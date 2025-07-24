Yan sanayide ihracat 7.6 milyar doları aştı

Uludağ Otomotiv En­düstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verileri­ne göre, ocak-haziran döne­minde 202 ülke, serbest böl­ge ve özerk bölgeye otomo­tiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi. Bu yılın ilk 6 ayında 19 milyar 985 milyon 534 bin do­lar olan toplam otomotiv ih­racatının yüzde 38,4’ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın ocak-haziran dö­neminde 7 milyar 233 milyon 155 bin dolar olan yan sana­yi ihracatı, bu yılın aynı dö­neminde yüzde 6,17 artışla 7 milyar 679 milyon 202 bin dolara ulaştı. Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ül­keler arasında ilk sırada oto­motiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış sa­tım, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 1 milyar 582 milyon 703 bin dolardan 1 milyar 666 milyon 660 bin dolara ulaştı. Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en faz­la ihracat yaptığı ikinci ül­ke ise Fransa olarak kayıtla­ra geçti.

Geçen yılın ocak-ha­ziran döneminde 477 milyon 584 bin dolarlık ürün gönde­rilen Fransa’ya bu senenin aynı aylarında yapılan ihra­cat yüzde 13,6 artışla 542 mil­yon 507 bin dolara yükseldi. Üçüncü sıradaki ABD’ye yan sanayi dış satımı aynı dönem­de yüzde 7,4’lük artışla 490 milyon 785 bin dolardan, 527 milyon 98 bin dolara çıktı. Yı­lın ilk yarısında yan sanayi ih­racatında Romanya 509 mil­yon 621 bin dolarla dördün­cü, İtalya 454 milyon 73 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Geçen yılın ilk 6 ayında İs­panya’ya 332 milyon 199 bin dolarlık ihracat yapan oto­motiv yan sanayicileri, 2025’in ocak-haziran döne­minde dış satımını yüzde 32,5 artırarak 440 milyon 216 bin dolara yükseltti. Ocak-Hazi­ran 2025’te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sana­yi ihracatında, Birleşik Kral­lık yüzde 0,6 azalış ve 359 mil­yon 656 bin dolarla yedinci, Polonya yüzde 11 artış ve 346 milyon 930 bin dolarla seki­zinci, Çekya yüzde 27,5 yük­seliş ve 194 milyon 591 bin dolarla dokuzuncu, Belçika yüzde 11,7 artış ve 188 milyon 761 bin dolarla 10’uncu sıra­da yer aldı. İlk 10 ülkeye yapı­lan yan sanayi ihracatı 5 mil­yar 230 milyon 117 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geri­ye kalan 192 ülkeye ise 2 mil­yar 449 milyon 89 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edildi. Bu arada Türkiye’den yan sa­nayi ihracatı yapılan 202’nci ülke olan Cayman Adaları’na 54 dolarlık ürün gönderildi.

İkinci el araçta reel fiyatlar düşüşte

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden “Otomobil Piyasası Görünümü” raporunun yenisi yayımlandı. İkinci el otomobil piyasasında nominal fiyatlar artmaya devam etse de enflasyondan arındırıldığında reel bazda fiyatlar düşüş eğilimine devam etti.

Bu durum, araçların etiket fiyatı yükselse bile tüketicilerin alım gücüne göre otomobillerin aslında daha “ucuz” hale geldiğini gösteriyor. Haziran 2025 itibarıyla reel fiyatlardaki yıllık değişim yüzde -17,6 seviyesinde gerçekleşti. Raporda farklı yakıt türlerindeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. Haziran verilerine göre, elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar yükseldi.