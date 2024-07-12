Yabancıya güvence önlemi önlemi

Enerji Piyasası Düzen­leme Kurumu (EP­DK), Tüketici Hiz­metleri Yönetmeliği’nde ya­pılan değişiklikleri içeren taslağı resmi internet site­sinden kamuoyu görüşü­ne açtı. Bu kapsamda 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler toplanacak ve gerekli görül­mesi halinde yapılacak deği­şikliklerle Kurul, taslağa yö­nelik nihai kararını verecek.

Tüketici Hizmetleri Yönet­meliği’nde yapılan deği­şiklikler kaçak elekt­rik kullanımına yönelik yeni tedbir­leri içeriyor. Kaçak elektrik tespit, tahak­kuk, faturalandırma ve tah­sil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırı­larak ilgili işlemlerde dağı­tım şirketleri arasında uygu­lama birliği sağlanacak.

Cezayı ödemeyene icra takibi

Kaçak elektrik kullanımı ce­za katsayısı artırılacak ve ka­çak kullanımı tespit edilen ki­şiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgeler­de herhangi bir asayiş sorunu­na meydan vermeden kaçak miktarın tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak.

Değişiklik kapsamında, ka­çak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahi­bine bildirim yapmadan da­ğıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsa­yılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek ve bu fatura­nın ödenmemesi halinde da­ğıtım şirketi bildirim yapa­rak icra yoluna gidecek.

Öte yandan, yabancı uyruk­lu tüketicilerin genellikle abo­neliği sonlandırmadan kulla­nım yerini terk etmesinin ya­sal takibe konu kalıntı borç tutarını artırdığını tespit eden EPDK, yeni bir önlem aldı.

Taslağın kabul edilmesi halinde tahsilat riski sebebi ile yabancı uyruklu tüketici­lerin ilk abonelik işlemlerin­de mevcut güvence bedeli, yüzde 50 daha fazla alınacak. Fatura ödemelerini 24 ay bo­yunca düzenli yapan yaban­cı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerin­de güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

Tas­lak kapsamında sunulan de­ğişikle, sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu­na göre, yüz yüze yapılan ve çok sayıda sayfa içeren pe­rakende satış sözleşmele­ri aboneye imza için şart ko­şulmayacak ve bunun yeri­ne temel bilgileri içeren özet niteliğinde bir sayfa abone­nin imzasına sunulacak. Söz­leşmenin tamamı ise dijital ortamda aboneye iletilecek.

Sonlandırılan perakende sa­tış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalın­tı güvence bedeli bütün im­kanlar kullanılarak hak sa­hibine ulaştırılacak. Ancak hak sahibine ulaşılamayan hallerde oluşan toplam tutar tarifeden düşmek suretiyle tüm tüketicilere tarife düşü­şü olarak yansıtılacak. İlgi­li abonelerin güvence bede­li hakkı ise baki olacak ve ta­lebi halinde ilgili şirketlerin söz konusu bedeli ödeme yü­kümlülüğü devam edecek.

Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak

Taslakla, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması planlanıyor. Mevcut durumda mesken aboneleri için 680-1135 lira arasında güvence bedeli alınıyor. Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor.