Yapay zekâyı ahıra soktu verimi yüzde 20 artırdı

Sevilay ÇOBAN

Hayvancılık, yaklaşan Kurban Bayramı ve et fiyatlarındaki hareket­lilik nedeniyle gündemin ilk sı­ralarında yer alıyor. Hayvan sa­yısının, dolayısıyla et ve süt üre­timinin artırılması ve yüksek teknolojiyle katma değerli ürün­lerin ülke ekonomisine kazan­dırılması önemli başlıklarından biri.

Konyalı inşaat ve bilgisa­yar mühendisi 29 yaşındaki çift­çinin de aslında baba mesleğine sahip çıkmaya çalışırken giriş­tiği iş fikri, tam olarak bu ama­ca hizmet ediyor. İlk olarak ken­dine Turcon hedefi koyan Tekno Sürüm platformunun kurucusu Safa Batuhan Aslantaş, kamera­ya entegre yapay zekâ yazılımıy­la ineklerin doğumlarını anlık olarak takip ederken, geleneksel yöntemlerle gözden kaçabilecek birçok detayı çiftçinin telefonu­na mesajla iletiyor.

“İneklerin doğumunu yakalamak istedim”

Büyükbaş hayvancılıkla 2014 yılında babasının kurduğu 100 başlık süt üretim çiftliğinde ta­nıştığını kaydeden Aslantaş, “İn­şaat işiyle uğraşan babam, Kon­ya’da hayvancılık yapmaya karar verdi. Ben de yaz tatillerinde çift­likte vakit geçirirken sistemle­ri incelemeye başladım. Gördü­ğüm eksikliklerden yola çıkarak, doğumları kaçırmamak, hayvan davranışlarını izlemek ve süreç­leri kolaylaştırmak adına kame­ra sistemleriyle entegre çalışan bir yazılım fikri üzerine çalıştım. Başlangıçta bunu ticari bir ürün olarak değil, sadece kendi çift­liğimizde kullanmak üzere dü­şünmüştüm. Ancak üniversite­ye döndüğümde bu çözümün cid­di bir ticari potansiyeli olduğunu fark ettim. Çekirdek bir ekip ku­rarak çalışmalara başladık” dedi.

Eski patronu ilk yatırımcısı

2019 yılında henüz yapay zekânın tarımda çok bilinmedi­ği bir dönemde bu fikirle TÜBİ­TAK BIGG programında finale kaldığını aktaran Aslantaş, 4 yıl boyunca projeyi geliştirmek ve yatırıma uygun hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. “2023 Aralık ayında TÜBİTAK’tan Mükemmeliyet Müh­rü ile birlikte yatırım aldık” diyen Aslantaş, şöyle devam etti: “TÜ­BİTAK yatırımını ka­zandığımız açıklanınca istifa sürecimi başlat­tım. Konu o dönem ça­lıştığım LC Waikiki’nin CEO’su Sayın Mustafa Küçük’e kadar ulaşmış. Görüşmemizde hem pro­jeyi detaylıca anlattım hem de çok kıymetli tavsi­yeler aldım. Kurduğumuz girişimin yüzde 5 orta­ğı olarak da büyümemize çok değerli bir katkı sun­du. Ayrıca zaman ayırıp destek vermesi benim için çok daha an­lamlıydı. Kendisinden vizyoner­liğiyle her zaman ilham aldım.”

Sensörsüz kameralı takip

Aslantaş, bir “sürü izleme plat­formu” olarak tanımlanan Tek­no Sürüm’ün en büyük farkının sensörsüz bir şekilde hayvan ta­kibi yapması olduğunu anlatarak “Hayvanlara cihaz takmadan, sa­dece kamera görüntüleriyle ha­reketlerini, davranışlarını ve sağlık durumlarını analiz ediyo­ruz. Bu sayede hem hayvan kon­foru artıyor hem de çiftçilerin maliyetleri düşüyor.

Yapay zekâ destekli görüntü işleme tekno­lojimiz sayesinde doğum belir­tilerini, topallık gibi sağlık so­runlarını erken aşamada tespit edebiliyor, sürü içindeki anor­mal hareketleri belirleyebiliyo­ruz. Bu sayede verimliliği yüzde 20 oranında artıyoruz. Ayrıca sa­ğım ünitesindeki personelin hij­yen kurallarına uyup uymadığını veya yem durumu gibi detayları da 7/24 otonom şekilde izleyebiliyoruz. Platformumuz, kullanıcı dostu bir arayüz ile çift­çilere anlık uyarılar ve analizler sunuyor” diye ekledi.

Tarım ve hayvancılıkta diji­talleşme artık bir lüks değil, zo­runluluk. Artan nüfus ve sınır­lı kaynaklar verimliliği ön plana çıkarıyor. Aslantaş da geleneksel yöntemlerle gözden kaçabilecek birçok detayı yapay zekâ sistem­leri sayesinde tespit ede­bildiklerini ifade eder­ken, şöyle devam etti: “Bu da üreticiye zaman ve kaynak kazandırıyor. Özellikle yerli çözüm­lerin geliştirilmesi çok önemli. Çünkü benze­ri teknolojileri yurt dı­şından temin ettiğiniz­de maliyetler 7-8 katı­na çıkabiliyor. Tekeller oluşuyor ve bu da hem milli servet kaybına hem de üretimin azal­masına neden oluyor. Yerli dijital çözümler toplumsal anlamda ciddi katma değer ya­ratıyor.”

Karkas skorlaması modülü eklenecek

Kurban bayramının yaklaştığı bugünlerde geliştirmeye devam ettikleri modüller arasında Karkas skorlaması ve kilo takibi de bulunduğunu anlatan Aslantaş, “Kesilen hayvanların etlerinin kalitesinin manuel yöntemlerden ziyade otomatikleştirilmesi yurt dışında oldukça revaçta olan bir teknoloji. Buna ek olarak biliyorsunuz bakanlığımız mezbahanelerde kamera sistemlerini mecburi kılacak düzenlemeler özelinde çalışıyor. Biz de bu noktada hijyen ve usul kontrollerini yapay zekâ modelleri ile iyileştirecek çözümler özelinde çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

İlk hedef Turcorn olmak

“Öncelikli hedefimiz Türkiye pazarında liderliği sağlamak, ardından Avrupa ve MENA bölgesine açılarak globalde söz sahibi olmak” diyen Aslantaş, “2027 yılına kadar globalleşme yolunda önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Erken aşamada değerlememiz oldukça yüksek. Kısa sürede Turcorn olma hedefimiz var. Bu süreçte destek veren Adana’daki Doğru Çiftlik ve Kırklareli’ndeki Dost Çiftliği gibi erken kullanıcılarımız da bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.