WorldFood İstanbul Fuarı ertelendi

06 Ağustos 2020

Gıda ve gıda teknolojileri sektörünü bir araya getiren Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul'un Hyve Group’un iş ortakları başta olmak üzere geniş katılımcı, ziyaretçi ve paydaşları ile yapılan görüşmeler sonrasında 25 - 28 Kasım 2020’ye ertelendiği bildirildi.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hyve Group’un Bölge Direktörü Kemal Ülgen, önceliklerinin fuarın verimli ve faydalı gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi. Ülgen, şunları kaydetti: “Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün bölgeye ve dünyaya açılan kapısı WorldFood İstanbul’u 25-28 Kasım 2020 tarihlerine erteledik. Tüm taraflarla yoğun temaslarımız nihayetinde Fuarımızın tarihinin değiştirilmesine yönelik talepleri değerlendirdik. Tarih değişikliğinin faydalı olacağını tespit ettik. Katılımcılarımızı ve kamuoyunu, yerel ve küresel çapta sektör ve markamız özelinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Hyve Group’un düzenlediği WorldFood İstanbul, güçlü bölgesel ağı ile yerli paydaşlarımız için yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratarak, paydaşlarımızın pandemi sürecini hızla atlatmalarına katkı sunacaktır.”

Fuar, geçen yıl 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Küresel gıda ve gıda teknolojileri sektörünü bir araya getiren Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 2019 yılında 45 ülkeden 500 katılımcı firma ile 20 bin 746 ziyaretçiyi ağırlardı. Böylece fuar, geçen yıl 2018'e göre yüzde 29 büyüme kaydederken, uluslararası ziyaretçi sayısını ise yüzde 87 oranında artırdı.