Yaş meyve sebze ile mamul ihracatının yıldızlarına ödül

DÜNYA (BURSA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) çatısı altında yer alan Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2021 yılındaki ihracat başarısına katkı sunan üye firmalarını ödüllendirdi. UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ve UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu’nun ev sahipliği yaptığı törene Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir de katılarak destek verdi. Yaş meyve ve sebze mamulleri sektöründe Platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört kategoride 110 firma ödül, 53 firma da ihracata katkı verilirken, meyve sebze mamulleri sektöründe yine aynı kategorilerde 55 firma ödül, 26 firma da ihracata katkı sertifikası aldı. UYMSİB sektöründe platin kategorisinde en fazla ihracatı yaparak yaş meyve sebze sektöründe ihracat şampiyonu ödülünü Alara Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. alırken, Perla Fruit Gıda ikinci, SS. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği-Marmarabirlik en çok ihracat yapan üçüncü firma oldu. UMSMİB üyeleri içinde en fazla ihracatı yaparak meyve ve sebze mamulleri sektöründe ilk sırayı alan firmalar sırayı alan Erbak-Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. sektör birincisi olurken, onu sırasıyla Penguen Pazarlama A.Ş, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş., Elit Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş takip etti.

Katma değeri artıracak çalışmalar yapılacak

Yaş meyve ve sebze sektörünün 2021 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 3 milyar dolar olduğunu belirten UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, aynı dönemde UYMSİB’in ihracatının ise yüzde 9 oranında artışla 159,5 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında gıdaya olan talep yine yüksek olduğunu ifade eden Yazgan, şöyle devam etti: “Mevcut pazarlarımızda ticaret hacmini artırmanın yanı sıra yeni pazarlarda da etkin olmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz kiraz, vişne, zeytin, incir, armut, domates, şeftali gibi ürünlerin dünya pazarlarında bilinirliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl Ur-Ge projesi kapsamında kümede yer alan 12 firmanın tamamını kapsayan ve kümeyi temsil eden bir web sitesi oluşturuldu. Oluşturulan web sitesi ve kurumsal kimlik çalışmaları ile kümenin yurtdışına yönelik tanıtımının sağlanmasını hedefliyoruz. Üretimde verimliliğin ve katma değerin artırılması için üreticimizi bilinçlendirme, yeni pazarlara ulaşma ve ihracatımızı artırmak için de ihracatçımıza yol gösterme çalışmalarını 2022 yılında da aralıksız sürdüreceğiz.”

“Tarımsal üretim maliyetleri aşağı çekilmeli”

2021 yılında Türkiye geneli meyve ve sebze mamulleri ihracatının bir önceki yıla oranla, yüzde 20,6 artışla 2 milyar 28 milyon dolar olduğunu anımsatan UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu, şu bilgileri verdi: “Aynı dönemde birliğimizin ihracatı da yüzde 23,2 artarak 233,3 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde bu rakamları daha da yukarılara çıkarmak. Ancak bunu yapabilmek için üretici ve ihracatçı olarak bazı beklentilerimiz bulunmakta. İhracatta başarının artarak devam edebilmesi ve sürdürülebilir olması için özellikle tarımsal üretimde kullanılan elektrik, mazot, gübre ve ilaç gibi girdilerin maliyetlerinin mutlak surette aşağı çekilmeli ve çiftçilere verilen doğrudan desteklerin artırılması gerekiyor. Bununla birlikte tarımsal üretimin artırılabilmesi ve ileriye dönük sıkıntı yaşanmaması için buğday ve ayçiçeği gibi hububat fiyatlarının ekim yapılmadan önce açıklanması hayati önem taşıyor. Bunlar gerçekleştirildiği takdirde, bizlerin performansının artacağına ve daha büyük ihracat başarılarına imza atacağımıza inancım tam.”