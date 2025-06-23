Yaş meyve sebze, zirai dona rağmen değerini korudu

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yö­netim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin ma­yıs ayındaki yaş meyve sebze ih­racatının 283,6 milyon dolar ola­rak gerçekleştiğini açıkladı. Yı­lın beşinci ayında miktar bazında yüzde 31 oranında düşüş yaşan­dığını ancak değer bazında geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin korunduğunu kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, “Üretim, lojistik ve dış talep zorluklarının arttığı sü­reçte ortaya çıkan bu tablo, sek­törün düşük tonajla daha yüksek katma değer yaratma gücünü or­taya koyduğunu gösteriyor” dedi.

“Rekoltedeki düşüşler fiyat dezavantajı yaşatıyor”

Türkiye’de yaş meyve seb­ze ihracatının lideri olan Akde­niz Yaş Meyve Sebze İhracat­çıları Birliği’nin mayıs ayında 108,3 milyon dolar değerle sek­tör ihracatına yüzde 38 oranın­da destek verdiğini belirten Başkan Ferhat Gürüz, zirai don olayları ile kurak iklim koşul­larının yaş meyve sebzede re­kolteyi düşürdüğünü, talep de­vam ederken arzın azalmasının Türk ihracatçılara Fas, Mısır ve Çinli rakipleri karşısında fiyat dezavantajı yaşattığını vurguladı.

Başkan Ferhat Gürüz, “Türki­ye, yaş meyve sebze ihracatında miktar düşüşüne rağmen değer bazında stabil kalmayı başarır­ken ürün ve pazar çeşitliliği ile katma değerli ürünlere yöneli­min ön planda olduğu bir dönem yaşıyor. Sürdürülebilirlik, fiyat optimizasyonu ve alternatif pa­zar stratejileri bu eğilimin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda Kanada ve Brezilya gi­bi uzak pazarlarda etkinliğimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Miktar bazında sert düşüşler ortaya çıktı”

Mayın ayında ihracatta mik­tar bazındaki düşüşün narenci­ye ürün grubunda yüzde 60, mey­ve ürün grubunda yüzde 50 düze­yinde ortaya çıktığını ifade eden Başkan Ferhat Gürüz, sebze ürün grubunda miktar bazında yüzde 28 artış yaşandığını dile getirdi.

“Türkiye, farklı bir modele doğru evriliyor”

Türk yaş meyve sebze sektö­rünün mayıs ayı ihracat perfor­mansını ürün bazında değer­lendiren Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “En çok ihraç et­tiğimiz ürün listesinde şeftali 58,2 milyon dolar değer ile lider konumda olsa da miktar bazın­da yüzde 71, değer bazında 29 dü­şüşle alarm veriyor. İkinci sırada yer alan kayısıda ise 45,4 milyon dolar değere ulaşırken miktarda yüzde 12, değerde yüzde 98 ar­tış sağladık. Söz konusu dönem­de üçüncü sırada yer alan doma­teste 26,3 milyon dolar değer el­de ederken miktarda yüzde 27, değerde yüzde 8 düşüş yaşandı. Yılın beşinci ayında ihracat hac­minde ivmelenme sağladığımız ürünler ise soğan, çilek, mandali­na, lahana ve çay oldu.”

İhracat raporlarının Türki­ye’nin yaş meyve sebze ihracatın­da daha az ürünle daha fazla katma değer elde ettiği bir modele doğ­ru evrildiğini ortaya koyduğuna işaret eden Başkan Ferhat Gürüz, bu çerçevede alternatif pazarlar­da büyüme ve yüksek fiyat-perfor­mans stratejilerinin dış pazarlar­daki rekabet gücünün yeni ekseni­ni oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye’nin mayıs ayındaki yaş meyve sebze ihracatını ülke­lere göre ele alan Başkan Ferhat Gürüz, en yüksek değerlere ulaş­tıkları pazarların Irak, Rusya ve Almanya olduğunu, değer bazın­da en güçlü ivmelenmeyi Belçi­ka, Sırbistan ve Irak pazarlarında yakaladıklarını bildirdi. Başkan Ferhat Gürüz, “Mayıs ayı sektör ihracatımızın yüzde 76’sı Irak, Rusya, Almanya, Romanya ve Uk­rayna pazarlarında kümelendi. Irak’a 71,7 milyon dolar, Rusya’ya 70,5 milyon dolar, Almanya’ya 30,5 milyon dolar, Romanya’ya 26,4 milyon dolar ve Ukrayna’ya 16,3 milyon dolar ihracat gerçek­leştirdik. Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları sağ­ladığımız ülkeler arasında yüzde 630 artış ve 3,2 milyon dolar de­ğer ile Belçika, yüzde 93 artış ve 2,7 milyon dolar değer ile Sırbis­tan, yüzde 44 artış ve 71,7 milyon dolar değer ile Irak ilk üç sırada yer aldı. Romanya, Avusturya ve ABD ise anlamlı artışlara imza attığımız diğer ülkeler oldu” diye konuştu.