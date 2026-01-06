Yalıtımsız binalar yüzünden 15 milyar dolar havaya gidiyor
Türkiye’de tüketilen enerjinin üçte biri binalarda kullanılıyor. Bu enerjinin yüzde 80’i ise yalıtımsız binaları kışın ısıtmak ve yazın soğutmak amacıyla harcanıyor. İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yalıtımsızlık yüzünden her yıl ülke ekonomisinden 15 milyar doların havaya uçtuğunu söyledi.
Türkiye’nin mevcut bina stokuna bakıldığında, büyük bir kısmının yalıtımsız olduğu görülüyor. Avrupa ülkelerinde yalıtımlı bina oranı yüzde 90’ların üzerindeyken Türkiye’de bu oran yaklaşık yüzde 20 civarında. Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık üçte biri binalarda kullanılıyor.
Bu enerjinin yüzde 80’i ise yalıtımsız binaları kışın ısıtmak ve yazın soğutmak amacıyla harcanıyor. Türkiye’nin enerji verimliliği planlamasında yalıtımın önemli bir yer tuttuğunu belirten Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, sadece yalıtımsızlık yüzünden her yıl ülke ekonomisinden yaklaşık 15 milyar doların havaya uçtuğunu söyledi.
Enerji tüketimi yüzde 50 azalabilir
Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamalarda bulunan Eruslu, Türkiye’nin enerji verimliliği planlamasında yalıtımın önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Eruslu, şunları söyledi: “Enerji verimliliğinde istenilen hedeflere ulaşabilmek için boşa tüketilen enerjinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi gerekiyor.
Bugün Türkiye’de enerji tasarrufu denildiğinde ilk bakmamız gereken yer binalar olmalı…Yalıtımsız binalar hem vatandaşın cebini hem de ülkenin enerji kaynaklarını tüketiyor. Ülkemizdeki binaların sadece yüzde 25’i yalıtımlı olduğundan enerji faturaları tüketicilere yük olmaya devam ediyor. Oysa yalıtım; enerji verimliliğinde en hızlı, en kalıcı ve en erişilebilir uygulamalardan biri. Doğru yalıtım uygulamalarıyla binalarda ısınma ve soğutma amaçlı enerji tüketimi yüzde 50 azaltılabilir.”
Yalıtım enerji verimliliğinde anahtar konumda
Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak önemli başlıklardan birinin, 2025 yılı itibarıyla yalıtım sektörünü doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçirilmesi olduğunu vurgulayan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı’nın revize edilmesi, Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB) zorunluluğunun genişlemesi ve BEP-TR sisteminin güçlendirilmesi, ülkemizin enerji verimliliği yol haritasında kritik adımlar olarak dikkat çekiyor. Bu düzenlemeler, yalıtımın artık bir tercih değil, enerji politikalarının merkezinde yer alan stratejik bir unsur olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.
Türkiye’nin 2053 net sıfır hedeflerine ulaşması için yeni binalar kadar mevcut yapıların da hızla ele alınması gerektiğine dikkat çeken Emrullah Eruslu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Kentsel dönüşüm süreci bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor. Standartlara uygun yalıtımı yapılmış binalar sayesinde ülke genelinde enerji tüketimini ciddi biçimde aşağı çekebiliriz. TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı’nın revize edilmesi ülkemizin enerji hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Bu yeni düzenleme sayesinde binalarda enerji tüketiminin önemli ölçüde azalması ve dolayısıyla enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.”
“Sürdürülebilirlikte nSEB binalar önemli rol oynayacak”
Emrullah Eruslu, enerji verimliliğine katkı sunacak bir diğer değişikliğin ise 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren toplam inşaat alanı 2 bin metrekareyi aşan yeni binaların nSEB konseptinde projelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi olduğunu söyledi.
Eruslu, “Asgari enerji performansı ‘B’ olan nSEB binalarda, cephelerde 2–3 cm, çatılarda 4–6 cm, döşemelerde ise yaklaşık 2 cm daha kalın ısı yalıtımı kullanılıyor. Ayrıca kaplamalı yalıtım camı üniteleriyle ısı yalıtım performansı geliştirilmiş pencereler tercih ediliyor. Bu sayede nSEB binalar, ısı kayıplarını önemli ölçüde azaltıyor ve kullanıcılarına enerji faturalarında yüksek oranda tasarruf sağlıyor. Sektörümüzle ilgili bu değişiklikler kentsel dönüşümün daha verimli sonuçlar doğurmasına da olanak sağlayacak” diye konuştu.