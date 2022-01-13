Yaş meyve sebzeciler alım heyetlerini ağırladı

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklediği, Yaş Meyve Sebze Alım Heyeti organizasyonu Uludağ İhracatçılar Birliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Birlik binasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin yapıldığı alım heyetinde Azerbaycan, Danimarka ve Bosna Hersek’ten gelen alıcı firmalar yer aldı.

Açılışta konuşan UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, “Bursa, belli ürünlerde Türkiye için referans bir bölge. Bu ürünlerin başında da siyah incir, zeytin, armut, şeftali geliyor. Yine sanayi alanında dondurulmuş ve kurutulmuş gıda ile salça üretiminde Bursa önemli bir yerde. Bu potansiyeli ile düzenlenen bu iş birliği görüşmeleri ve karşılıklı üretim modellerimiz fırsat oluşturabilir” dedi. Pandemiyle birlikte yaş sebze meyve tüketiminin tüm dünyada arttığına işaret eden Yazgan, “Ülkeler bunu stratejik önemli bir üretim politikası olarak gördüler ve hatta ihracata kısıtlama getirdiler. Ülkelerarası yapılacak iş birliği ile insanlığa büyük bir hizmet ettiğimizi unutmamalıyız” diye konuştu. Yazgan, birlik olarak 2021 yılında ihracatlarını 2020 yılına göre yüzde 9,1 artışla 159, 5 milyon dolara yükselttiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat da coğrafi işaretli ve ünlü siyah incir, şeftali, ayva, armut ve zeytin gibi ürünlerinin yanı sıra katma değeri yüksek yaban mersini, ahududu ve aronya gibi ürünleri de Bursa tarımına kazandırmayı amaçladığını aktardı.