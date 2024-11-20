Yağışlar, buğday çiftçisinin yüzünü güldürdü 

Ziya İPEK- ADANA

Doğan, yaptığı açıklamada yağışların tarıma olan etkisini değerlendirerek, “Beklediğimizden daha fazla yağış aldık. Üstelik bu yağmurlar eskiye nazaran bir anda sel gibi geçmedi, uzun süre yağdı ve toprak suya doydu” dedi. Son yağışların bölge tarımı için tam zamanında gerçekleştiğini söyleyen Doğan, düzenli ve eşit şekilde yağmasının da ürünlere fayda sağlayacağını aktırdı.

Özellikle buğday ve soğan gibi ürünler için yağışların büyük bir fırsat olduğunu anımsatan Doğan, ayrıca marul, lahana ve diğer yeşillikler için de yağmurun önemine dikkat çekti. Yağışlar sayesinde barajlardaki doluluk oranlarının da artacağına dikkat çeken Doğan, “Tarlalara akış sınırlı olacağı için barajlarımızda su tutulabilecek. Bu da bizi ilerideki kuraklık riskine karşı biraz daha güvence altına alır” diye konuştu.

Adana’nın su kaynaklarının daha etkin kullanılması gerektiğini ifade eden Doğan, cazibeli kapalı sulama sistemi projesinin bir an önce devreye girmesi gerektiğini söyledi. Projenin Adana geneline hitap edecek şekilde onaylandığını kaydeden Doğan, hızla tamamlanmasının önemine değinerek, bu sistemin hayata geçirildiğinde Adana’nın artık su sıkıntısı yaşamayacağını ifade etti.