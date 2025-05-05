Yapay zekâyı ahıra soktu verimi yüzde 20 artırdı
Girişimci çiftçi, babasının izinden gitti, önce süt sağmayı sonra buzağı beslemeyi öğrendi. Yaz tatillerinde vakit geçirdiği çiftliği iş yerine dönüştüren “Tekno Sürüm” platformunun kurucusu Safa Batuhan Aslantaş, yapay zekâ destekli yazılımıyla hayvanları kamerayla anlık takibe aldı. Verimliği yüzde 20 artıran girişimiyle ilk hedefi; Turcorn olmak.
Sevilay ÇOBAN
Hayvancılık, yaklaşan Kurban Bayramı ve et fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Hayvan sayısının, dolayısıyla et ve süt üretiminin artırılması ve yüksek teknolojiyle katma değerli ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması önemli başlıklarından biri.
Konyalı inşaat ve bilgisayar mühendisi 29 yaşındaki çiftçinin de aslında baba mesleğine sahip çıkmaya çalışırken giriştiği iş fikri, tam olarak bu amaca hizmet ediyor. İlk olarak kendine Turcon hedefi koyan Tekno Sürüm platformunun kurucusu Safa Batuhan Aslantaş, kameraya entegre yapay zekâ yazılımıyla ineklerin doğumlarını anlık olarak takip ederken, geleneksel yöntemlerle gözden kaçabilecek birçok detayı çiftçinin telefonuna mesajla iletiyor.
“İneklerin doğumunu yakalamak istedim”
Büyükbaş hayvancılıkla 2014 yılında babasının kurduğu 100 başlık süt üretim çiftliğinde tanıştığını kaydeden Aslantaş, “İnşaat işiyle uğraşan babam, Konya’da hayvancılık yapmaya karar verdi. Ben de yaz tatillerinde çiftlikte vakit geçirirken sistemleri incelemeye başladım. Gördüğüm eksikliklerden yola çıkarak, doğumları kaçırmamak, hayvan davranışlarını izlemek ve süreçleri kolaylaştırmak adına kamera sistemleriyle entegre çalışan bir yazılım fikri üzerine çalıştım. Başlangıçta bunu ticari bir ürün olarak değil, sadece kendi çiftliğimizde kullanmak üzere düşünmüştüm. Ancak üniversiteye döndüğümde bu çözümün ciddi bir ticari potansiyeli olduğunu fark ettim. Çekirdek bir ekip kurarak çalışmalara başladık” dedi.
Eski patronu ilk yatırımcısı
2019 yılında henüz yapay zekânın tarımda çok bilinmediği bir dönemde bu fikirle TÜBİTAK BIGG programında finale kaldığını aktaran Aslantaş, 4 yıl boyunca projeyi geliştirmek ve yatırıma uygun hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. “2023 Aralık ayında TÜBİTAK’tan Mükemmeliyet Mührü ile birlikte yatırım aldık” diyen Aslantaş, şöyle devam etti: “TÜBİTAK yatırımını kazandığımız açıklanınca istifa sürecimi başlattım. Konu o dönem çalıştığım LC Waikiki’nin CEO’su Sayın Mustafa Küçük’e kadar ulaşmış. Görüşmemizde hem projeyi detaylıca anlattım hem de çok kıymetli tavsiyeler aldım. Kurduğumuz girişimin yüzde 5 ortağı olarak da büyümemize çok değerli bir katkı sundu. Ayrıca zaman ayırıp destek vermesi benim için çok daha anlamlıydı. Kendisinden vizyonerliğiyle her zaman ilham aldım.”
Sensörsüz kameralı takip
Aslantaş, bir “sürü izleme platformu” olarak tanımlanan Tekno Sürüm’ün en büyük farkının sensörsüz bir şekilde hayvan takibi yapması olduğunu anlatarak “Hayvanlara cihaz takmadan, sadece kamera görüntüleriyle hareketlerini, davranışlarını ve sağlık durumlarını analiz ediyoruz. Bu sayede hem hayvan konforu artıyor hem de çiftçilerin maliyetleri düşüyor.
Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojimiz sayesinde doğum belirtilerini, topallık gibi sağlık sorunlarını erken aşamada tespit edebiliyor, sürü içindeki anormal hareketleri belirleyebiliyoruz. Bu sayede verimliliği yüzde 20 oranında artıyoruz. Ayrıca sağım ünitesindeki personelin hijyen kurallarına uyup uymadığını veya yem durumu gibi detayları da 7/24 otonom şekilde izleyebiliyoruz. Platformumuz, kullanıcı dostu bir arayüz ile çiftçilere anlık uyarılar ve analizler sunuyor” diye ekledi.
Tarım ve hayvancılıkta dijitalleşme artık bir lüks değil, zorunluluk. Artan nüfus ve sınırlı kaynaklar verimliliği ön plana çıkarıyor. Aslantaş da geleneksel yöntemlerle gözden kaçabilecek birçok detayı yapay zekâ sistemleri sayesinde tespit edebildiklerini ifade ederken, şöyle devam etti: “Bu da üreticiye zaman ve kaynak kazandırıyor. Özellikle yerli çözümlerin geliştirilmesi çok önemli. Çünkü benzeri teknolojileri yurt dışından temin ettiğinizde maliyetler 7-8 katına çıkabiliyor. Tekeller oluşuyor ve bu da hem milli servet kaybına hem de üretimin azalmasına neden oluyor. Yerli dijital çözümler toplumsal anlamda ciddi katma değer yaratıyor.”
Karkas skorlaması modülü eklenecek
Kurban bayramının yaklaştığı bugünlerde geliştirmeye devam ettikleri modüller arasında Karkas skorlaması ve kilo takibi de bulunduğunu anlatan Aslantaş, “Kesilen hayvanların etlerinin kalitesinin manuel yöntemlerden ziyade otomatikleştirilmesi yurt dışında oldukça revaçta olan bir teknoloji. Buna ek olarak biliyorsunuz bakanlığımız mezbahanelerde kamera sistemlerini mecburi kılacak düzenlemeler özelinde çalışıyor. Biz de bu noktada hijyen ve usul kontrollerini yapay zekâ modelleri ile iyileştirecek çözümler özelinde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
İlk hedef Turcorn olmak
“Öncelikli hedefimiz Türkiye pazarında liderliği sağlamak, ardından Avrupa ve MENA bölgesine açılarak globalde söz sahibi olmak” diyen Aslantaş, “2027 yılına kadar globalleşme yolunda önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Erken aşamada değerlememiz oldukça yüksek. Kısa sürede Turcorn olma hedefimiz var. Bu süreçte destek veren Adana’daki Doğru Çiftlik ve Kırklareli’ndeki Dost Çiftliği gibi erken kullanıcılarımız da bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.