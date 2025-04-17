Yabancıya konut satışları çakıldı: 8 yılın en düşük seviyesi
Türkiye genelinde yılın ilk üç ayında konut satışları yüzde 20 artarak 335 bin 786’ya yükselirken, yabancılara yapılan satışlar yüzde 19,5 düşüşle 4 bin 578’e geriledi. Böylece ilk çeyrekte yabancıya yapılan konut satışında 2017’den bu yana en düşük seviye kaydedildi.
Türkiye genelinde yılın ilk üç ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre artarken yabancılara yapılan satışlar son 8 yılın en düşük seviyesine düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde 335 bin 786 konut satışı yapıldı.
Geçen yılın ilk üç ayında konut satışı 279 bin 604 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 20,1 yükseldi.
Konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlardaki gerileme dikkati çekti.
Yabancılara konut satışı yüzde 19,5 düştü
Geçen yılın ilk üç aylık döneminde yabancılara 5 bin 685 konut satılırken bu yıl aynı dönemde 4 bin 578 konut satışı gerçekleşti.
Böylece, yabancılara konut satışı geçen yıla göre yüzde 19,5 azaldı. Bu yılın ocak-mart döneminde söz konusu kesime yapılan satışlar son 8 yılın en düşük seviyesi olarak da kayıtlara geçti.
Son olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde yabancılara toplamda 4 bin 270 satış yapılırken ilerleyen yıllarda bu sayı yükselişe geçti ve 2022'de 14 bin 344'le rekor kırdı.
Yabancılara ocak-mart dönemleri itibarıyla yapılan konut satışları şöyle:
YIL KONUT SATIŞLARI
2017 4 bin 270
2018 5 bin 298
2019 9 bin 618
2020 10 bin 948
2021 9 bin 887
2022 14 bin 344
2023 10 bin 926
2024 5 bin 685
2025 4 bin 578