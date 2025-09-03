Worldfood'ta hedef 1 milyar euro iş hacmi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Bu yıl 40 ülkeden bin 400’e yakın katı­lımcı firma ve 3 bin 200 marka fuarda hazır bulunurken, ticaret hacminin de 1 milyar euroya ulaş­ması hedefleniyor.

Fuar katılım­cılarının yaklaşık yüzde 40’ını uluslararası firmalar oluşturdu. ABD, Brezilya, İtalya, Fransa, Po­lonya, Çin, Hindistan, Güney Ko­re, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikle­ri, Suudi Arabistan, Rusya, Gür­cistan ve Arnavutluk gibi farklı ülkelerden katılımcılar ağırlayan WorldFood İstanbul, yerli üreti­cilerin ihracat potansiyelini güç­lendirmek için fırsatlar sunuyor.

Türkiye Gıda İhracatçıları ile beraber TGDF ve ETÜDER gibi kuruluşları da bünyesinde bulun­duran Türkiye Gıda Platformu ile de fuara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden TİM Hububat, Bakli­yat, Yağlı Tohumlar ve Mamulle­ri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Bu yıl 33. kez düzen­lenen fuar, Türkiye Gıda Platfor­mu’nun işe dahil olmasıyla son dönemde büyük bir atılım yaptı. Bu yıl da yeni ticari bağlantıların yanında, İstanbul’un turizm gelir­lerine de katkı sağlayacağız. He­defimiz Worldfood İstanbul’da en az 1 milyar euroluk iş hacmi ger­çekleştirmek” dedi.