“Yalıtım sektörü 150 bin kişiye istihdam sağlıyor”
İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, yalıtım sektörünün toplam büyüklüğünün 7 milyar dolar olduğunu söyleyerek, üretimden satışlarının ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Eruslu, direkt ve dolaylı olarak sektörün yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.
Güvenli, sağlıklı, konforlu ve enerji verimli binalar inşa etmek için yalıtımın şart olduğunu söyleyen Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, yalıtımın, çatı ve cepheleri dış etkenlerden koruyarak binaların çok daha uzun ömürlü ve kullanışlı olmasını, yaşam kalitesini artırdığını söyledi. 2023 yılında yalıtım sektörünün üretimden satışının yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu belirten Eruslu, toplam yalıtım sektörünün ise tüm hizmetler dahil 7 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.
Bununla beraber direkt ve dolaylı olarak sektörün yaklaşık 150 bin kişilik bir istihdam oluşturarak ülke kalkınmasında etkin rol almaya devam ettiğini kaydeden Eruslu, “Ayrıca ihracat tarafında son yıllarda ciddi bir ivme kaydettiğimizi, sektörümüz için küresel bir üretim merkezi olma yolunda kayda değer yatırımların hayata geçtiğini görüyoruz” dedi.
Enerjide dışa bağımlı olduğumuzu hatırlatan Emrullah Eruslu, toplam enerjinin yüzde 32,7’sinin binalarda tüketildiğini bildirdi. Tüketilen bu enerjinin yüzde 80’inin de kışın ısınma, yazın soğutma için kullanıldığını belirten Eruslu, “Enerji kaybını en aza indirmek için ısı yalıtımı önemli bir fırsat barındırıyor. Yalıtımlı binalar kışın doğalgaz yazın elektrik faturalarını yaklaşık yüzde 50 düşürüyor.
Isı yalıtımı yasal olarak zorunlu olsa da Türkiye’deki bina stokunun yüzde 75 gibi büyük bir bölümü maalesef yalıtımsız. 2023 yılında enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ödeyen ülkemizde binaların yaklaşık yüzde 25’i yalıtımlı” diye konuştu. Tüm binaların çatı, duvar ve döşemelerinde ısı yalıtımı yaparak ve pencerelerde kaplamalı yalıtım camı üniteleri kullanarak Türkiye’nin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltabileceğimize dikkat çeken Eruslu, Türkiye’deki binaları enerji verimli hale getirerek enerji fiyatlarına bağlı olarak her yıl 12-15 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğine vurgu yaptı.
Öte yandan, Türkiye’de yalıtım uygulamalarının yasal bir zemine oturmuş olsa da halen bazı önemli düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Emrullah Eruslu, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere Türkiye’nin enerji limitlerinin ve U değerlerinin bir an önce gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtti.
Enerji israfı gelişmiş ülkelere kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla
Birçok gelişmiş ülkede binaların ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıp, inşa edildiğini kaydeden Eruslu, Türkiye’de ise halen binalarda ortalama enerji tüketiminin 120- 150 kWh/m2 yıl seviyesinde olduğunu kaydetti. Enerji israfının gelişmiş ülkelere kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla olduğunu bildiren Eruslu, “2019 yılına revizyon çalışmaları başlayan Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı TS 825, bu noktada kritik önem taşıyor. Yalıtım sektörü olarak revize edilmiş standardın artık daha fazla beklenilmeden en kısa sürede yayımlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Deprem güvenliği için su ve ısı yalıtımına önem verilmeli
Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği ve yüksek enerji verimliliği hedefleri gözetilerek yenilenmesinin hayati öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Eruslu, şunları kaydetti: “Deprem güvenliği için yapılarımızda mutlaka doğru su ve ısı yalıtımı olması gerektiğinin altını da çizmek istiyorum. Çünkü binaların başlıca düşmanı olan korozyona karşı bir kalkan görevi gören su yalıtımı binaların sağlam bir şekilde ayakta kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla şehirlerimiz yapısal bir dönüşümden geçerken yalıtım sektörü de bu konuda önemli bir sorumluluk üstlenecek. Tüm çalışmalarımızda yakın diyalog ve iş birliği halinde olduk. Yalıtımın ülkemize ve vatandaşlarımıza olan kazanımlarını artırmak için çalışmalarımız sürecek.”