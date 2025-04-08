Yandex Maps'ten kamyonlara özel navigasyon özelliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yandex, kamyonlara özel sunduğu hizmetiyle sürücülerin yolculuklarını araç kısıtlamalarına göre planlamalarını kolaylaştırıyor.

Yeni özellik, toplam ağırlık, aks yükü, taşıma kapasitesi, araç boyutları, römork ve emisyon sınıfı gibi çok sayıda parametreyi dikkate alıyor.

Bu sayede rota güvenliğini artırıyor, trafik cezası riskini en aza indiriyor ve yerel yol düzenlemelerine uyumun sağlanmasına yardımcı oluyor.

Rotalar, kamyonların mevcut özelliklerine göre kullanamayacakları yollardan kaçınacak şekilde hesaplanıyor. Yol üzerinde alçak köprü veya üst geçit gibi olası bir engel varsa, bu engel önceden rotada açıkça işaretlenerek sürücülerin buna göre hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Tonaja göre kategori seçilebiliyor

Kamyon navigasyonunu yapılandırmak için, bir sürücünün Yandex Maps'te herhangi bir rota oluşturması ve ilgili ayarı açması yeterli oluyor. Burada 3,5 tona kadar, 3,5 ila 12 ton veya 12 ton üzeri gibi önceden tanımlanmış kamyon kategorilerinden birini seçilebiliyor.

Sistem standart parametreleri otomatik olarak dolduruyor ve sonrasında kullanıcı belirli araca ve yüke uyacak şekilde ince ayar yapabiliyor. Daha fazla kolaylık için ayarlar birden fazla kamyona uygun olacak şekilde kaydedilebiliyor. Böylece gelecekteki yolculuklar için bu özellikleri yeniden girmeye gerek kalmıyor.

Hem şehir içi hem şehirler arası kullanılabilecek

Uygulamada, İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere Türkiye genelinde 10'dan fazla büyükşehir belediyesinde hem şehir içi hem de önemli şehirler arası güzergahlar dahil olmak üzere kamyon yönlendirmesi mevcut.

Sürücüler yola çıkmadan önce yol kalitesini ve diğer koşulları değerlendirmek için "Sokak Görünümü" ile yolların ön izlemesini yapabiliyor. Ayrıca Yandex Maps, şubat başında Türkiye'nin büyük metropollerinde sanal tur sunabilen güncellenmiş Sokak Görünümü görüntülerini de duyurdu.

Kamyon yönlendirme özelliği hem Android hem de iOS'ta Yandex Maps ve Yandex Navi'de mevcut. Bu özelliğe erişmek için kullanıcıların uygulamayı en son sürüme güncellemeleri gerekiyor.