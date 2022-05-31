Yabancıların konut iştahı mobilya satışlarını artırdı

LEYLA İLHAN

Geçen yıl Türkiye’den 58 bin 576 ev alan yabancıların Türkiye’de artan konut alma ve kiralama istekleri mobilya pazarını da hareketlendirdi. Özellikle Araplar başta olmak üzere yabancılar, son 2-3 yıl içinde artan mobilya talepleri nedeniyle, Türkiye mobilya pazarında bindelik oranlarla ifade edilen paylarını, yüzde 1 ila 2’lere çıkardı. Yabancıların en fazla mobilya alışverişi yaptığı bölgeler ise Avrupa Yakası’nda da Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt oldu.

Arapların oranı yüksek

Ürün satışlarında yabancı müşterilerin payının son zamanlarda yükseldiğine dikkat çeken Doğanlar Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) Derneği Başkan Vekili Davut Doğan, “Özellikle belli bölgelerde yükseliş yaşanıyor. Suriyeliler başta olmak üzere Araplar ağırlıkta. Bu nedenle Arapların yoğun yaşadığı ve çok fazla villa aldığı Sapanca tarafında yoğun satışlar yaşanıyor. Ayrıca Esenyurt, Sefaköy, Beylikdüzü, Başakşehir gibi bölgeler de yabancıya satış yoğun oluyor” dedi. Doğan, 2-3 yıl öncesine kadar yabancıların mobilya alımlarındaki payı ‘binde’ olarak ifade edilirken bugün yüzde 1-2 seviyesine ulaştığını söyledi.

Mutfak ve kapı değiştiriyorlar

Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, sadece İstanbul’da 2021 yılı içinde yabancıya 26 bin 469 konut satıldığını belirterek, “Yılın ilk çeyreğine baktığınızda da geçen yılın aynı dönemine göre artışı görebiliyorsunuz. Genel mobilyanın içinde mutfak sektöründe olduğumuz için bizdeki artış oranı yüzde 10 civarında” dedi.

Yabancıya konut satışının en yoğun olduğu bölgeler daha çok Avrupa Yakasında, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt’ta gerçekleştiğine vurgu yapan Sağlam, “İstanbul dışında da Antalya, İzmir’de satışlar yüksek. Bizim yaptığımız satışlar İstanbul’da ağırlık kazanıyor. Daha çok Kadıköy, Kurtköy hattından konut alan yabancılarla çalışıyoruz” diye konuştu.

Şirket olarak yatak odası ve oturma odası kısmında mimari çözümleri olsa da ağırlıklı yaptıkları ilk işin mutfak ikincisinin ise kapı olduğunu söyleyen Sağlam, “Yabancılar, aldıkları konutlar yeni olsa dahi mutfaklarını değiştiriyor. İkinci el konutlarda değişim daha fazla oluyor. O noktada hem kapı hem de mutfak değiştiriyorlar” dedi.

Mağazaya gelen yabancı arttı

Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi de yabancılara olan satışlarında hem Modoko’daki hem de Kalamış’taki mağazamızda bir hareketlilik gözlemlediklerini söyledi. “Son bir ayda Fransa, Almanya, Hollanda, Katar gibi gerek Avrupa gerekse de Ortadoğu ülkelerinden ziyaretçilerimiz oldu” diyen Terzi, “Normalde bu dönemlerde ayda 1-2 yabancı ziyaretçi kapımızı çalarken, şimdi bu sayı 10’a çıktı. Kimisi aldığı konuta mobilya satın almak istiyor kimisi ise ülkesinde yaşadığı evi ya da işlettiği mekan için mobilya istiyor” dedi.

Ürettikleri mobilyanın kitlesinin daha çok Sarıyer, Büyükçekmece ve Kadıköy gibi ya büyük konut projelerinin geliştirildiği ya da lokasyon olarak daha üst kesime hitap eden noktalar olduğunu söyleyen Terzi, İstanbul dışında da ağırlıkla Bodrum ve Fethiye’den talep aldıklarını dile getirdi.

“Bütüncül alım yapıyorlar”

Turgay Terzi, gelen yabancıların genel olarak bir koltuk ya da yatak odası takımı gibi tekli ürün gruplarına yönelmediğini de belirterek, “Genel olarak bizden bütüncül bir yaklaşım istiyorlar. Yani biz evi ya da bir odayı, duvarından mobilyasına yer döşemişine kadar bütüncül bir yaklaşımla değiştiriyoruz. Böyle baktığınız zaman da daha çok oturma odası için bir değişim istediklerini söyleyebilirim” diye konuştu.

Öte taraftan Türkiye’den konut alan yabancıların aynı zamanda ihracat için de kendilerine aracılık yaptığını kaydeden Terzi, “Burada markamızla tanışan bir yabancı onu kendi ülkesindeki arkadaşlarına da tavsiye ediyor” dedi.