Yalıtım ve sürdürülebilirlik sektörde dönüşüme yol açıyor
Binalarda enerji tüketimi ve ısı yalıtımı ile ilgili yaklaşımların iyileştirilerek uygulamaya alınması ile birlikte inşaat panelleri sektörüne olan ilgi artış gösteriyor. Bununla birlikte hızla hayata geçecek inşaat projelerine duyulan ihtiyacın artması ve hafif yapı malzemelerine yönelen talep, bu ürünlere olan küresel talebi de artırıyor.
Hüseyin VATANSEVER
Yapısal verimlilik sağlamak için kullanılan modern yapı malzemeleri olan inşaat panelleri konut, soğuk hava deposu ve ticari binalar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılıyor. Yatırımların geri dönüş hızını yükseltmek ve gelişmekte olan ülkelerde artan büyümeyi karşılayacak bina stoku ihtiyacından kaynaklanan hızlı inşaat talebinin artması, ürün talebini olumlu yönde etkileyeceği ön görülüyor. Küresel panel pazarının büyüklüğünün 2024 yılında 10.7 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, 2032 yılına kadar pazarın 20.51 milyar dolar hacmine ulaşacağı ön görülüyor.
Talebi belirleyen dinamiklerin başında kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, özellikle enerji verimli ve hafif yapı malzemelerine olan talebi artırıyor. Buna ilave prefabrik ve modüler yapılarda panellerin kullanımı hızla yaygınlaşıyor.
Türkiye’de inşaat panelleri sektörü, son yıllarda kentsel dönüşüm, sanayi yatırımları, enerji verimliliği ve prefabrik yapı trendleri ile birlikte önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Özellikle modüler yapıların hızlıca inşa edilmesine olanak tanıyan paneller, inşaat sürelerini kısaltıyor. Türkiye’de son on yılda en hızlı büyüyen sektörler arasına giren inşaat panelleri sektörü, bu alandaki potansiyelin de büyük olduğunu ortaya koydu. Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) verilerine göre günümüzde sektörün pazar büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaştı ve sektör ülke içindeki ihtiyacı karşılayabilecek seviyeye erişti.
Türkiye’de panel sektörünün yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 8 ile 10 bandında sürmesi bekleniyor. İnşaat panelleri sektörü, Türkiye’nin yapı malzemeleri sanayisi içinde yüksek katma değerli ve ihracat odaklı bir alt alan olarak öne çıkıyor. Gelecekte enerji verimliliği, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve dijital üretim teknolojileri bu sektörün ana rekabet unsurlarını belirleyecek. Doğru teşvik politikaları ve kalite standardizasyonu ile Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi olma potansiyeli son derece yüksek.
Verimlilik ve yalıtım standartları sektörü öne taşıyacak
Avrupa Birliği (AB) uyum süreciyle birlikte, ısı yalıtımına yönelik Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEPY) sektörde standartları yeniden tanımladı. Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım atıldığına dikkat çeken Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) tarafından yapılan değerlendirmede AB’de binaların ısıtma ve soğutmaya yönelik yıllık enerji tüketiminin metrekarede 30 ile 50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlandığı ve inşa edildiği bilgisi paylaşılıyor. Bununla birlikte Türkiye’de ise metrekarede yıllık 120 ile 150 kW seviyesine uygun yalıtım yapılmaya çalışıldığı belirtiliyor.
Söz konusu durumda, Türkiye’de binaların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamayı, dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı ve net enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak standart hesap metodunu ve değerlerini belirlemeyi amaçlayan TS 825 Standardı önem kazanıyor. Standardın revize edilerek 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle enerji limitleri iyileştirildi ve binaların sadece ısıtma ihtiyacına göre tasarlanması dönemi sona erdi. Artık binalar ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre tasarlanacak. Söz konusu revizyon yalıtım bilincini artırırken sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularını inşaat panelleri sektörünün merkezine yerleştiriyor.
Yangın güvenliği ürünlerin formunu değiştirdi
Enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik uygulamalarda öne çıkan inşaat panelleri sektörü ayrıca yangın güvenliği konusunda da hayati adımlar atıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise sandviç panel sistemleri ve kompozit cephe panelleri bulunuyor. Özellikle biyobazlı ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına odaklanan sektör, yanmazlık sınıfı yüksek ürünler geliştirmek üzerine Ar-Ge çalışmalarını merkeze alıyor.
Yangın güvenliği alanında en önemli referansı oluşturan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile dış cephe kaplamalarında ve çatı sistemlerinde yanmaz veya zor alevlenen (A1, A2 sınıfı) malzemelerin kullanılmasını zorunlu hale getirildi. Böylece yangın güvenliği standartları, yapı malzemesi tercihinde belirleyici hale geldi. Bu düzenleme ile panel üretiminde taş yünü ve mineral yün dolgulu panellerin payını hızla artırdı. 2020’de toplam üretimin yüzde 25’ini oluşturan A sınıfı panellerin oranı, 2024 itibarıyla yüzde 45 seviyesine çıktı.