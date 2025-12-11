Yandex’le 43.8 milyar kilometre yolculuk

Hamide HANGÜL

Yapay zeka yolculuklara rehberlik ederken, Yan­dex Türkiye, 2025 yılı performans sonuçlarını açık­layarak, 2026 yılına yönelik hedeflerini paylaştı. Buna gö­re, Yandex Arama, Türkiye’de özellikle kullanıcılar için geliş­tirilen yapay zekâ arama aracı Yazeka ile güçlü bir ivme kazan­dı.

Bu araç, Yandex Arama’yı kullanan kişilerin günlük ru­tinine başarıyla entegre olur­ken, hem kullanıcı sayısında hem de arama sorgularında yıl­lık bazda yüzde 75 artış sağla­dı. Yazeka ile etkileşim de artar­ken, günlük yanıtlanan sorgu sayısı 2,5 katına çıkarak, haf­tada en az üç kez Yazeka’yı kul­lanan aktif kullanıcıların oranı ikiye katlandı. 1 Aralık’taki Fe­nerbahçe-Galatasaray derbi­si sırasında ise kullanıcı sayı­sı günlük ortalamanın yüzde 36 üzerine çıktı. 2025 yılında Yan­dex Maps ve Navigasyon, yıllık bazda yüzde 43,6 artış kaydede­rek ayda 5,6 milyon kullanıcıya ulaştı.

2025 bizim için atılım yılı oldu

Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Ge­nel Müdürü Alexander Popov­skiy, basın toplantısında yaptı­ğı konuşmada, “2025 bizim için atılım yılı oldu. Ama daha yeni başlıyoruz. 2026’da bu ivmeyi sürdürerek hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Tür­kiye’nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz” de­di.

Bu yıl, Türkiye’de sürücüle­re yönelik ilk HD haritanın kul­lanıma sunulmasının önemli bir yenilik olduğuna işaret eden Alexander Popovskiy, “Önce­likle İstanbul’da devreye alınan bu harita; şerit çizgileri, yaya geçitleri, park alanları ve trafik adaları gibi detayları şerit sevi­yesinde göstererek, sürücüle­rin karmaşık kavşaklarda çok daha güvenli bir şekilde sürüş yapmalarını sağlıyor. Kullanı­cıların kolayca yön bulabilme­si için canlı 3D simgesel yapıla­rın eklendiği servis, birçok yeni özellikle de geliştirildi. Artık lo­jistik sektöründe çalışanlar için kamyon navigasyonu, İstanbul Havalimanı gibi mekânlarda kapalı alan haritaları ve iç na­vigasyon, elektrikli araç şarj is­tasyonlarının konumları ve ger­çek zamanlı hava durumu bilgi­leri de sunuluyor” dedi.

10 milyon yolculuk

Kullanıcı etkileşiminin yıl boyu yüksek seviyede kaldığı­na işaret eden Alexander Po­povskiy,”1 Ocak – 14 Kasım tarihleri arasında, sürücüler Yandex navigasyon araçlarıy­la toplam 43,8 milyar kilomet­re yol yaptı; bu mesafe, dünya­nın etrafını 1 milyon kez dolaş­makla ya da aya yaklaşık 114 bin kez, güneşe ise 292 kez gi­dip gelmekle eş değer. İşlet­melerin yerel görünürlüğü de arttı; Yandex Maps’te listele­nen işletme sayısı, 2024 yılına kıyasla yüzde 162,2 artış gös­terdi” diye konuştu.

Öte yan­dan Yandex Go’nun, 2025 yı­lında İzmir, Ankara, Mersin ve Adana olmak üzere dört şehir­de daha hizmet vermeye baş­ladığına işaret eden Alexander Popovskiy, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Platform, ayrıca hiz­met verdiği tüm şehirlerde top­lamda 10 milyondan fazla yol­culuğa aracılık etti. Bunun yanı sıra servis, teslimat hizmeti ve ‘T’ adını taşıyan yeni mobili­te özelliğiyle sadece yolculuk çağırma uygulaması olmanın ötesine geçerek süper uygula­maya dönüşmeye başladı. Bu yeni özellik sayesinde kullanı­cılar, toplu taşıma güzergâhla­rı ve saatleriyle ilgili bilgilere kolayca ulaşabiliyor ve seya­hat planlarını çok daha rahat ve şeffaf bir şekilde yapabiliyor.”

3,8 katlık büyüme kaydedildi

Yandex Go’nun ise kullanımının hızlı artığına işaret eden Alexander Popovskiy, bu göstergeleri şöyle açıkladı: “Nakit kullanılmayan yolculuklar yüzde 50’nin üzerinde. Platformun hizmet verdiği bölgede tüm lisanslı sürücülerin yüzde 90’ını oluşturan 18 binden fazla lisanslı taksi şoförü sisteme dahil edildi” dedi. Yandex Ads’de ise reklam verenlerin yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 29 arttığını belirten Alexander Popovskiy, ayrıca e-ticaret büyümesini hızlandırmak için geliştirilen Yandex Ads Space platformunda ise 3,8 katlık büyüme kaydedildiğini söyledi.

“Yapay zeka entegrasyonu sürecek

2025 yılında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımının ağırlık kazandığını belirten Alexander Popovskiy, “Eylül 2025 itibarıyla, reklam verenlerin amiral gemisi servisi olan Yandex Direct’teki tüm bütçelerin yüzde 82’si yapay zekâ tabanlı teknolojilerle yönetiliyor. Yeni reklam formatları ve gelişmiş hedefleme seçenekleri sayesinde işletmeler, arama ve navigasyon servislerinde satın almaya yatkın kitlelere ulaşabiliyor; böylece hem marka bilinirliklerini hem de iş sonuçlarını artırabiliyorlar” ifadelerini kullandı. Yandex Türkiye olarak, 2026’da yapay zekâ entegrasyonunu daha da derinleştirmeyi, hizmetlerini genişletmeyi ve yerel iş birliklerini güçlendirmeyi planladıklarını açıklayan Alexander Popovskiy, “Hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye’nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz” dedi.