Yarısı ihracat olan bir portföy hedefliyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verile­rine göre, Türkiye’nin savunma ve havacılık sana­yi ihracatı geçen yıl 6.7 mil­yar dolar oldu. Cumhurbaş­kanlığı Savunma Sanayii Baş­kanı (SSB) Haluk Görgün’ün açıkladığı daha geniş tanım­lı verilere göre 7.1 milyar do­lar olarak paylaşıldı.

Türki­ye’nin savunma sanayi ih­racatına katkı veren simge şirketlerden ASELSAN da ih­racat odaklı büyüme stratejisi izliyor. 50. yaşını kutlayan şir­ketin kamuoyuna açıkladığı 2024 yılı finansal göstergele­rini incelediğimizde, ihracat odaklı stratejinin yansımala­rını gözlemledik.

6,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

2024 yılında hayata geçi­rilen ‘aselsaneXt vizyonu’ ile dünya ile rekabet eden ürün­ler geliştiren ASELSAN, 2030 sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketin­den biri olmayı hedefliyor. 2024 yılında dünyanın en bü­yük savunma sanayi şirketle­rinin yer aldığı listede beş sıra birden yükselerek 42’nci sıra­ya gelen ASELSAN, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayii şirketinden biri oldu.

ASELSAN, 2024 yılında ge­çen yıla göre yüzde 32 artışla toplam 6,5 milyar ABD doları tutarında sözleşme imzaladı. Böylece 2023 yılsonunda 11 milyar ABD doları olan ASEL­SAN’ın bakiye siparişleri yüz­de 28 artarak 14 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. ASELSAN’ın 2024’te imza­ladığı yurt dışı sözleşme tuta­rı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak, 1 mil­yar 17 milyon dolar ile tarihi­nin en yüksek seviyesine ulaş­tı.

Finansal sonuçlarına gö­re ASELSAN’ın 2024 cirosu, bir önceki yıla göre reel ola­rak yüzde 13 büyüyerek 120 milyar TL’ye ulaştı. ASEL­SAN, bir önceki yıla göre yüz­de 67 oranında artışla 508 milyon dolar tutarında ihra­cat geliri sağladı. 2024’te top­lam 6,5 milyar dolar tutarın­da yeni sözleşme imzalayan ASELSAN, bakiye siparişle­rini 14 milyar dolara yükselt­ti.

ASELSAN Genel Müdü­rü Ahmet Akyol, 2024 yılında hem teknolojide hem finansal göstergelerde tarihi zirveye ulaştıklarına dikkat çekerek, “ASELSAN, ihracat odaklı bü­yüme stratejisinin etkisiy­le 2024 yılında rekorlara im­za attı” mesajı verdi. İmzala­nan sözleşmelerin çift haneli büyümeye işaret ettiğini dile getiren Akyol, ASELSAN’ın büyüme stratejisi ve gelecek hedefleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yeni sözleşmeler­de yüzde 70 artış oldu. İhracat odaklı büyümeye devam ede­ceğiz. Varlık gösterdiğimiz ül­ke sayısını da 20’ye çıkardık.

Dünyaya açılım politikamızı daha büyük bir sinerjiyle sür­düreceğiz. Rekabetçi şirket­lerle yol gidiyoruz. Doğu Av­rupa, Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde çalış­malarımız yoğunlaşacak. Da­ha yüksek teknolojili ürünlere doğru kayıyoruz. Yüksek katma değerli ve daha rekabetçi ürün­lere yöneliyoruz. Kişi başı ci­roda yüzde 9 iyileşme sağladık. Radarlarda kilogram başına 30 bin doları görüyoruz. 2030 yılı­na kadar yarısı ihracat olan bir portföy hedefliyoruz.”

"Net kârımızı 2025'te de artıracağız"

“2030’a kadar ilk 30 büyük savunma sanayi şirketi içinde olacağız” hedefini yineleyen Genel Müdür Ahmet Akyol, “ASELSAN hisselerinin uzun vadede güçlü bir performans göstereceğini düşünüyoruz. Bütün faaliyetlerin, biraz daha ihracatın arttığı bir döneme eviriyoruz. Net kârımızı 2025’te de reel olarak artıracağız. Yatırımcısına en çok kazandıran savunma şirketlerinden biriyiz. Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri ile Borsa İstanbul’da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin 2024 yılındaki getirilerine göre küresel arenada ilk 10 şirket arasındayız. Borsa İstanbul piyasa değeri sıralamasında 6’ncı sıradan 4’üncü sıraya yerleştik” diye konuştu.