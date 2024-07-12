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Yabancıya güvence önlemi önlemi

EPDK, elektrik tüketicilerine yönelik değişiklikler içeren taslağı görüşe açtı. Buna göre, kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Tahsilat riski sebebi ile yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli, yüzde 50 daha fazla alınacak.

Dünya Gazetesi
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Enerji Piyasası Düzen­leme Kurumu (EP­DK), Tüketici Hiz­metleri Yönetmeliği’nde ya­pılan değişiklikleri içeren taslağı resmi internet site­sinden kamuoyu görüşü­ne açtı. Bu kapsamda 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler toplanacak ve gerekli görül­mesi halinde yapılacak deği­şikliklerle Kurul, taslağa yö­nelik nihai kararını verecek.

Tüketici Hizmetleri Yönet­meliği’nde yapılan deği­şiklikler kaçak elekt­rik kullanımına yönelik yeni tedbir­leri içeriyor. Kaçak elektrik tespit, tahak­kuk, faturalandırma ve tah­sil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırı­larak ilgili işlemlerde dağı­tım şirketleri arasında uygu­lama birliği sağlanacak.

Cezayı ödemeyene icra takibi

Kaçak elektrik kullanımı ce­za katsayısı artırılacak ve ka­çak kullanımı tespit edilen ki­şiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgeler­de herhangi bir asayiş sorunu­na meydan vermeden kaçak miktarın tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak.

Değişiklik kapsamında, ka­çak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahi­bine bildirim yapmadan da­ğıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsa­yılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek ve bu fatura­nın ödenmemesi halinde da­ğıtım şirketi bildirim yapa­rak icra yoluna gidecek.

Öte yandan, yabancı uyruk­lu tüketicilerin genellikle abo­neliği sonlandırmadan kulla­nım yerini terk etmesinin ya­sal takibe konu kalıntı borç tutarını artırdığını tespit eden EPDK, yeni bir önlem aldı.

Taslağın kabul edilmesi halinde tahsilat riski sebebi ile yabancı uyruklu tüketici­lerin ilk abonelik işlemlerin­de mevcut güvence bedeli, yüzde 50 daha fazla alınacak. Fatura ödemelerini 24 ay bo­yunca düzenli yapan yaban­cı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerin­de güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

Tas­lak kapsamında sunulan de­ğişikle, sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu­na göre, yüz yüze yapılan ve çok sayıda sayfa içeren pe­rakende satış sözleşmele­ri aboneye imza için şart ko­şulmayacak ve bunun yeri­ne temel bilgileri içeren özet niteliğinde bir sayfa abone­nin imzasına sunulacak. Söz­leşmenin tamamı ise dijital ortamda aboneye iletilecek.

Sonlandırılan perakende sa­tış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalın­tı güvence bedeli bütün im­kanlar kullanılarak hak sa­hibine ulaştırılacak. Ancak hak sahibine ulaşılamayan hallerde oluşan toplam tutar tarifeden düşmek suretiyle tüm tüketicilere tarife düşü­şü olarak yansıtılacak. İlgi­li abonelerin güvence bede­li hakkı ise baki olacak ve ta­lebi halinde ilgili şirketlerin söz konusu bedeli ödeme yü­kümlülüğü devam edecek.

Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak

Taslakla, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması planlanıyor. Mevcut durumda mesken aboneleri için 680-1135 lira arasında güvence bedeli alınıyor. Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor.