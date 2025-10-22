Yalıtım ve sürdürülebilirlik sektörde dönüşüme yol açıyor

Hüseyin VATANSEVER

Yapısal verimlilik sağlamak için kullanılan modern ya­pı malzemeleri olan inşa­at panelleri konut, soğuk hava de­posu ve ticari binalar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. Ya­tırımların geri dönüş hızını yük­seltmek ve gelişmekte olan ül­kelerde artan büyümeyi karşı­layacak bina stoku ihtiyacından kaynaklanan hızlı inşaat talebi­nin artması, ürün talebini olumlu yönde etkileyeceği ön görülüyor. Küresel panel pazarının büyük­lüğünün 2024 yılında 10.7 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, 2032 yılına kadar pazarın 20.51 milyar dolar hacmine ulaşacağı ön görülüyor.

Talebi belirleyen dinamiklerin başında kentsel dönüşüm proje­leri yer alıyor. Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm ça­lışmaları, özellikle enerji verimli ve hafif yapı malzemelerine olan talebi artırıyor. Buna ilave pre­fabrik ve modüler yapılarda pa­nellerin kullanımı hızla yaygın­laşıyor.

Türkiye’de inşaat panelleri sektörü, son yıllarda kentsel dö­nüşüm, sanayi yatırımları, ener­ji verimliliği ve prefabrik yapı trendleri ile birlikte önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Özellik­le modüler yapıların hızlıca inşa edilmesine olanak tanıyan panel­ler, inşaat sürelerini kısaltıyor. Türkiye’de son on yılda en hızlı büyüyen sektörler arasına giren inşaat panelleri sektörü, bu alan­daki potansiyelin de büyük oldu­ğunu ortaya koydu. Yalıtımlı Pa­nel Üreticileri Derneği (PANEL­DER) verilerine göre günümüzde sektörün pazar büyüklüğü 1 mil­yar dolara yaklaştı ve sektör ülke içindeki ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye erişti.

Türkiye’de panel sektörünün yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 8 ile 10 bandında sürmesi bekleniyor. İnşaat panelleri sek­törü, Türkiye’nin yapı malzeme­leri sanayisi içinde yüksek katma değerli ve ihracat odaklı bir alt alan olarak öne çıkıyor. Gelecek­te enerji verimliliği, sürdürüle­bilir malzeme kullanımı ve dijital üretim teknolojileri bu sektörün ana rekabet unsurlarını belirle­yecek. Doğru teşvik politikala­rı ve kalite standardizasyonu ile Türkiye’nin bölgesel üretim mer­kezi olma potansiyeli son derece yüksek.

Verimlilik ve yalıtım standartları sektörü öne taşıyacak

Avrupa Birliği (AB) uyum sü­reciyle birlikte, ısı yalıtımına yönelik Binalarda Enerji Per­formansı Yönetmeliği (BEPY) sektörde standartları yeniden ta­nımladı. Gelişmiş ülkelerde bina­larda enerji verimliliğine yöne­lik birçok adım atıldığına dikkat çeken Isı, Su, Ses ve Yangın Yalı­tımcıları Derneği (İZODER) tara­fından yapılan değerlendirmede AB’de binaların ısıtma ve soğut­maya yönelik yıllık enerji tüketi­minin metrekarede 30 ile 50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak ta­sarlandığı ve inşa edildiği bilgi­si paylaşılıyor. Bununla birlikte Türkiye’de ise metrekarede yıllık 120 ile 150 kW seviyesine uygun yalıtım yapılmaya çalışıldığı be­lirtiliyor.

Söz konusu durumda, Türkiye’de binaların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamayı, dolayı­sıyla enerji tasarrufunu artırma­yı ve net enerji ihtiyacının hesap­lanması sırasında kullanılacak standart hesap metodunu ve de­ğerlerini belirlemeyi amaçlayan TS 825 Standardı önem kazanı­yor. Standardın revize edilerek 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle enerji limitleri iyileş­tirildi ve binaların sadece ısıtma ihtiyacına göre tasarlanması dö­nemi sona erdi. Artık binalar ısıt­ma ve soğutma ihtiyacına göre ta­sarlanacak. Söz konusu revizyon yalıtım bilincini artırırken sür­dürülebilirlik ve enerji verimlili­ği konularını inşaat panelleri sek­törünün merkezine yerleştiriyor.

Yangın güvenliği ürünlerin formunu değiştirdi

Enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik uygulamalarda öne çıkan inşaat panelleri sektörü ayrıca yangın güvenliği konusunda da hayati adımlar atıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise sandviç panel sistemleri ve kompozit cephe panelleri bulunuyor. Özellikle biyobazlı ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına odaklanan sektör, yanmazlık sınıfı yüksek ürünler geliştirmek üzerine Ar-Ge çalışmalarını merkeze alıyor.

Yangın güvenliği alanında en önemli referansı oluşturan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile dış cephe kaplamalarında ve çatı sistemlerinde yanmaz veya zor alevlenen (A1, A2 sınıfı) malzemelerin kullanılmasını zorunlu hale getirildi. Böylece yangın güvenliği standartları, yapı malzemesi tercihinde belirleyici hale geldi. Bu düzenleme ile panel üretiminde taş yünü ve mineral yün dolgulu panellerin payını hızla artırdı. 2020’de toplam üretimin yüzde 25’ini oluşturan A sınıfı panellerin oranı, 2024 itibarıyla yüzde 45 seviyesine çıktı.