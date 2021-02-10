Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan WorldStar 2021’in sonuçları açıklandı.

Buna göre, 34 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 345 başvurunun olduğu WorldStar 2021’den Türkiye'ye 12 ödül birden geldi. En çok ödül alan ülkeler 26 ödülle Japonya, ardından 22 ödülle Çin, 14 ödülle ABD, 13 ödülle Avustralya ile Yeni Zelanda (ANZ) ve 12’şer ödülle Çekya ve Türkiye oldu.

Özel kategorilerin kazananları, Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise Mayıs 2021'de gerçekleşecek WorldStar Töreni'nde açıklanacak.

Türk ambalaj sektörü yükselişini sürdürüyor

Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türk Ambalaj Sektörü küresel alandaki yükselişini sürdürüyor. Burada ödül alan tüm firmalarımızı tek tek tebrik ediyorum. Ambalaj sektörü olarak ülkemizi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Salgın dönemine rağmen 12 firmamızın ödül kazanması bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir ASD olarak düzenledikleri Ambalajın Ay Yıldızları 2020 yarışmasına ilişkin, "Yarışmamız uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek Ambalaj Yarışmasıdır. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık. Kazananlarımız Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği WorldStar’ın yanı sıra Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği AsiaStar yarışmasına da katılabiliyorlar." bilgilerini verdi.