Yalova Makine İhtisas OSB, 25.000 istihdam ile Yalova’nın ekonomisine katkı sağlayacak

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Yalova İli İstihdam Geliştirme Projesi ile işsizlik sorununa büyük ölçüde çare olacak.

Yalova Makine İhtisas OSB, genel toplamda 25 bin kişiye iş imkânı sağlayacak proje ile bölgede İŞKUR'a kayıtlı bulunan 22 bin kişi ve Yalova geneli için büyük bir istihdam kaynağı yaratacak.

Yerli, yenilikçi ve yeşil OSB sloganı ile yola çıkan, altyapı çalışmalarını sürdüren ve 2021 yılı Mayıs'ında temel atma töreni gerçekleşecek olan proje, bölgenin önemli sanayi yatırımı olarak dikkat çekiyor.





Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir “Yaptığımız tetkiklerde sanayicimizin öncelikli ihtiyacının ve en önemli probleminin nitelikli istihdam sağlama olduğunun bilinciyle altyapı inşaatlarımızla beraber nitelikli personel yetiştirme ve sağlama çalışmalarımıza da başladık. 2022 baharında üretim tesislerimiz faaliyete başladığında sanayicilerin Yalova ili genelinde ihtiyaç duyacağı insan kaynağını detaylı tetkik etmek ve bu istihdamı Yalova genelinden sağlamak için yürüttüğümüz Yalova ili İstihdam Yol Haritası Projemiz sonuçlandı. Proje kapsamında nitelikli ve aranan bir personelde bulunması gereken vasıfları tespit ettik ve yapacağımız Sürekli Eğitim merkezimizde açacağımız meslek garantili kurslar ile de bu personelleri bünyemizde yetiştirerek işsizliğin azaltılmasına destek vereceğiz.” diye belirtti.

Diğer yandan Sosyal Gelişmeyi Destekleme faaliyetleri kapsamında bölge genelinde %21 seviyelerinde olan Kadın istihdamının ve %25 seviyelerinde olan beyaz yaka istihdamının da 5 yıllık bir projeksiyonda %50 seviyelerine çıkartılabilmesi için de projeler yürüttüklerini belirten Özdemir, bölge içerisine kuracakları meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve Yalova Üniversitesi Makine Mühendisliği gibi makine sektörünü tamamlayıcı örgün eğitim kurumları ile bölgeye sürekli taze kan sağlayacaklarını belirtti. Yine OSB içerisinde yapılacak olan Yalın Model Fabrika gibi uygulamalı eğitim merkezleri ile de sanayicinin ihtiyacına yönelik ara eleman değil nitelikli aranan eleman temini sağlanacağını sözlerine ekledi.

Sanayicinin fabrika inşaatları tamamlandığında, bölge genelinde toplamda 25 bin kişi olması hedefleniyor. “Bir OSB’den fazlası” sloganıyla yürütülen faaliyetler kapsamında bölgenin ve Yalova’nın istihdam sorununa çare olabilmek adına ülke ve dünya çapındaki örneklere uygun olarak dizayn edilen mesleki eğitim ve istihdam geliştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.