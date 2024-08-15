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“Yalıtım sektörü 150 bin kişiye istihdam sağlıyor”

 İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, yalıtım sektörünün toplam büyüklüğünün 7 milyar dolar olduğunu söyleyerek, üretimden satışlarının ise yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Eruslu, direkt ve dolaylı olarak sektörün yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Dünya Gazetesi
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Güvenli, sağlıklı, konforlu ve enerji verimli binalar inşa etmek için yalıtımın şart olduğunu söyleyen Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Baş­kanı Emrullah Eruslu, yalıtımın, çatı ve cepheleri dış etkenlerden koruyarak binaların çok daha uzun ömürlü ve kullanışlı olma­sını, yaşam kalitesini artırdığı­nı söyledi. 2023 yılında yalıtım sektörünün üretimden satışının yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu belirten Eruslu, toplam yalıtım sektörünün ise tüm hizmetler dahil 7 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Bununla beraber direkt ve dolaylı olarak sektörün yak­laşık 150 bin kişilik bir istihdam oluşturarak ülke kalkınmasında etkin rol almaya devam ettiğini kaydeden Eruslu, “Ayrıca ihracat tarafında son yıllarda ciddi bir iv­me kaydettiğimizi, sektörümüz için küresel bir üretim merkezi olma yolunda kayda değer yatı­rımların hayata geçtiğini görüyo­ruz” dedi.

Enerjide dışa bağımlı oldu­ğumuzu hatırlatan Emrullah Eruslu, toplam enerjinin yüzde 32,7’sinin binalarda tüketildiği­ni bildirdi. Tüketilen bu enerji­nin yüzde 80’inin de kışın ısınma, yazın soğutma için kullanıldığını belirten Eruslu, “Enerji kaybını en aza indirmek için ısı yalıtımı önemli bir fırsat barındırıyor. Ya­lıtımlı binalar kışın doğalgaz ya­zın elektrik faturalarını yaklaşık yüzde 50 düşürüyor.

Isı yalıtımı yasal olarak zorunlu olsa da Tür­kiye’deki bina stokunun yüzde 75 gibi büyük bir bölümü maalesef yalıtımsız. 2023 yılında enerji it­halatına yaklaşık 70 milyar dolar ödeyen ülkemizde binaların yak­laşık yüzde 25’i yalıtımlı” diye ko­nuştu. Tüm binaların çatı, duvar ve döşemelerinde ısı yalıtımı ya­parak ve pencerelerde kaplamalı yalıtım camı üniteleri kullanarak Türkiye’nin toplam enerji fatu­rasını yaklaşık yüzde 15 azaltabi­leceğimize dikkat çeken Eruslu, Türkiye’deki binaları enerji ve­rimli hale getirerek enerji fiyatla­rına bağlı olarak her yıl 12-15 mil­yar dolar tasarruf sağlanabilece­ğine vurgu yaptı.

Öte yandan, Türkiye’de yalıtım uygulamalarının yasal bir zemine oturmuş olsa da halen bazı önem­li düzenlemelere ihtiyaç duyul­duğunu anlatan Emrullah Erus­lu, Enerji Verimliliği Strateji Bel­gesi’nde de tanımlandığı üzere Türkiye’nin enerji limitlerinin ve U değerlerinin bir an önce geliş­miş ülkeler seviyesine getirilme­si gerektiğini belirtti.

Enerji israfı gelişmiş ülkelere kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla

Birçok gelişmiş ülkede binala­rın ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık ener­ji tüketimi 30-50 kW olacak şe­kilde yalıtımlı olarak tasarlanıp, inşa edildiğini kaydeden Eruslu, Türkiye’de ise halen binalarda ortalama enerji tüketiminin 120- 150 kWh/m2 yıl seviyesinde ol­duğunu kaydetti. Enerji israfının gelişmiş ülkelere kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla olduğunu bildiren Eruslu, “2019 yılına revizyon ça­lışmaları başlayan Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı TS 825, bu noktada kritik önem taşı­yor. Yalıtım sektörü olarak revi­ze edilmiş standardın artık daha fazla beklenilmeden en kısa süre­de yayımlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Deprem güvenliği için su ve ısı yalıtımına önem verilmeli

Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği ve yüksek enerji ve­rimliliği hedefleri gözetilerek yenilenmesinin hayati öneme sahip olduğunu sözlerine ek­leyen Eruslu, şunları kaydetti: “Deprem güvenliği için yapıla­rımızda mutlaka doğru su ve ısı yalıtımı olması gerektiğinin al­tını da çizmek istiyorum. Çünkü binaların başlıca düşmanı olan korozyona karşı bir kalkan gö­revi gören su yalıtımı binaların sağlam bir şekilde ayakta kal­masını sağlıyor. Dolayısıyla şe­hirlerimiz yapısal bir dönüşüm­den geçerken yalıtım sektörü de bu konuda önemli bir sorumlu­luk üstlenecek. Tüm çalışmaları­mızda yakın diyalog ve iş birliği halinde olduk. Yalıtımın ülkemi­ze ve vatandaşlarımıza olan ka­zanımlarını artırmak için çalış­malarımız sürecek.”