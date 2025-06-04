Wyndham, ortaklarının ‘ayak izlerini’ azaltıyor

Franc­hise sisteminin giderek yaygın­laştığı konaklama sektöründe markalar da işletmecilerin sür­dürülebilirlik alanındaki çalış­malarını desteklemeye yönelik girişimlere ağırlık veriyor.

Yeşil ekip kurulumu

Wyndham’ın franchise ağı­na dahil olan otellerin, progra­mın birinci kademesinde yer alan tekstil kullanımı, verimli aydınlatma, geri dönüşüm prog­ramları, misafir bilgilendirme ve performans değerlendirme gibi alanlardaki temel sürdürülebilir­lik girişimlerini kapsayan kriter­leri yerine getirmesi şart koşulu­yor. Otelde özel görevlendirilmiş “yeşil ekipler” kurulması ve bağış programları gibi daha ileri aşa­madaki girişimleri yerine getiren tesisler sertifika seviyelerini 5’e kadar yükseltebiliyor.

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı Mu­rat Özel, Wyndham, GSTC kri­terlerine uyum sürecinde Türki­ye’deki otelleri için Sürdürülebi­lir Turizm Programı ile Wyndham Green arasında bir çapraz serti­fikalandırma sistemini yürürlü­ğe koyulduğunu anlattı.

Bu sistem sayesinde, gerekli kriterleri yeri­ne getirerek Sürdürülebilir Tu­rizm Sertifikası alan Wyndham otelleri aynı zamanda Wyndham Green’in birinci seviyesine ulaş­maya hak kazandı. Wyndham’ın iç sertifika programı ile GSTC kri­terlerinin birbirlerini tamamlayı­cı nitelik taşıdığını belirten Özel, şunları kaydetti: “Otellerimizin Wyndham Green’de en az birin­ci seviyeye ulaşmasını şart koştu­ğumuz için, kendilerinin bu çer­çevede kaydettikleri ilerleme aynı zamanda GSTC kriterlerini kar­şılamalarını da kolaylaştırdı.

Bu yaklaşım sayesinde Türkiye’de olumlu sonuçlar elde ettik; EMEA ülkeleri arasında Wyndham Gre­en’in 4 ve 5’inci seviyesine ula­şan en çok sayıda otelimiz şu an­da Türkiye’de bulunuyor. Öte yan­dan, Wyndham Green’in en üst seviyesine ulaşan otellerimiz de yeni sürdürülebilirlik girişimle­rini hayata geçirmeye devam edi­yorlar. Bu yaratıcı çözümleri glo­bal ağımızdaki diğer otellerimiz için de görünür kılıyoruz ve uygu­lamalarının yaygınlaşmasına des­tek oluyoruz.”