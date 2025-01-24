Yapay zekâ artık bir takım arkadaşı
P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Analitik ve İçgörü Direktörü Yasemin Yıldırım, verimliliği artırmak için “Yapay zekâyı bir takım arkadaşı gibi kullanmaya çalışıyoruz” dedi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Yıldırım, global bir marka olarak tüketici davranışlarını saptamada ve içgörü belirmede yapay zekâyı kullanım detaylarını anlattı.
Hayriye MENGÜÇ
Global markalar, çeşitli pazarlardaki tüketici davranış ve beklentilerine gerçek anlamda yanıt verebilmek için çok uzun süredir faaliyetler yürüyor. Çünkü tüketici içgörüleri, şirket stratejilerine ilham veriyor Bunlardan biri de P&G. Şirketin analitik ve içgörü departmanı, globalde 100. yılını kutluyor. Bu bölümün neler üzerinde çalıştığını sorduğumuz P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Analitik ve İçgörü Direktörü Yasemin Yıldırım, “Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve günlük yaşamlarını iyileştirecek içgörüleri belirliyoruz. Bu verileri işe yarar hale getirerek gelişmiş analitik ve teknolojiyle birleştiriyoruz” dedi.
Yasemin Yıldırım, P&G olarak 1987’den bu yana kişisel ve ev bakım kategorilerinde 18 marka ile faaliyet gösterdikleri Türkiye’de, ilk günden bu yana çalışmalar yürüten analitik ve içgörü departmanının; birebir görüşmeler, saha araştırmaları ve yeni mobil uygulamalarıyla tüketicilerin beklenti, yönelim ve alışkanlıklarını anlayıp çözümler bulmaya çalıştıklarını anlattı. “Bu kapsamda birçok araştırma yürütüyor, varolan verilerimizi ileri analitik yöntemleriyle analiz ediyoruz” diyen Yıldırım’a, Türkiye pazarındaki tüketicilerine yönelik sorular sorduk.
Veri analitiği çalışmaları yürütülüyor
Son yıllarda özellikle ekonomik dalgalanma süreçlerinde tüketici davranışlarını anlamak üzerine birçok çalışma yaptıklarını belirten Yıldırım, değişen davranışların en mikro özelliklerine kadar tüm unsurlarını anlamaya çalıştıklarını, Türkiye’de gelir düzeyi açısından farklı tüketici gruplarını incelediklerini anlattı. Perakendeci iş ortaklarıyla yürütülen veri analitiği çalışmalarına da işaret eden Yıldırım, IPSOS ile yaptıkları son araştırmada Türkiye’nin ana damarlarını gördüklerini belirterek şu tespitlerde bulundu:
-Toplumda bireysellik artmaya başlasa da Türkiye hâlâ toplumsal yaşama önem veren, genel cinsiyetçi rollerin önemli olduğu ve kadınların ev yaşamında üstlendiği rollerin büyük olduğu bir ülke.
-Türkiye toplumu milli ve dini değerlerine çok önem veren, bu konularda kişilerin birbirine saygı duyulmasını bekleyen bir toplum.
-Bir diğer bulgu, özellikle genç erkeklerde materyalizme verilen değerin arttığını gördük. Bu gibi makro sosyal unsurları anlamamıza yarayan çalışmalar da iletişim ve iş stratejilerimize yön veriyor.
“Yapay zekânın rolü giderek artıyor”
Yıldırım, 2024’te özellikle yapay zekâ teknolojisiyle verilere dayalı olarak müşteri memnuniyetini artıran inovasyonlar üzerine odaklandıklarını belirterek, “Tüketicilerin ürün kullanım alışkanlıklarını daha iyi anlamak, üretim süreçlerimizi daha iyi analiz edip verimliliği artırmak için yapay zekâdan yararlanıyoruz. Yapay zekâ alanında deneylerimiz devam ediyor” dedi.
Şirket, beş senedir ise geleneksel reklam araştırma ve ölçümlerini yapay zekâ ile gerçekleştiriyor. “Analizler üstün ürün, paket, iletişim ve perakende uygulamalarımız için ilham veriyor” diyen Yıldırım, ‘Studio AI’ platformu ile tamamen yapay zekâ kullanarak reklam etkinliğini ölçme ve buna göre optimize ettiklerini söyledi.
Studio AI dışında P&G teknoloji ekibinin geliştirdiği ChatPG, AskPG, ImagePG ve CodePG gibi araçlarla kuruluş çapındaki yeteneklerin üretkenliği artırmasına, karar sürelerini hızlandırmasına ve tüketiciler için özelleştirilmiş teklifler oluşturma/test etme yeteneğini geliştirmesine yardımcı olduklarını belirtti. Yıldırım, “Bu araçlar sayesinde tüm süreçlerimizde daha üretken olmayı hedefliyor, yapay zekâyı bir takım arkadaşı gibi kullanmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
8 milyonu aşan CRM datasına sahip
P&G olarak kendilerine ait veri tabanına da sahip olduklarını belirten Yasemin Yıldırım, “Banabak’ gençlik platformu, ‘Kadınlarbilir. com’, ‘Firsatyanında.com’ gibi sitelerimizden ve çeşitli markalı etkinliklerizden topladığımız ve bugün 8 milyonu aşan CRM datamız bulunuyor. Ayrıca telekom, bankacılık ve perakende sektöründe kullanılan teknoloji ve veri analitiği yetkinliklerini P&G markaları için entegre edip, kitlesel pazarlamanın kapılarını açıyoruz” diye konuştu.
Türkiye’deki ekip 10 kişiden oluşuyor
Dünya genelinde 7 bin 500’den fazla bilim insanı ve mühendisle birlikte, 13 küresel araştırma tesisi ve dört Ar-Ge merkezi ile inovasyon çalışmalarını desteklediklerinden söz eden Yıldırım, Türkiye’deki İçgörü ve Analitik Departmanı ekibinin 10 kişiden oluştuğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:
“Bu ekibi oluştururken sadece veri bilimci ya da iç görü uzmanı gibi bir ayrım yapmıyor, herkesin analitik ve içgörüye ilişkin tüm donanımlara sahip olmasını amaçlıyoruz. İstatistiksel analiz ve veri yorumlama uzmanlığı barındırmaları, makine öğrenimi algoritmaları ve yapay zekâ teknikleri konusunda sağlam bir anlayışa sahip olmaları değerli unsurlar. Çünkü biz P&G’de rotasyona da büyük önem veriyoruz. Ekip arkadaşlarımız, diğer departmanlarımızda olduğu gibi belirli süreler için ya da kalıcı olarak yurt dışına rotasyona gittiklerinden, kendilerini farklı konularda geliştirmiş olmaları hem onların kariyerinde hem de şirketimizin gelişiminde önemli bir rol üstleniyor.”