Yalıtımsız binalar yüzünden 15 milyar dolar havaya gidiyor

Türkiye’nin mevcut bina stokuna bakıldığında, bü­yük bir kısmının yalıtım­sız olduğu görülüyor. Avrupa ülke­lerinde yalıtımlı bina oranı yüzde 90’ların üzerindeyken Türkiye’de bu oran yaklaşık yüzde 20 civarın­da. Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık üçte biri binalarda kul­lanılıyor.

Bu enerjinin yüzde 80’i ise yalıtımsız binaları kışın ısıt­mak ve yazın soğutmak amacıyla harcanıyor. Türkiye’nin enerji ve­rimliliği planlamasında yalıtımın önemli bir yer tuttuğunu belirten Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Ku­rulu Başkanı Emrullah Eruslu, sa­dece yalıtımsızlık yüzünden her yıl ülke ekonomisinden yaklaşık 15 milyar doların havaya uçtuğu­nu söyledi.

Enerji tüketimi yüzde 50 azalabilir

Enerji Verimliliği Haftası dola­yısıyla yaptığı açıklamalarda bu­lunan Eruslu, Türkiye’nin ener­ji verimliliği planlamasında ya­lıtımın önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Eruslu, şunları söyledi: “Enerji verimliliğinde istenilen hedeflere ulaşabilmek için boşa tüketilen enerjinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi ge­rekiyor.

Bugün Türkiye’de enerji tasarrufu denildiğinde ilk bakma­mız gereken yer binalar olmalı…Yalıtımsız binalar hem vatandaşın cebini hem de ülkenin enerji kay­naklarını tüketiyor. Ülkemizdeki binaların sadece yüzde 25’i yalı­tımlı olduğundan enerji faturala­rı tüketicilere yük olmaya devam ediyor. Oysa yalıtım; enerji verim­liliğinde en hızlı, en kalıcı ve en erişilebilir uygulamalardan biri. Doğru yalıtım uygulamalarıyla bi­nalarda ısınma ve soğutma amaç­lı enerji tüketimi yüzde 50 azaltı­labilir.”

Yalıtım enerji verimliliğinde anahtar konumda

Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına katkı sağ­layacak önemli başlıklardan bi­rinin, 2025 yılı itibarıyla yalıtım sektörünü doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçirilme­si olduğunu vurgulayan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı’nın revize edilmesi, Ne­redeyse Sıfır Enerjili Bina (nSEB) zorunluluğunun genişlemesi ve BEP-TR sisteminin güçlendiril­mesi, ülkemizin enerji verimliliği yol haritasında kritik adımlar ola­rak dikkat çekiyor. Bu düzenleme­ler, yalıtımın artık bir tercih değil, enerji politikalarının merkezinde yer alan stratejik bir unsur oldu­ğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Türkiye’nin 2053 net sıfır hedef­lerine ulaşması için yeni binalar kadar mevcut yapıların da hızla ele alınması gerektiğine dikkat çeken Emrullah Eruslu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Kentsel dö­nüşüm süreci bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor. Standartlara uygun yalıtımı yapılmış binalar sayesin­de ülke genelinde enerji tüketimi­ni ciddi biçimde aşağı çekebiliriz. TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Ku­ralları Standardı’nın revize edil­mesi ülkemizin enerji hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Bu yeni düzenleme saye­sinde binalarda enerji tüketiminin önemli ölçüde azalması ve dolayı­sıyla enerji maliyetlerinin düşü­rülmesi hedefleniyor.”

“Sürdürülebilirlikte nSEB binalar önemli rol oynayacak”

Emrullah Eruslu, enerji verimliliğine katkı sunacak bir diğer değişikliğin ise 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren toplam inşaat alanı 2 bin metrekareyi aşan yeni binaların nSEB konseptinde projelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi olduğunu söyledi.

Eruslu, “Asgari enerji performansı ‘B’ olan nSEB binalarda, cephelerde 2–3 cm, çatılarda 4–6 cm, döşemelerde ise yaklaşık 2 cm daha kalın ısı yalıtımı kullanılıyor. Ayrıca kaplamalı yalıtım camı üniteleriyle ısı yalıtım performansı geliştirilmiş pencereler tercih ediliyor. Bu sayede nSEB binalar, ısı kayıplarını önemli ölçüde azaltıyor ve kullanıcılarına enerji faturalarında yüksek oranda tasarruf sağlıyor. Sektörümüzle ilgili bu değişiklikler kentsel dönüşümün daha verimli sonuçlar doğurmasına da olanak sağlayacak” diye konuştu.