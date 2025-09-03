Worldfood'ta hedef 1 milyar euro iş hacmi
Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma platformu WorldFood İstanbul, 33 kez kapılarını açtı. Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep gören fuar, 5 Eylül’e kadar Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak ve 100 ülkeden 900’ü aşkın satın almacı katılacak.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Bu yıl 40 ülkeden bin 400’e yakın katılımcı firma ve 3 bin 200 marka fuarda hazır bulunurken, ticaret hacminin de 1 milyar euroya ulaşması hedefleniyor.
Fuar katılımcılarının yaklaşık yüzde 40’ını uluslararası firmalar oluşturdu. ABD, Brezilya, İtalya, Fransa, Polonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Mısır, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Gürcistan ve Arnavutluk gibi farklı ülkelerden katılımcılar ağırlayan WorldFood İstanbul, yerli üreticilerin ihracat potansiyelini güçlendirmek için fırsatlar sunuyor.
Türkiye Gıda İhracatçıları ile beraber TGDF ve ETÜDER gibi kuruluşları da bünyesinde bulunduran Türkiye Gıda Platformu ile de fuara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Bu yıl 33. kez düzenlenen fuar, Türkiye Gıda Platformu’nun işe dahil olmasıyla son dönemde büyük bir atılım yaptı. Bu yıl da yeni ticari bağlantıların yanında, İstanbul’un turizm gelirlerine de katkı sağlayacağız. Hedefimiz Worldfood İstanbul’da en az 1 milyar euroluk iş hacmi gerçekleştirmek” dedi.