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Yaş meyve sebze, zirai dona rağmen değerini korudu

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin mayıs ayındaki ihracatını değerlendirdi. Gürüz, ihracatın iklim darbesi nedeniyle miktar bazında yüzde 31 oranında düşüş yaşandığını ancak değer bazında geçen yılın aynı dönemindeki seviyeyi koruduğunu kaydetti.

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Yaş meyve sebze, zirai dona rağmen değerini korudu
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Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yö­netim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin ma­yıs ayındaki yaş meyve sebze ih­racatının 283,6 milyon dolar ola­rak gerçekleştiğini açıkladı. Yı­lın beşinci ayında miktar bazında yüzde 31 oranında düşüş yaşan­dığını ancak değer bazında geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin korunduğunu kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, “Üretim, lojistik ve dış talep zorluklarının arttığı sü­reçte ortaya çıkan bu tablo, sek­törün düşük tonajla daha yüksek katma değer yaratma gücünü or­taya koyduğunu gösteriyor” dedi.

“Rekoltedeki düşüşler fiyat dezavantajı yaşatıyor”

Türkiye’de yaş meyve seb­ze ihracatının lideri olan Akde­niz Yaş Meyve Sebze İhracat­çıları Birliği’nin mayıs ayında 108,3 milyon dolar değerle sek­tör ihracatına yüzde 38 oranın­da destek verdiğini belirten Başkan Ferhat Gürüz, zirai don olayları ile kurak iklim koşul­larının yaş meyve sebzede re­kolteyi düşürdüğünü, talep de­vam ederken arzın azalmasının Türk ihracatçılara Fas, Mısır ve Çinli rakipleri karşısında fiyat dezavantajı yaşattığını vurguladı.

Başkan Ferhat Gürüz, “Türki­ye, yaş meyve sebze ihracatında miktar düşüşüne rağmen değer bazında stabil kalmayı başarır­ken ürün ve pazar çeşitliliği ile katma değerli ürünlere yöneli­min ön planda olduğu bir dönem yaşıyor. Sürdürülebilirlik, fiyat optimizasyonu ve alternatif pa­zar stratejileri bu eğilimin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda Kanada ve Brezilya gi­bi uzak pazarlarda etkinliğimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Miktar bazında sert düşüşler ortaya çıktı”

Mayın ayında ihracatta mik­tar bazındaki düşüşün narenci­ye ürün grubunda yüzde 60, mey­ve ürün grubunda yüzde 50 düze­yinde ortaya çıktığını ifade eden Başkan Ferhat Gürüz, sebze ürün grubunda miktar bazında yüzde 28 artış yaşandığını dile getirdi.

“Türkiye, farklı bir modele doğru evriliyor”

Türk yaş meyve sebze sektö­rünün mayıs ayı ihracat perfor­mansını ürün bazında değer­lendiren Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “En çok ihraç et­tiğimiz ürün listesinde şeftali 58,2 milyon dolar değer ile lider konumda olsa da miktar bazın­da yüzde 71, değer bazında 29 dü­şüşle alarm veriyor. İkinci sırada yer alan kayısıda ise 45,4 milyon dolar değere ulaşırken miktarda yüzde 12, değerde yüzde 98 ar­tış sağladık. Söz konusu dönem­de üçüncü sırada yer alan doma­teste 26,3 milyon dolar değer el­de ederken miktarda yüzde 27, değerde yüzde 8 düşüş yaşandı. Yılın beşinci ayında ihracat hac­minde ivmelenme sağladığımız ürünler ise soğan, çilek, mandali­na, lahana ve çay oldu.”

İhracat raporlarının Türki­ye’nin yaş meyve sebze ihracatın­da daha az ürünle daha fazla katma değer elde ettiği bir modele doğ­ru evrildiğini ortaya koyduğuna işaret eden Başkan Ferhat Gürüz, bu çerçevede alternatif pazarlar­da büyüme ve yüksek fiyat-perfor­mans stratejilerinin dış pazarlar­daki rekabet gücünün yeni ekseni­ni oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye’nin mayıs ayındaki yaş meyve sebze ihracatını ülke­lere göre ele alan Başkan Ferhat Gürüz, en yüksek değerlere ulaş­tıkları pazarların Irak, Rusya ve Almanya olduğunu, değer bazın­da en güçlü ivmelenmeyi Belçi­ka, Sırbistan ve Irak pazarlarında yakaladıklarını bildirdi. Başkan Ferhat Gürüz, “Mayıs ayı sektör ihracatımızın yüzde 76’sı Irak, Rusya, Almanya, Romanya ve Uk­rayna pazarlarında kümelendi. Irak’a 71,7 milyon dolar, Rusya’ya 70,5 milyon dolar, Almanya’ya 30,5 milyon dolar, Romanya’ya 26,4 milyon dolar ve Ukrayna’ya 16,3 milyon dolar ihracat gerçek­leştirdik. Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları sağ­ladığımız ülkeler arasında yüzde 630 artış ve 3,2 milyon dolar de­ğer ile Belçika, yüzde 93 artış ve 2,7 milyon dolar değer ile Sırbis­tan, yüzde 44 artış ve 71,7 milyon dolar değer ile Irak ilk üç sırada yer aldı. Romanya, Avusturya ve ABD ise anlamlı artışlara imza attığımız diğer ülkeler oldu” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL