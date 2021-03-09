Yabancı emlakçılar da Türklerin peşinde

Satılık markalarına müşteri arayan Avrupalı firmalardan sonra, şimdi de yabancı emlakçılar Türk markalarının peşine düştü. İflas eden Topshop, Topman, Dorothy Perkins’in sahibi Arcadia’dan sonra, son olarak GAP’ın İngiltere’deki 95 mağazasını kapatma kararı almasıyla boşa çıkacak olan binlerce dükkan için kiracılar aranmaya başladı. Almanya’dan İngiltere’ye, Fransa’dan İtalya’ya onlarca ülkede iş yapan yabancı emlakçılar, Türk markalarına, “Fırsat, harika lokasyon, kaçırılmaz” şeklinde dükkan teklifleri yapıyor. Pandemiden önce boş mağaza bulmanın neredeyse imkansız olduğu ana caddeler ve iş yapan AVM’lerde boş ve uygun fiyatlı mağaza bulan Türk firmalarından bir kısmı bu teklifleri değerlendiriyor. Ancak, ‘Pandemi döneminde yurtdışına açılmak fırsat mı, risk mi?’ diye sorduğum birçok perakende patronu, bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bu ülkelerde mağazalar kiralayıp açılış yapmaya hazırlananlar da var, bunun verimli bir girişim olmayacağını düşünenler de… Gelin bu fikre, kim sıcak bakıp büyüme planları yapıyor, kim geri planda duruyor, bakalım…

Kiğılı: İtalya’da 3 dükkan kiraladık

Kiğılı’nın patronu Abdullah Kiğılı, İtalya’da Bolonya ve Milano’da 3 dükkan kiraladıklarını, 2 aya kadar açılış yapacaklarını açıkladı. Ayrıca 2 tane Sırbistan’da, 3 tane Bulgaristan’da, 2 tane Özbekistan’da, bir tane de Dubai’de mağaza açma hazırlığı içinde olduklarını söyleyen Kiğılı, “Sırbistan ile İtalya kendi yatırımımız. Geri kalanları franchise. Emlakçılardan teklif geliyor, değerlendirmeye alıyoruz, biz kendi ekiplerimizle de devamlı kontrol ediyoruz” diyor. Halen 51 ülkede 117 mağazaları olduğunu belirten Kiğılı, pandemiden sonra Türk markalarının hem ihracat hem de yurtdışında mağazalaşma konusunda inanılmaz bir yükseliş dönemine gireceğini kaydetti. Kiğılı, “ABD’den İngiltere’ye çok sayıda franchise teklifi alıyoruz. Aşı uygulamaları yaygınlaşıp, seyahatler açılınca her şey hız kazanacak” dedi.

Bir haftada 10 teklif

Orka Holding de yurtdışında en tanınmış şirketlerden biri. Şu anda yurtdışında 200 mağazaları olduğunu söyleyen Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar, bu hafta Almanya, İtalya ve İspanya’daki emlakçılardan 8-10 tane dükkan teklifi geldiğini söyledi. Boş mağazalara halen hem İtalya’daki ülke müdürleri hem de Almanya pazarı için ekip arkadaşlarının incelemelerde bulunduğunu belirten Arar, “Şu anda İtalya’da departman store’lar içerisinde 3-4 tane shop in shop açıyoruz. Pandemi sürecinde 8 tane de mağaza açtık yurtdışında. Bizim işimiz bu. Bir verimlilik gördüğümüz zaman tabi ki yürüyeceğiz. Durmayacağız. Çünkü 35 yılın emeği var” diyor.

LCW 100 mağaza açacak

LC Waikiki’nin patronu Vahap Küçük de, yurtdışında büyümeyi onaylayanlardan. Halen yurtdışında 550 mağazası olan marka, bu yıl 100 yeni mağaza daha açmayı planlıyor. Ancak Küçük’e göre Avrupa doygunluğa ulaşmış ve rekabet edilmesi zor bir pazar. Bu nedenle şirket, Avrupa dışında gelişen ülkelere odaklanıyor. Vahap Küçük, “Avrupa’yı belli bir döneme kadar tercih etmeyeceğiz, halen riskli görüyoruz. Çünkü onlar daha çok e-ticarete yöneldiler. Kira maliyetleri halen yüksek. Biz daha çok gelişmekte olan ülkelere gidiyoruz. Ukrayna, Sırbistan, Balkanlar, Afrika, Ortadoğu, Güney ABD, Asya gibi pazarlara odaklanıyoruz. Bu yıl 100 civarında mağaza açacağız bu bölgelerde” diyor.

Sarar, Almanya’da küçülmeye gitti

Yurtdışında 58 mağazayla faaliyet gösteren, Avrupa Birliği ülkelerinde markalaşma, pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek amacıyla, 2000’de merkezi Almanya’nın Düsseldorf kentinde bulunan Sarar Europe şirketini kuran Sarar, pandemide Almanya’da 5 mağaza kapattı. Firmanın patronu Cemalettin Sarar, 15 mağazanın 5 tanesini kapattıklarını, bu dönemde yurtdışında mağaza açmanın karlı olmayacağını söyledi. Pandeminin ne zaman biteceğinin belli olmadığını belirten Sarar, “Yurtdışı şu an iyi bir fikir değil. Ne zaman bitecek pandemi? Herkes mağazaları boşaltıyor. Almanya’da mağazalar iş yapamadığı için kapattık” diyor.

Hayal lokasyonlar fırsat olabilir

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) verilerine göre, halen 94 Türk markasının 121 ülkede 5 bin 356 mağazası, 14 bin 107 de satış noktası bulunuyor. BMD Başkanı Sinan Öncel de, yurtdışında fiziki mağazacılıktan e-ticarete doğru büyük bir dönüşüm başladığını söyledi. Türk markaları için yurtdışında eskiden yer bulmanın hayal olduğu caddelerde yer alabilmenin önünün açıldığını belirten Öncel, şöyle devam etti: “Buralarda da kiraların makul seviyede olması gerekir. Aynı zamanda eko-sistemin de doğru olması lazım. Siz boş dükkan bulabilirsiniz ama o caddede bütün markalar mağazalarını kapatıp gitmişse bunun da bir anlamı kalmaz. Yurtdışında da mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki mücadele Türkiye’de olduğu gibi devam ediyor. Kimse mevcut kira kontratından geri adım atmak istemiyor. Uygun kiralama koşulları bulduğu pazarlarda Türk markaları mağaza açmaya devam ediyorlar.”