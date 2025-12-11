Yandex’le 43.8 milyar kilometre yolculuk
Yandex Türkiye, 2025'te Yandex Arama’yı kullanan kişi sayısı ve aramaların yıllık yüzde 75 arttığını, Yazeka’nın bir günde yanıtladığı sorguların 2,5 kat yükseldiğini duyurdu. Yandex Maps’te ise kullanıcı sayısının ayda 5,6 milyona yükseldiği, uygulamayla 43,8 milyar kilometre yol kat edildiği bildirildi.
Hamide HANGÜL
Yapay zeka yolculuklara rehberlik ederken, Yandex Türkiye, 2025 yılı performans sonuçlarını açıklayarak, 2026 yılına yönelik hedeflerini paylaştı. Buna göre, Yandex Arama, Türkiye’de özellikle kullanıcılar için geliştirilen yapay zekâ arama aracı Yazeka ile güçlü bir ivme kazandı.
Bu araç, Yandex Arama’yı kullanan kişilerin günlük rutinine başarıyla entegre olurken, hem kullanıcı sayısında hem de arama sorgularında yıllık bazda yüzde 75 artış sağladı. Yazeka ile etkileşim de artarken, günlük yanıtlanan sorgu sayısı 2,5 katına çıkarak, haftada en az üç kez Yazeka’yı kullanan aktif kullanıcıların oranı ikiye katlandı. 1 Aralık’taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında ise kullanıcı sayısı günlük ortalamanın yüzde 36 üzerine çıktı. 2025 yılında Yandex Maps ve Navigasyon, yıllık bazda yüzde 43,6 artış kaydederek ayda 5,6 milyon kullanıcıya ulaştı.
2025 bizim için atılım yılı oldu
Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “2025 bizim için atılım yılı oldu. Ama daha yeni başlıyoruz. 2026’da bu ivmeyi sürdürerek hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye’nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz” dedi.
Bu yıl, Türkiye’de sürücülere yönelik ilk HD haritanın kullanıma sunulmasının önemli bir yenilik olduğuna işaret eden Alexander Popovskiy, “Öncelikle İstanbul’da devreye alınan bu harita; şerit çizgileri, yaya geçitleri, park alanları ve trafik adaları gibi detayları şerit seviyesinde göstererek, sürücülerin karmaşık kavşaklarda çok daha güvenli bir şekilde sürüş yapmalarını sağlıyor. Kullanıcıların kolayca yön bulabilmesi için canlı 3D simgesel yapıların eklendiği servis, birçok yeni özellikle de geliştirildi. Artık lojistik sektöründe çalışanlar için kamyon navigasyonu, İstanbul Havalimanı gibi mekânlarda kapalı alan haritaları ve iç navigasyon, elektrikli araç şarj istasyonlarının konumları ve gerçek zamanlı hava durumu bilgileri de sunuluyor” dedi.
10 milyon yolculuk
Kullanıcı etkileşiminin yıl boyu yüksek seviyede kaldığına işaret eden Alexander Popovskiy,”1 Ocak – 14 Kasım tarihleri arasında, sürücüler Yandex navigasyon araçlarıyla toplam 43,8 milyar kilometre yol yaptı; bu mesafe, dünyanın etrafını 1 milyon kez dolaşmakla ya da aya yaklaşık 114 bin kez, güneşe ise 292 kez gidip gelmekle eş değer. İşletmelerin yerel görünürlüğü de arttı; Yandex Maps’te listelenen işletme sayısı, 2024 yılına kıyasla yüzde 162,2 artış gösterdi” diye konuştu.
Öte yandan Yandex Go’nun, 2025 yılında İzmir, Ankara, Mersin ve Adana olmak üzere dört şehirde daha hizmet vermeye başladığına işaret eden Alexander Popovskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Platform, ayrıca hizmet verdiği tüm şehirlerde toplamda 10 milyondan fazla yolculuğa aracılık etti. Bunun yanı sıra servis, teslimat hizmeti ve ‘T’ adını taşıyan yeni mobilite özelliğiyle sadece yolculuk çağırma uygulaması olmanın ötesine geçerek süper uygulamaya dönüşmeye başladı. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, toplu taşıma güzergâhları ve saatleriyle ilgili bilgilere kolayca ulaşabiliyor ve seyahat planlarını çok daha rahat ve şeffaf bir şekilde yapabiliyor.”
3,8 katlık büyüme kaydedildi
Yandex Go’nun ise kullanımının hızlı artığına işaret eden Alexander Popovskiy, bu göstergeleri şöyle açıkladı: “Nakit kullanılmayan yolculuklar yüzde 50’nin üzerinde. Platformun hizmet verdiği bölgede tüm lisanslı sürücülerin yüzde 90’ını oluşturan 18 binden fazla lisanslı taksi şoförü sisteme dahil edildi” dedi. Yandex Ads’de ise reklam verenlerin yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 29 arttığını belirten Alexander Popovskiy, ayrıca e-ticaret büyümesini hızlandırmak için geliştirilen Yandex Ads Space platformunda ise 3,8 katlık büyüme kaydedildiğini söyledi.
“Yapay zeka entegrasyonu sürecek
2025 yılında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımının ağırlık kazandığını belirten Alexander Popovskiy, “Eylül 2025 itibarıyla, reklam verenlerin amiral gemisi servisi olan Yandex Direct’teki tüm bütçelerin yüzde 82’si yapay zekâ tabanlı teknolojilerle yönetiliyor. Yeni reklam formatları ve gelişmiş hedefleme seçenekleri sayesinde işletmeler, arama ve navigasyon servislerinde satın almaya yatkın kitlelere ulaşabiliyor; böylece hem marka bilinirliklerini hem de iş sonuçlarını artırabiliyorlar” ifadelerini kullandı. Yandex Türkiye olarak, 2026’da yapay zekâ entegrasyonunu daha da derinleştirmeyi, hizmetlerini genişletmeyi ve yerel iş birliklerini güçlendirmeyi planladıklarını açıklayan Alexander Popovskiy, “Hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye’nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz” dedi.