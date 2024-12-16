Yaş meyve-sebze ihracatında kalıntı iade oranı binde 1,3

Meryem KARADAĞ

Özdemir, yaptığı açıklamada, "İhraç ettiğimiz yaş-meyve sebze ürünlerin­de, kalıntı nedeniyle iade edilme oranı binde 1,3 dola­yındadır. Bu oran dünya or­talamasının altındadır" dedi.

Mersin Ticaret Borsası Baş­kanı Abdullah Özdemir, son dönemde yaş meyve ve seb­ze ürünlerinde kalıntı iddia­larının abartıldığını vurgula­yarak, "İade edilen ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ülkemiz gerçeklerini yansıt­mayan, yanlış haber ve abartılı yorumlarla tüketicilerimizin tedirgin edilmesini doğru bul­muyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin meyve ve sebze üretimindeki güçlü konumu­nu vurgulayan Özdemir, “Tür­kiye’de ekilebilir 24 milyon hektarlık alanın yaklaşık 3,7 milyon hektarında meyve, 700 bin hektarında ise sebze üre­timi yapılmaktadır. Üretilen meyve-sebze miktarı 55 mil­yon ton dolayındadır. Ülke­miz, dünya sebze üretiminde 4’ncü sırada, meyve üretimin­de ise 6’ncı sıradadır” ifade­sini kullandı. Meyve ve seb­ze üretiminde en büyük soru­nun ürüne zarar veren bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklar ile haşerelerin olduğunu söy­leyen Özdemir, “Bunlar hasat miktarını azaltmakta ve ürün kalitesini bozmaktadır.

Bun­lara karşı, dünyanın her yerin­de olduğu gibi, ülkemizde de pestisit denilen kimyasal ilaç­larla mücadele edilmektedir. Pestisit kullanmak bir tercih değil zorunluluktur. Pestisit kullanımına alternatifmiş gi­bi sunulan biyolojik mücade­lenin kullanım alanı sınırlıdır. Her hastalık ve zararlıya karşı biyolojik mücadele yapılma­sı mümkün değildir. Buna rağ­men devletimiz biyolojik mü­cadeleye destek vermektedir. Bu desteklerin de etkisi ile bi­yolojik mücadele 15 kat art­mıştır” diye konuştu.

FAO verilerine göre, Çin, İs­rail, Güney Kore ve Japonya’da yıllık pestisit kullanımı hektar başına 10 kilogramın üzerinde olduğunu söyleyen Özdemir, “Hollanda, Belçika, İrlanda, İtalya ve Portekiz gibi ülkeler­de yıllık 5 kilogramı aşmakta­dır. Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, İngiltere gibi ülke­lerde ise 3 kilogramın üzerin­dedir. Türkiye’de yıllık orta­lama hektar başına kullanılan pestisit miktarı 2,5 kilogramın altındadır. Bu ortalamalara bakıldığında ülkemiz Avrupa Birliği (AB) ortalamasının al­tında yer almaktadır” dedi.

“Tarım ürünlerinden düzenli numune kontrolleri yapılmaktadır”

Türkiye'nin meyve-sebze ihracatındaki kalite standartlarına dikkat çeken Abdullah Özdemir, “Ülkemizden yılda ortalama 5 milyon ton meyve-sebze ihracatı yapılmaktadır. Bu ürünler yurtdışına gönderilmeden önce analiz edilmektedir” diye konuştu. AB standartlarına uygun olan bir ürünün Rusya’dan geri dönebileceğini söyleyen Özdemir, “Dünyadaki tüm ülkelerin standartlarının hepsine uygun bir üretim yapmak pratik olarak mümkün değildir” diye konuştu.