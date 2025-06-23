Yaş meyve sebze, zirai dona rağmen değerini korudu
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin mayıs ayındaki ihracatını değerlendirdi. Gürüz, ihracatın iklim darbesi nedeniyle miktar bazında yüzde 31 oranında düşüş yaşandığını ancak değer bazında geçen yılın aynı dönemindeki seviyeyi koruduğunu kaydetti.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin mayıs ayındaki yaş meyve sebze ihracatının 283,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yılın beşinci ayında miktar bazında yüzde 31 oranında düşüş yaşandığını ancak değer bazında geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin korunduğunu kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, “Üretim, lojistik ve dış talep zorluklarının arttığı süreçte ortaya çıkan bu tablo, sektörün düşük tonajla daha yüksek katma değer yaratma gücünü ortaya koyduğunu gösteriyor” dedi.
“Rekoltedeki düşüşler fiyat dezavantajı yaşatıyor”
Türkiye’de yaş meyve sebze ihracatının lideri olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin mayıs ayında 108,3 milyon dolar değerle sektör ihracatına yüzde 38 oranında destek verdiğini belirten Başkan Ferhat Gürüz, zirai don olayları ile kurak iklim koşullarının yaş meyve sebzede rekolteyi düşürdüğünü, talep devam ederken arzın azalmasının Türk ihracatçılara Fas, Mısır ve Çinli rakipleri karşısında fiyat dezavantajı yaşattığını vurguladı.
Başkan Ferhat Gürüz, “Türkiye, yaş meyve sebze ihracatında miktar düşüşüne rağmen değer bazında stabil kalmayı başarırken ürün ve pazar çeşitliliği ile katma değerli ürünlere yönelimin ön planda olduğu bir dönem yaşıyor. Sürdürülebilirlik, fiyat optimizasyonu ve alternatif pazar stratejileri bu eğilimin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda Kanada ve Brezilya gibi uzak pazarlarda etkinliğimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.
“Miktar bazında sert düşüşler ortaya çıktı”
Mayın ayında ihracatta miktar bazındaki düşüşün narenciye ürün grubunda yüzde 60, meyve ürün grubunda yüzde 50 düzeyinde ortaya çıktığını ifade eden Başkan Ferhat Gürüz, sebze ürün grubunda miktar bazında yüzde 28 artış yaşandığını dile getirdi.
“Türkiye, farklı bir modele doğru evriliyor”
Türk yaş meyve sebze sektörünün mayıs ayı ihracat performansını ürün bazında değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “En çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde şeftali 58,2 milyon dolar değer ile lider konumda olsa da miktar bazında yüzde 71, değer bazında 29 düşüşle alarm veriyor. İkinci sırada yer alan kayısıda ise 45,4 milyon dolar değere ulaşırken miktarda yüzde 12, değerde yüzde 98 artış sağladık. Söz konusu dönemde üçüncü sırada yer alan domateste 26,3 milyon dolar değer elde ederken miktarda yüzde 27, değerde yüzde 8 düşüş yaşandı. Yılın beşinci ayında ihracat hacminde ivmelenme sağladığımız ürünler ise soğan, çilek, mandalina, lahana ve çay oldu.”
İhracat raporlarının Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında daha az ürünle daha fazla katma değer elde ettiği bir modele doğru evrildiğini ortaya koyduğuna işaret eden Başkan Ferhat Gürüz, bu çerçevede alternatif pazarlarda büyüme ve yüksek fiyat-performans stratejilerinin dış pazarlardaki rekabet gücünün yeni eksenini oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye’nin mayıs ayındaki yaş meyve sebze ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Ferhat Gürüz, en yüksek değerlere ulaştıkları pazarların Irak, Rusya ve Almanya olduğunu, değer bazında en güçlü ivmelenmeyi Belçika, Sırbistan ve Irak pazarlarında yakaladıklarını bildirdi. Başkan Ferhat Gürüz, “Mayıs ayı sektör ihracatımızın yüzde 76’sı Irak, Rusya, Almanya, Romanya ve Ukrayna pazarlarında kümelendi. Irak’a 71,7 milyon dolar, Rusya’ya 70,5 milyon dolar, Almanya’ya 30,5 milyon dolar, Romanya’ya 26,4 milyon dolar ve Ukrayna’ya 16,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları sağladığımız ülkeler arasında yüzde 630 artış ve 3,2 milyon dolar değer ile Belçika, yüzde 93 artış ve 2,7 milyon dolar değer ile Sırbistan, yüzde 44 artış ve 71,7 milyon dolar değer ile Irak ilk üç sırada yer aldı. Romanya, Avusturya ve ABD ise anlamlı artışlara imza attığımız diğer ülkeler oldu” diye konuştu.