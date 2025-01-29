“Yapılacak reformlar BES’in potansiyelini genişletecek”

Ancak toplumda si­gorta bilincini artırma ve yaygınlaştırma perspektifin­den bakıldığıda, ülke olarak daha kat edecek çok yol oldu­ğunu söyleyen Tolga Gürkan, “Bu bilinci sürdürülebilir bir şekilde artırmak için sektör olarak bireysel emeklilik sis­teminin bireylere, ekonomi­ye ve topluma kattığı değer­leri daha fazla konuşmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

BES’in 21 yılda bireysel ta­sarrufları teşvik eden önem­li bir sistem haline geldiği­ni vurulayan Tolga Gürkan, “Uzun vadeli düşünülmesi gereken bir sistem olması­na rağmen, 21 yılda önemli bir başarı hikâyesi yazdığı­mızı söyleyebiliriz. İşveren katkısının devreye girmesi ve sistemin otomatik katılım mekanizmalarıyla entegre edilmesiyle hem mevcut ka­tılımcılar tasarruf oranları­nı artıracak hem de sistem yeni katılımcılar kazanma­ya devam edecektir.

Özellik­le Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile sektöre kazandırılacak uzun vadeli yatırımlarla, fon büyüklük­lerinde kayda değer bir artış bekliyoruz” dedi. TES’in yal­nızca bireysel emeklilik fon­larının büyümesine değil, aynı zamanda ülke ekonomi­sinin sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacağını belirten Tolga Gürkan, “Dolayısıyla emeklilik sisteminde yapıla­cak reformlarla BES’in po­tansiyelini genişleteceğine ve daha geniş kitlelere ulaşa­cağına inanıyoruz” ifadesine yer verdi.

“Emeklilikte kritik konu yatırımların yönetilmesi”

Allianz Türkiye olarak, top­lumu emekliliğe hazırlama­yı önemsediklerinin altını çi­zen Tolga Gürkan, “Özellik­le BES’teki Emeklilik Gelir Planı isimli uygulama önem­li avantajlar sunuyor. Emek­lilik hakkını elde eden katı­lımcıların sistemde kalmaya devam ederek toplu ödeme almak yerine, belirledikle­ri süre ve tutar ile bir yandan emekli maaşı alırken diğer yandan birikimlerini sistem­de değerlendirmelerini sağlı­yor’ dedi.

Bu noktada Allianz Türkiye’nin sunduğu Allianz Emeklilik Gelir Planı’na deği­nen Tolga Gürkan, bu plan ile emekli olan katılımcıların fon büyüklüklerini kendi risk al­gılarına göre değerlendirdik­ten sonra, fon seçimleri ile bü­yüterek sistemde daha uzun süreli kalmalarını sağlama­ya odaklandıklarını kaydet­ti. Gürkan, “Emekliliğe giden yolda yatırımların iyi yöne­tilmesi de kritik bir konu.

Bu noktada finansal danışmanlık ile kişiye özel yatırım yöneti­mi, katılımcıların birikimle­rini en iyi şekilde değerlen­dirmelerini sağlıyor. Sektör­de bu alanda hizmet sağlayan ilk şirketlerden biri olarak, Allianz Finansal Danışman­lık modelimizle müşterileri­mizin Türkiye’deki varlıkla­rını yönetmek için kişiye özel danışmanlık veriyoruz” de­di. Farklı yatırımcı profilleri­nin ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler ürettiklerini ekleyen Tolga Gürkan, “Diji­tal uygulamalar ve kişiye özel uzman danışman kadromuz ile ayrıcalıklı hizmet sunuyo­ruz” şeklinde konuştu.

''Bireylerin yaşlılık dönemine yönelik birikim yapma oranlarının yetersiz”

Finansal olgunluk açısından değerlendirmesini paylaşan Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, Türkiye’de bireylerin yaşlılık dönemine yönelik birikim yapma oranlarının yetersiz olduğu tespitini paylaştı. OECD ülkelerinin emeklilik fonlarında biriken tasarrufların, GSYH’nin ortalama yüzde 64’ünü bulurken Türkiye’de bu oran yüzde 3,4 seviyelerinde kaldığını söyleyen Tolga Gürkan, “Tasarruf kültürünün gelişmesi için daha fazla yol kat edilmesi gerekiyor. Bu anlamda bireylerin sistemin avantajlarını daha iyi anlaması ve düzenli birikim yapma alışkanlığını edinmesini desteklememiz gerekiyor” dedi.