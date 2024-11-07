“Yapay zekâ devriminin üçüncü dalgasına girdik”

Sevilay ÇOBAN

İstanbul’da düzenlenen Salesforce İnovasyon Günü’nde ulusal ve ulus­lararası şirketler, başarı hikâ­yelerini paylaşırken, yenilik­lerini tanıtma imkânı buldu. Zirvede, otonom yapay zekâ gelişmeleri, teknolojiyi kul­lanmanın yenilikçi yolları, kişiselleştirilmiş 1:1 müşteri yolculukları oluşturmanın en iyi yöntemleri ve müşteri gü­veni inşası konuları ele alın­dı. Salesforce, etkinlikte ya­pay zekânın “üçüncü dalgası” olarak nitelendirilen Agent­force’u tanıttı. Agentforce’un copilot’ların ötesine geçerek müşteri başarısını aktif ola­rak destekleyen yüksek doğ­ruluklu, düşük halüsinasyon­lu akıllı temsilcilerin olduğu yeni bir döneme öncülük etti­ği belirtildi.

“Müşterilerimizin işlerini yeniden şekillendiriyoruz”

Etkinlikte kapsamında dü­zenlenen basın toplantısın­da en yeni otonom yapay zekâ olan Agentforce’un canlı de­mo sunumu gerçekleştiril­di. Agentforce’un şirketlerin herhangi bir iş fonksiyonun­da otonom şekilde aksiyon alabilen yapay zekâ temsilci­leri oluşturmasına ve devre­ye almasına olanak tanıyan Salesforce Platformu’na en­tegre edilmiş yeni bir katman olduğu kaydedildi. Salesforce Akdeniz, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yar­dımcısı Sinan Erkiner, “Tür­kiye’nin dinamik girişimci­lik ruhu ve yeni teknolojilere adaptasyonuyla her ölçekten işletme, operasyonlarını iyi­leştirmek için yapay zekâdan yararlanıyor.

Otonom tem­silcilerin işletmelerde insan­lar ile birlikte çalışmaya baş­ladığı yapay zekâ devriminin üçüncü dalgasına girerken, bir numaralı yapay zekâ CRM sağlayıcısı olarak, müşterile­rimizi bu yeni yapay zekâ te­melli inovasyon döngüsünde yönlendiriyor, yapay zekâ ile işlerini yeniden şekillendir­melerine yardımcı oluyoruz. Türk müşterilerimizin Sales­force’u yalnızca bir tedarikçi olarak değil, stratejik projeler ve dijital dönüşüm için güve­nilir bir iş ortağı olarak gör­melerinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Erkiner, Salesfor­ce’un Agentforce İş Orta­ğı Ağı’nın (Agentforce Part­ner Network), ortakların ve müşterilerin yönlendirmele­rine veya konuşmalara daya­lı olarak karmaşık görevleri yerine getirebilecek otonom temsilciler oluşturmasına ve devreye almasına olanak ta­nıdığını ifade etti. Ortaklar arasında Workday, Amazon Web Services, Box, Certinia, Copado, Coupa, Google, Ho­neywell, IBM, Workday ve Zoom’un yer aldığını dile ge­tiren Erkiner, “Agentforce, chatbotların ve copilot’la­rın ötesine geçerek müşteri şikâyetlerini çözmek, satış fırsatlarını değerlendirmek ve pazarlama kampanyala­rını optimize etmek gibi gö­revlerde ileri seviyede mu­hakeme yeteneklerini kulla­narak karar ve aksiyon alıyor. Agentforce’un çalışması için insan müdahalesine gerek

yok; bu temsilciler, veri deği­şiklikleri, iş kuralları, önce­den yapılandırılmış otomas­yonlar veya diğer sistemler­den gelen API çağrıları gibi sinyallerle yönlendirilebili­yor. OpenTable, Saks ve Wi­ley gibi şirketler, Agentfor­ce’u çalışanlarını destekle­mek, iş gücünü genişletmek ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için kullanıyor” diye konuştu.

Hiper ölçekli veri motoru gerçek zamanlı çalışıyor

Agentforce’un temelinde ‘Salesforce Data Cloud‘ bulunuyor ve yapay zekâ dönüşümü için temel altyapıyı sunuyor. Veri Bulutu, Salesforce’a entegre edilmiş bir hiper ölçekli veri motoru; gerçek zamanlı, birleşik iş verilerini güvenli bir şekilde bağlayarak temsilcilerin ihtiyaç duydukları verilere ve sistemlere erişim sağlıyor. Salesforce’un platformu Agentforce ile organizasyonlar, müşteri başarılarını yönlendirmek için insanları temsilcilerle bir araya getirebiliyor, bu süreç yapay zekâ, veri ve eylemlerle destekleniyor.