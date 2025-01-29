“Yapılacak reformlar BES’in potansiyelini genişletecek”
Allianz Türkiye’nin de lokomotif branşları arasında sağlık sigortalarının ve BES’in önemli bir yeri olduğunu dile getiren şirketin CEO’su Tolga Gürkan, Yılsonu itibarıyla yaklaşık 1,28 milyon BES katılımcısı ve yüzde 59’u aşan büyüme oranıyla yaklaşık 200 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşmamız, BES’e verdiğimiz önemin en önemli göstergesi” dedi.
Ancak toplumda sigorta bilincini artırma ve yaygınlaştırma perspektifinden bakıldığıda, ülke olarak daha kat edecek çok yol olduğunu söyleyen Tolga Gürkan, “Bu bilinci sürdürülebilir bir şekilde artırmak için sektör olarak bireysel emeklilik sisteminin bireylere, ekonomiye ve topluma kattığı değerleri daha fazla konuşmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.
BES’in 21 yılda bireysel tasarrufları teşvik eden önemli bir sistem haline geldiğini vurulayan Tolga Gürkan, “Uzun vadeli düşünülmesi gereken bir sistem olmasına rağmen, 21 yılda önemli bir başarı hikâyesi yazdığımızı söyleyebiliriz. İşveren katkısının devreye girmesi ve sistemin otomatik katılım mekanizmalarıyla entegre edilmesiyle hem mevcut katılımcılar tasarruf oranlarını artıracak hem de sistem yeni katılımcılar kazanmaya devam edecektir.
Özellikle Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile sektöre kazandırılacak uzun vadeli yatırımlarla, fon büyüklüklerinde kayda değer bir artış bekliyoruz” dedi. TES’in yalnızca bireysel emeklilik fonlarının büyümesine değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacağını belirten Tolga Gürkan, “Dolayısıyla emeklilik sisteminde yapılacak reformlarla BES’in potansiyelini genişleteceğine ve daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyoruz” ifadesine yer verdi.
“Emeklilikte kritik konu yatırımların yönetilmesi”
Allianz Türkiye olarak, toplumu emekliliğe hazırlamayı önemsediklerinin altını çizen Tolga Gürkan, “Özellikle BES’teki Emeklilik Gelir Planı isimli uygulama önemli avantajlar sunuyor. Emeklilik hakkını elde eden katılımcıların sistemde kalmaya devam ederek toplu ödeme almak yerine, belirledikleri süre ve tutar ile bir yandan emekli maaşı alırken diğer yandan birikimlerini sistemde değerlendirmelerini sağlıyor’ dedi.
Bu noktada Allianz Türkiye’nin sunduğu Allianz Emeklilik Gelir Planı’na değinen Tolga Gürkan, bu plan ile emekli olan katılımcıların fon büyüklüklerini kendi risk algılarına göre değerlendirdikten sonra, fon seçimleri ile büyüterek sistemde daha uzun süreli kalmalarını sağlamaya odaklandıklarını kaydetti. Gürkan, “Emekliliğe giden yolda yatırımların iyi yönetilmesi de kritik bir konu.
Bu noktada finansal danışmanlık ile kişiye özel yatırım yönetimi, katılımcıların birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyor. Sektörde bu alanda hizmet sağlayan ilk şirketlerden biri olarak, Allianz Finansal Danışmanlık modelimizle müşterilerimizin Türkiye’deki varlıklarını yönetmek için kişiye özel danışmanlık veriyoruz” dedi. Farklı yatırımcı profillerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler ürettiklerini ekleyen Tolga Gürkan, “Dijital uygulamalar ve kişiye özel uzman danışman kadromuz ile ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.
''Bireylerin yaşlılık dönemine yönelik birikim yapma oranlarının yetersiz”
Finansal olgunluk açısından değerlendirmesini paylaşan Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, Türkiye’de bireylerin yaşlılık dönemine yönelik birikim yapma oranlarının yetersiz olduğu tespitini paylaştı. OECD ülkelerinin emeklilik fonlarında biriken tasarrufların, GSYH’nin ortalama yüzde 64’ünü bulurken Türkiye’de bu oran yüzde 3,4 seviyelerinde kaldığını söyleyen Tolga Gürkan, “Tasarruf kültürünün gelişmesi için daha fazla yol kat edilmesi gerekiyor. Bu anlamda bireylerin sistemin avantajlarını daha iyi anlaması ve düzenli birikim yapma alışkanlığını edinmesini desteklememiz gerekiyor” dedi.