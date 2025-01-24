Yapay zekâ artık bir takım arkadaşı

Hayriye MENGÜÇ

Global markalar, çeşit­li pazarlardaki tüke­tici davranış ve bek­lentilerine gerçek anlam­da yanıt verebilmek için çok uzun süredir faaliyetler yürü­yor. Çünkü tüketici içgörüleri, şirket stratejilerine ilham ve­riyor Bunlardan biri de P&G. Şirketin analitik ve içgörü de­partmanı, globalde 100. yılı­nı kutluyor. Bu bölümün neler üzerinde çalıştığını sorduğu­muz P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Analitik ve İçgö­rü Direktörü Yasemin Yıldı­rım, “Tüketicilerin ihtiyaç­larını karşılayacak ve günlük yaşamlarını iyileştirecek iç­görüleri belirliyoruz. Bu veri­leri işe yarar hale getirerek ge­lişmiş analitik ve teknolojiyle birleştiriyoruz” dedi.

Yasemin Yıldırım, P&G olarak 1987’den bu yana ki­şisel ve ev bakım kategori­lerinde 18 marka ile faali­yet gösterdikleri Türkiye’de, ilk günden bu yana çalışma­lar yürüten analitik ve içgö­rü departmanının; birebir görüşmeler, saha araştırma­ları ve yeni mobil uygulama­larıyla tüketicilerin beklen­ti, yönelim ve alışkanlıklarını anlayıp çözümler bulma­ya çalıştıklarını anlattı. “Bu kapsamda birçok araştırma yürütüyor, varolan verileri­mizi ileri analitik yöntemle­riyle analiz ediyoruz” diyen Yıldırım’a, Türkiye pazarın­daki tüketicilerine yönelik sorular sorduk.

Veri analitiği çalışmaları yürütülüyor

Son yıllarda özellikle eko­nomik dalgalanma süreçle­rinde tüketici davranışlarını anlamak üzerine birçok ça­lışma yaptıklarını belirten Yıldırım, değişen davranışla­rın en mikro özelliklerine ka­dar tüm unsurlarını anlama­ya çalıştıklarını, Türkiye’de gelir düzeyi açısından fark­lı tüketici gruplarını incele­diklerini anlattı. Perakendeci iş ortaklarıyla yürütülen ve­ri analitiği çalışmalarına da işaret eden Yıldırım, IPSOS ile yaptıkları son araştırma­da Türkiye’nin ana damarla­rını gördüklerini belirterek şu tespitlerde bulundu:

-Toplumda bireysellik art­maya başlasa da Türkiye hâlâ toplumsal yaşama önem ve­ren, genel cinsiyetçi rollerin önemli olduğu ve kadınların ev yaşamında üstlendiği rol­lerin büyük olduğu bir ülke.

-Türkiye toplumu milli ve dini değerlerine çok önem veren, bu konularda kişilerin birbirine saygı duyulmasını bekleyen bir toplum.

-Bir diğer bulgu, özellikle genç erkeklerde materyaliz­me verilen değerin arttığını gördük. Bu gibi makro sosyal unsurları anlamamıza yara­yan çalışmalar da iletişim ve iş stratejilerimize yön veriyor.

“Yapay zekânın rolü giderek artıyor”

Yıldırım, 2024’te özellik­le yapay zekâ teknolojisiyle verilere dayalı olarak müş­teri memnuniyetini artıran inovasyonlar üzerine odak­landıklarını belirterek, “Tü­keticilerin ürün kullanım alışkanlıklarını daha iyi an­lamak, üretim süreçlerimizi daha iyi analiz edip verimli­liği artırmak için yapay zekâ­dan yararlanıyoruz. Yapay zekâ alanında deneylerimiz devam ediyor” dedi.

Şirket, beş senedir ise ge­leneksel reklam araştırma ve ölçümlerini yapay zekâ ile gerçekleştiriyor. “Analiz­ler üstün ürün, paket, iletişim ve perakende uygulamaları­mız için ilham veriyor” diyen Yıldırım, ‘Studio AI’ platfor­mu ile tamamen yapay zekâ kullanarak reklam etkinliği­ni ölçme ve buna göre opti­mize ettiklerini söyledi.

Stu­dio AI dışında P&G teknoloji ekibinin geliştirdiği ChatPG, AskPG, ImagePG ve CodePG gibi araçlarla kuruluş çapın­daki yeteneklerin üretkenli­ği artırmasına, karar sürele­rini hızlandırmasına ve tü­keticiler için özelleştirilmiş teklifler oluşturma/test et­me yeteneğini geliştirmesine yardımcı olduklarını belirtti. Yıldırım, “Bu araçlar sayesin­de tüm süreçlerimizde daha üretken olmayı hedefliyor, ya­pay zekâyı bir takım arkadaşı gibi kullanmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

8 milyonu aşan CRM datasına sahip

P&G olarak kendilerine ait veri tabanına da sahip olduklarını belirten Yasemin Yıldırım, “Banabak’ gençlik platformu, ‘Kadınlarbilir. com’, ‘Firsatyanında.com’ gibi sitelerimizden ve çeşitli markalı etkinliklerizden topladığımız ve bugün 8 milyonu aşan CRM datamız bulunuyor. Ayrıca telekom, bankacılık ve perakende sektöründe kullanılan teknoloji ve veri analitiği yetkinliklerini P&G markaları için entegre edip, kitlesel pazarlamanın kapılarını açıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki ekip 10 kişiden oluşuyor

Dünya genelinde 7 bin 500’den fazla bilim insanı ve mühendisle birlikte, 13 küresel araştırma tesisi ve dört Ar-Ge merkezi ile inovasyon çalışmalarını desteklediklerinden söz eden Yıldırım, Türkiye’deki İçgörü ve Analitik Departmanı ekibinin 10 kişiden oluştuğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Bu ekibi oluştururken sadece veri bilimci ya da iç görü uzmanı gibi bir ayrım yapmıyor, herkesin analitik ve içgörüye ilişkin tüm donanımlara sahip olmasını amaçlıyoruz. İstatistiksel analiz ve veri yorumlama uzmanlığı barındırmaları, makine öğrenimi algoritmaları ve yapay zekâ teknikleri konusunda sağlam bir anlayışa sahip olmaları değerli unsurlar. Çünkü biz P&G’de rotasyona da büyük önem veriyoruz. Ekip arkadaşlarımız, diğer departmanlarımızda olduğu gibi belirli süreler için ya da kalıcı olarak yurt dışına rotasyona gittiklerinden, kendilerini farklı konularda geliştirmiş olmaları hem onların kariyerinde hem de şirketimizin gelişiminde önemli bir rol üstleniyor.”