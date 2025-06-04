Wyndham, ortaklarının ‘ayak izlerini’ azaltıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile bir iş birliği anlaşmasına imza atarak Türkiye’deki tüm oteller için Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alma zorunluluğu getirmişti.
Franchise sisteminin giderek yaygınlaştığı konaklama sektöründe markalar da işletmecilerin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını desteklemeye yönelik girişimlere ağırlık veriyor.
Yeşil ekip kurulumu
Wyndham’ın franchise ağına dahil olan otellerin, programın birinci kademesinde yer alan tekstil kullanımı, verimli aydınlatma, geri dönüşüm programları, misafir bilgilendirme ve performans değerlendirme gibi alanlardaki temel sürdürülebilirlik girişimlerini kapsayan kriterleri yerine getirmesi şart koşuluyor. Otelde özel görevlendirilmiş “yeşil ekipler” kurulması ve bağış programları gibi daha ileri aşamadaki girişimleri yerine getiren tesisler sertifika seviyelerini 5’e kadar yükseltebiliyor.
Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı Murat Özel, Wyndham, GSTC kriterlerine uyum sürecinde Türkiye’deki otelleri için Sürdürülebilir Turizm Programı ile Wyndham Green arasında bir çapraz sertifikalandırma sistemini yürürlüğe koyulduğunu anlattı.
Bu sistem sayesinde, gerekli kriterleri yerine getirerek Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alan Wyndham otelleri aynı zamanda Wyndham Green’in birinci seviyesine ulaşmaya hak kazandı. Wyndham’ın iç sertifika programı ile GSTC kriterlerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelik taşıdığını belirten Özel, şunları kaydetti: “Otellerimizin Wyndham Green’de en az birinci seviyeye ulaşmasını şart koştuğumuz için, kendilerinin bu çerçevede kaydettikleri ilerleme aynı zamanda GSTC kriterlerini karşılamalarını da kolaylaştırdı.
Bu yaklaşım sayesinde Türkiye’de olumlu sonuçlar elde ettik; EMEA ülkeleri arasında Wyndham Green’in 4 ve 5’inci seviyesine ulaşan en çok sayıda otelimiz şu anda Türkiye’de bulunuyor. Öte yandan, Wyndham Green’in en üst seviyesine ulaşan otellerimiz de yeni sürdürülebilirlik girişimlerini hayata geçirmeye devam ediyorlar. Bu yaratıcı çözümleri global ağımızdaki diğer otellerimiz için de görünür kılıyoruz ve uygulamalarının yaygınlaşmasına destek oluyoruz.”