Yarısı ihracat olan bir portföy hedefliyoruz
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2030 yılı sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Genel Müdür Akyol, “2030 yılına kadar yarısı ihracat olan bir portföy hedefliyoruz” mesajı verdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayi ihracatı geçen yıl 6.7 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün’ün açıkladığı daha geniş tanımlı verilere göre 7.1 milyar dolar olarak paylaşıldı.
Türkiye’nin savunma sanayi ihracatına katkı veren simge şirketlerden ASELSAN da ihracat odaklı büyüme stratejisi izliyor. 50. yaşını kutlayan şirketin kamuoyuna açıkladığı 2024 yılı finansal göstergelerini incelediğimizde, ihracat odaklı stratejinin yansımalarını gözlemledik.
6,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
2024 yılında hayata geçirilen ‘aselsaneXt vizyonu’ ile dünya ile rekabet eden ürünler geliştiren ASELSAN, 2030 sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olmayı hedefliyor. 2024 yılında dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı listede beş sıra birden yükselerek 42’nci sıraya gelen ASELSAN, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayii şirketinden biri oldu.
ASELSAN, 2024 yılında geçen yıla göre yüzde 32 artışla toplam 6,5 milyar ABD doları tutarında sözleşme imzaladı. Böylece 2023 yılsonunda 11 milyar ABD doları olan ASELSAN’ın bakiye siparişleri yüzde 28 artarak 14 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. ASELSAN’ın 2024’te imzaladığı yurt dışı sözleşme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak, 1 milyar 17 milyon dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Finansal sonuçlarına göre ASELSAN’ın 2024 cirosu, bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 13 büyüyerek 120 milyar TL’ye ulaştı. ASELSAN, bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artışla 508 milyon dolar tutarında ihracat geliri sağladı. 2024’te toplam 6,5 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzalayan ASELSAN, bakiye siparişlerini 14 milyar dolara yükseltti.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2024 yılında hem teknolojide hem finansal göstergelerde tarihi zirveye ulaştıklarına dikkat çekerek, “ASELSAN, ihracat odaklı büyüme stratejisinin etkisiyle 2024 yılında rekorlara imza attı” mesajı verdi. İmzalanan sözleşmelerin çift haneli büyümeye işaret ettiğini dile getiren Akyol, ASELSAN’ın büyüme stratejisi ve gelecek hedefleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yeni sözleşmelerde yüzde 70 artış oldu. İhracat odaklı büyümeye devam edeceğiz. Varlık gösterdiğimiz ülke sayısını da 20’ye çıkardık.
Dünyaya açılım politikamızı daha büyük bir sinerjiyle sürdüreceğiz. Rekabetçi şirketlerle yol gidiyoruz. Doğu Avrupa, Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde çalışmalarımız yoğunlaşacak. Daha yüksek teknolojili ürünlere doğru kayıyoruz. Yüksek katma değerli ve daha rekabetçi ürünlere yöneliyoruz. Kişi başı ciroda yüzde 9 iyileşme sağladık. Radarlarda kilogram başına 30 bin doları görüyoruz. 2030 yılına kadar yarısı ihracat olan bir portföy hedefliyoruz.”
"Net kârımızı 2025'te de artıracağız"
“2030’a kadar ilk 30 büyük savunma sanayi şirketi içinde olacağız” hedefini yineleyen Genel Müdür Ahmet Akyol, “ASELSAN hisselerinin uzun vadede güçlü bir performans göstereceğini düşünüyoruz. Bütün faaliyetlerin, biraz daha ihracatın arttığı bir döneme eviriyoruz. Net kârımızı 2025’te de reel olarak artıracağız. Yatırımcısına en çok kazandıran savunma şirketlerinden biriyiz. Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri ile Borsa İstanbul’da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin 2024 yılındaki getirilerine göre küresel arenada ilk 10 şirket arasındayız. Borsa İstanbul piyasa değeri sıralamasında 6’ncı sıradan 4’üncü sıraya yerleştik” diye konuştu.