler ve alım heyetleri ile buluşturan eşleştirme uygulaması ile 7 binin üzerinde B2B toplantı gerçekleşerek yeni iş birliklerine de imza atıldığını söyledi.

Sundukları fırsatlarla bu yıl söz konusu rakamı artırarak 1,5 milyar euroluk bir iş hacmini fuarda hedeflediklerini bildiren Benbanaste, ‘’Katılımcıların ihracat potansiyellerini arttırmaya yönelik geçmiş yıllarda başarıyla uygulanan Hosted Buyer (Alım Heyeti) programı çerçevesinde bu yıl da Ticaret Bakanlığı desteğini alarak ihracatta, dünyanın farklı noktalarından önemli satın almacıları konuk edeceğiz. Aynı zamanda, VIP Alım Heyeti programı kapsamında, fuara katılan tüm katılımcılarımızı, ziyaretçiler ve profesyonel satın almacılar ile ücretsiz eşleştirme uygulamamız ICA Connect uygulaması üzerinden bir araya getiriyoruz.

ICA Events olarak yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmanın yanı sıra, aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi sunmaya hazırlandığımız 31. WorldFood İstanbul fuarında, dopdolu etkinlik programımız ve sektörden uzman isimler ile gerçekçi bir gelecek vizyonu sunarak, sektöre dair hedefler, sürdürülebilir yatırımlar, teknolojik gelişmeler ve ihracat odaklı projeler için yol gösterici pek çok konuyu sahnemize taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bitkisel proteine ilgi artıyor

Amerika, Hollanda, Almanya, Fransa, Kanada ve Belçika başta olmak üzere 4 kıtada 26 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve bin 500’ü ABD olmak üzere 9 bin yurt dışı satış noktasında yer alan Reis Gıda da geniş ürün yelpazesi ile fuarda yerini aldı.

Tüketicilerin sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik talepleri doğrultusunda, bitkisel protein kaynaklarına olan ilginin büyük bir hızla arttığını, bunun da bitkisel protein kaynağı olan bakliyatları ön plana çıkardığını ifade eden Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, “Reis Gıda'nın zengin ürün yelpazesi, bu global trendin tam da merkezinde yer alıyor. Bu nedenle global pazarlarda daha aktif olma hedefiyle, dağıtım ağımızı ve işbirliklerimizi genişletiyoruz” diye konuştu.