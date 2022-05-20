Yaş meyve sebze sektörü Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında atakta

MERSİN (DÜNYA)

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün Nisan ayında 334 bin 86 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirdiğini kaydeden Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, “Nisan ayında Türkiye geneli sektör ihracatımız 210 milyon 429 bin dolara ulaşırken bölge ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 85,8 milyon dolar oldu. Ülke ihracatının yüzde 41’ini gerçekleştiren Mersin, Hatay, Adana ve Karaman başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Domates, limon, biber ve elmanın ihracattaki payı yüzde 63

Nisan ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Gürüz, en üst sıralarda domates, limon, biber ve elmanın yer aldığını, bu 4 ürünün sektör ihracatının yüzde 63’ünü oluşturduğunu kaydetti. Başkan Gürüz, “Nisan ayında en çok ihracat ettiğimiz ürünler arasında yüzde 43 artış ve 60 milyon dolar değer ile domates birinci, yüzde 5 artış ve 25,6 milyon dolar değer ile limon ikinci, yüzde 8 düşüş ve 25 milyon dolar değer ile biber üçüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları nar, çay, mandarin ve karpuzda yakaladık. Bu ürünlerde 345’e varan artışlar elde ettik.” ifadelerini kullandı.

“Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında anlamlı artışlar sağladık”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tedarik zincirinin bozulması ve finansal riskler nedeniyle Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki ihracat düşüşlerini telafi edecek alternatif pazar arayışlarına yönelik olarak Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde anlamlı artışlar sağladıklarını ifade eden Başkan Gürüz, şunları söyledi: “Nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke, 46,3 milyon dolar değer ile Rusya oldu. Sektör ihracatımızda yüzde 22 paya sahip Rusya’yı 27,2 milyon dolar değer ile Romanya, 18,1 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en dikkat çekici artışları İsrail, Polonya ve Hollanda pazarlarında elde ettik. İsrail’e yüzde 572 artışla 9 milyon dolarlık, Polonya’ya yüzde 183 artışla 9,8 milyon dolarlık, Hollanda’ya yüzde 138 artışla 7,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Nisan ayında ihracat hacminde artış sağladığımız diğer önemli ülkeler Hindistan, İsveç, Hırvatistan ve Birleşik Krallık oldu.”

Başkan Ferhat Gürüz, Türkiye’nin 2022 yılının Ocak-Nisan dönemindeki yaş meyve sebze ihracatının ise 972,7 milyon dolar düzeyine eriştiğini sözlerine ekledi.

“Seçim döneminde verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için var gücümüzle çabalayacağız ”

Nisan ayında gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul’da 4 yıl süreyle sektöre hizmet etme yetkisi aldıklarını ifade eden Başkan Gürüz, Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarının şahsına ve yönetim kurulu üyelerine duyduğu güven ve verdiği desteğe teşekkür etti. Başkan Gürüz, “Üyelerimiz genel kurulumuza yüksek katılım sağlayarak ortaya koydukları iradeyle sektörümüzün geleceğine sahip çıktılar. Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak, Türkiye’de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Birliğimiz, yeni hizmet döneminde de üyelerimiz başta olmak üzere sektörümüzdeki tüm paydaşların sorunlarının çözümü için etkin çalışmalar yürütmeye devam edecektir. Türk çiftçisinin emeğinin uluslararası piyasada en yüksek değeri bulması için pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızda tempo yükseltirken tarladan sofraya güven veren sürdürülebilir, kaliteli ve zengin ürün çeşitliliğini ön plana çıkaran projelerimizi hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

“Artık pazarlara göre farklı değil tek tip ve doğru üretim istiyoruz”

Sektörün sorunlarının çözümü konusunda vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Gürüz, bu amaçla ilk iş olarak sektörün kanayan yarası olan yasaklı zirai ilaçlar ve kalıntı sorununun çözümü için harekete geçtiklerini, bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyası başlattıklarını, bundan sonra her ülkeye ayrı değil tek tip üretim istediklerini üreticilere ve sektörün tüm paydaşlarına aktarmak amacıyla afiş ve broşür çalışması yapıldığını, bu afişlerin de tüm sektör paydaşı kurum ve kuruluşlara gönderildiğini, afiş çalışmasının yanı sıra 4 farklı üretim bölgesinde, Silifke’de, Dörtyol-Erzin’de, Erdemli’de ve Adana’da zirai ilaç bayileri, ziraat mühendisleri ve üretimde etkin kişi ve kurumlarla toplantılar yaptıklarını ve aynı toplantıların Tarsus ve Kozan’da da yapılacağını açıkladı. Bu toplantılarda ihracat açısından tek tip üretimin önemini vurguladıklarını söyleyen Başkan Gürüz, Birlik olarak bilinçlendirme çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini, tüm sektör paydaşı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.