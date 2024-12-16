Yaş meyve-sebze ihracatında kalıntı iade oranı binde 1,3
Mersin Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'nin ihraç ettiği yaş meyve ve sebze ürünlerinde kalıntı nedeniyle iade oranının dünya ortalamasının çok altında olduğunu söyledi.
Meryem KARADAĞ
Özdemir, yaptığı açıklamada, "İhraç ettiğimiz yaş-meyve sebze ürünlerinde, kalıntı nedeniyle iade edilme oranı binde 1,3 dolayındadır. Bu oran dünya ortalamasının altındadır" dedi.
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, son dönemde yaş meyve ve sebze ürünlerinde kalıntı iddialarının abartıldığını vurgulayarak, "İade edilen ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ülkemiz gerçeklerini yansıtmayan, yanlış haber ve abartılı yorumlarla tüketicilerimizin tedirgin edilmesini doğru bulmuyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin meyve ve sebze üretimindeki güçlü konumunu vurgulayan Özdemir, “Türkiye’de ekilebilir 24 milyon hektarlık alanın yaklaşık 3,7 milyon hektarında meyve, 700 bin hektarında ise sebze üretimi yapılmaktadır. Üretilen meyve-sebze miktarı 55 milyon ton dolayındadır. Ülkemiz, dünya sebze üretiminde 4’ncü sırada, meyve üretiminde ise 6’ncı sıradadır” ifadesini kullandı. Meyve ve sebze üretiminde en büyük sorunun ürüne zarar veren bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklar ile haşerelerin olduğunu söyleyen Özdemir, “Bunlar hasat miktarını azaltmakta ve ürün kalitesini bozmaktadır.
Bunlara karşı, dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizde de pestisit denilen kimyasal ilaçlarla mücadele edilmektedir. Pestisit kullanmak bir tercih değil zorunluluktur. Pestisit kullanımına alternatifmiş gibi sunulan biyolojik mücadelenin kullanım alanı sınırlıdır. Her hastalık ve zararlıya karşı biyolojik mücadele yapılması mümkün değildir. Buna rağmen devletimiz biyolojik mücadeleye destek vermektedir. Bu desteklerin de etkisi ile biyolojik mücadele 15 kat artmıştır” diye konuştu.
FAO verilerine göre, Çin, İsrail, Güney Kore ve Japonya’da yıllık pestisit kullanımı hektar başına 10 kilogramın üzerinde olduğunu söyleyen Özdemir, “Hollanda, Belçika, İrlanda, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde yıllık 5 kilogramı aşmaktadır. Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, İngiltere gibi ülkelerde ise 3 kilogramın üzerindedir. Türkiye’de yıllık ortalama hektar başına kullanılan pestisit miktarı 2,5 kilogramın altındadır. Bu ortalamalara bakıldığında ülkemiz Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altında yer almaktadır” dedi.
“Tarım ürünlerinden düzenli numune kontrolleri yapılmaktadır”
Türkiye'nin meyve-sebze ihracatındaki kalite standartlarına dikkat çeken Abdullah Özdemir, “Ülkemizden yılda ortalama 5 milyon ton meyve-sebze ihracatı yapılmaktadır. Bu ürünler yurtdışına gönderilmeden önce analiz edilmektedir” diye konuştu. AB standartlarına uygun olan bir ürünün Rusya’dan geri dönebileceğini söyleyen Özdemir, “Dünyadaki tüm ülkelerin standartlarının hepsine uygun bir üretim yapmak pratik olarak mümkün değildir” diye konuştu.