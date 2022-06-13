Yangına karşı insansız kara aracı üretecek

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye’nin 43 ilinin kesişme noktasındaki Kırıkkale, konumunun getirdiği avantajı yatırıma dönüştürmek için yeni bir hamle başlattı. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Ahmet Varlı, Türkiye’nin tek savunma sanayi ihtisas OSB’sine sahip Kırıkkale’de 1.500 üyenin eşit payla ortak olacağı bir şirket kurduklarını anımsatarak, bu şirketin savunma sanayinin yanısıra sivil hizmete yönelik araçlar üreteceğini, gündemlerinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak insansız kara aracı üretimi bulunduğunu bildirdi.

DÜNYA’nın sorularını cevaplandıran Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Ahmet Varlı, uzun vadede insansız kara taşıtı üretme hedefl eri bulunduğunu kaydeden Ahmet Varlı, bunun sadece savunma sanayinde değil orman yangınlarında da kullanılmasını öngördüklerini belirtti. Varlı, bu aracın, arazözlerin giremediği noktalarda yangının 250 metre kadar içine müdahale edebileceğini söyledi.

Sözkonusu araca yönelik etüd çalışmalarının tamamlandığı bilgisini veren Varlı, bununla orman yangınlarına çok daha risksiz müdahale edilebileceği gibi, çok daha verimli sonucun da alınabileceğini bildirdi. Prototip üzerinde de çalışma yaptıkları bilgisini veren Varlı, “Mevcut yöntemlerle orman yangınlarına yukarıdan veya aşağıdan arazözlerle müdahale edilebiliyor ama hiçbirisi yangının içine giremiyor. Bizim otonom sistemli aracımız, suyu ana tankerden almak kaydı ile 250 metre içeriye kadar girebilecek ve orada doğrudan yangına müdahale edecek. Böylece hem yangın söndürmede görev alan personel için risk olmayacak hem de yangına karşı daha dolay sonuç alınacak” diye konuştu.

“Altyapısı hazır parsellere yatırımcı bekliyoruz”

Kırıkkale’de 4’üncü bölgede teşviklerinden yararlanılan 3 OSB bulunduğunu dile getiren Başkan Varlı, Keskin OSB’de ise 5’inci bölge avantajlarından yararlanılabildiğine dikkat çekti. Sadece savunma sanayine değil, sanayinin bütün alanlarına yönelik yeni yatırımcı beklediklerini ifade eden Varlı, 43 ilin karayolu kesişim noktasında bulunan Kırıkkale’nin demiryolu ile de önemli avantaja sahip olduğunu söyledi. Samsun Limanı’na 3,5, Mersin Limanına ise 5 saate ulaşım imkanı bulunduğunun altını çizen Ahmet Varlı, Esenboğa Havalimanı’na ise 1 saate ulaşılabildiğini aktardı.

Varlı, Kırıkkale TSO, valilik ve belediyenin yatırımcılara her türlü altyapı desteği verebileceklerini, OSB’lerde de altyapı noktasında sorun olmadığını ifade etti. 1’nci OSB’nin arıtma tesisi bulunduğunu, Silah İhtisas OSB ve Keskin OSB’nin arıtmalarının ise kalkınma ajansı desteğiyle yapıldığı bilgisini veren Ahmet Varlı, arıtma dahil her türlü altyapısı hazır bölgelerde, yatırımcılara uygun arazi tahsisleri yapabilecek durumda olduklarını belirterek yatırımcıları davet etti. Varlı, ROKETSAN’ın 23 bin dönüm arazi üzerine gerçekleştireceği dev yatırımın beraberinde yan sanayiyi de geliştireceğini vurguladı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) kente savunma sanayi kültürünü yerleştirdiğini dile getiren Varlı, gerek kamu gerekse özel sektör firmalarının savunma sanayindeki yerlilik oranının yüzde 100’e çıkarılması hedefine ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Kadınlar kaynak operatörü olabilecek

Türk sanayisinin temel problemlerinden birisi olan kalifiye eleman sorunun çözümü için de bir adım attıklarını belirten Varlı, eğitim durumu ve cinsiyetine bakılmaksızın CNC başta olmak üzere operatörler yetiştirecek eğitim merkezi kuracaklarını söyledi. Varlı, “Buradan mezun olanlar Türkiye’nin her yerinde iş bulup çalışabilecek. Kadınlar da CNC ve kaynak operatörü olabilecek” diye konuştu.

1.500 ortaklı şirket

Kırıkkale TSO olarak savunma sanayine üretim yapmak üzere Kırıkkale Savunma ve Makine Sanayi Ltd. şirketini kurdukları bilgisini de veren Ahmet Varlı, hissenin yüzde 49’una 1.500 üyenin sahip olacağını anlattı. Arazi tahsisi ve inşaat ruhsatları bulunduğunu dile getiren Varlı, anayasası belli olan şirketin ortaklık kültürünün gelişimine de katkı sağlamasını beklediğini söyledi.

"Sanayiye önem verirken tarımı ihmal etmemeliyiz"

Gıda konusunda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Başkan Ahmet Varlı, bunun giderek milli güvenlik sorunu olmaya başlayacağını kaydetti ve Türkiye’nin sanayileşirken tarımı geri planda bıraktığını aktardı. Varlı şunları söyledi: “Gıda üretimi, gıda hammaddesinin üretimi noktasında daha doğrusu tarım noktasında geriye düştük. Biz sanayileşmeyi yaparken buna paralel tarım üretimini geri planda bırakmamamız gerekiyordu. Özellikle bu pandemi ile Rusya-Ukrayna savaşından sonra tarımın ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi görmeye başladık.”