“Yapay zekâ devriminin üçüncü dalgasına girdik”
Salesforce, insan müdahalesi olmadan aksiyon alabilen otonom yapay zekâ temsilcileri sunan yeni platformu Agentforce’u tanıttı. Salesforce Akdeniz, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Erkiner, “Platformun çalışması için insana gerek yok” dedi.
Sevilay ÇOBAN
İstanbul’da düzenlenen Salesforce İnovasyon Günü’nde ulusal ve uluslararası şirketler, başarı hikâyelerini paylaşırken, yeniliklerini tanıtma imkânı buldu. Zirvede, otonom yapay zekâ gelişmeleri, teknolojiyi kullanmanın yenilikçi yolları, kişiselleştirilmiş 1:1 müşteri yolculukları oluşturmanın en iyi yöntemleri ve müşteri güveni inşası konuları ele alındı. Salesforce, etkinlikte yapay zekânın “üçüncü dalgası” olarak nitelendirilen Agentforce’u tanıttı. Agentforce’un copilot’ların ötesine geçerek müşteri başarısını aktif olarak destekleyen yüksek doğruluklu, düşük halüsinasyonlu akıllı temsilcilerin olduğu yeni bir döneme öncülük ettiği belirtildi.
“Müşterilerimizin işlerini yeniden şekillendiriyoruz”
Etkinlikte kapsamında düzenlenen basın toplantısında en yeni otonom yapay zekâ olan Agentforce’un canlı demo sunumu gerçekleştirildi. Agentforce’un şirketlerin herhangi bir iş fonksiyonunda otonom şekilde aksiyon alabilen yapay zekâ temsilcileri oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanıyan Salesforce Platformu’na entegre edilmiş yeni bir katman olduğu kaydedildi. Salesforce Akdeniz, Orta Asya ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner, “Türkiye’nin dinamik girişimcilik ruhu ve yeni teknolojilere adaptasyonuyla her ölçekten işletme, operasyonlarını iyileştirmek için yapay zekâdan yararlanıyor.
Otonom temsilcilerin işletmelerde insanlar ile birlikte çalışmaya başladığı yapay zekâ devriminin üçüncü dalgasına girerken, bir numaralı yapay zekâ CRM sağlayıcısı olarak, müşterilerimizi bu yeni yapay zekâ temelli inovasyon döngüsünde yönlendiriyor, yapay zekâ ile işlerini yeniden şekillendirmelerine yardımcı oluyoruz. Türk müşterilerimizin Salesforce’u yalnızca bir tedarikçi olarak değil, stratejik projeler ve dijital dönüşüm için güvenilir bir iş ortağı olarak görmelerinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Erkiner, Salesforce’un Agentforce İş Ortağı Ağı’nın (Agentforce Partner Network), ortakların ve müşterilerin yönlendirmelerine veya konuşmalara dayalı olarak karmaşık görevleri yerine getirebilecek otonom temsilciler oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanıdığını ifade etti. Ortaklar arasında Workday, Amazon Web Services, Box, Certinia, Copado, Coupa, Google, Honeywell, IBM, Workday ve Zoom’un yer aldığını dile getiren Erkiner, “Agentforce, chatbotların ve copilot’ların ötesine geçerek müşteri şikâyetlerini çözmek, satış fırsatlarını değerlendirmek ve pazarlama kampanyalarını optimize etmek gibi görevlerde ileri seviyede muhakeme yeteneklerini kullanarak karar ve aksiyon alıyor. Agentforce’un çalışması için insan müdahalesine gerek
yok; bu temsilciler, veri değişiklikleri, iş kuralları, önceden yapılandırılmış otomasyonlar veya diğer sistemlerden gelen API çağrıları gibi sinyallerle yönlendirilebiliyor. OpenTable, Saks ve Wiley gibi şirketler, Agentforce’u çalışanlarını desteklemek, iş gücünü genişletmek ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için kullanıyor” diye konuştu.
Hiper ölçekli veri motoru gerçek zamanlı çalışıyor
Agentforce’un temelinde ‘Salesforce Data Cloud‘ bulunuyor ve yapay zekâ dönüşümü için temel altyapıyı sunuyor. Veri Bulutu, Salesforce’a entegre edilmiş bir hiper ölçekli veri motoru; gerçek zamanlı, birleşik iş verilerini güvenli bir şekilde bağlayarak temsilcilerin ihtiyaç duydukları verilere ve sistemlere erişim sağlıyor. Salesforce’un platformu Agentforce ile organizasyonlar, müşteri başarılarını yönlendirmek için insanları temsilcilerle bir araya getirebiliyor, bu süreç yapay zekâ, veri ve eylemlerle destekleniyor.