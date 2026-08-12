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Yaş sebze ve meyvede Akdeniz etkisi artıyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, tem­muz ayında 72 bin 74 ton yaş meyve ve sebze ihraç ederek 92,6 milyon dolar döviz geliri sağladı.

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Yaş sebze ve meyvede Akdeniz etkisi artıyor

Geçen yılın aynı dö­nemine göre ihracat değeri­ni yüzde 54 oranında artıran Birlik, Türkiye'nin temmuz ayındaki 295,6 milyon dolar­lık yaş meyve sebze ihracatı­nın yaklaşık yüzde 31,3’ünü tek başına gerçekleştirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarı­kaya, küresel pazarlarda Türk yaş meyve ve sebzesine yöne­lik talebin güçlü seyrini koru­duğunu belirterek, ürün çe­şitliliği, kalite ve etkin pazar­lama faaliyetlerinin ihracata olumlu yansıdığını söyledi. Sarıkaya, "Miktar bazında ge­çen yılın aynı dönemine yakın bir performans sergilememi­ze rağmen, ihracat değerimizi yüzde 54 artırarak 92,6 mil­yon dolara ulaştırdık. Bu tab­lo, ürünlerimizin uluslararası pazarlarda daha yüksek kat­ma değer oluşturduğunu gös­teriyor” dedi.

Mersin'den yüzde 197'lik ihracat artışı söz konusu

İhracatta yakalanan ivme­nin sürdürülebilirliği için üretimden lojistiğe kadar tüm zincirin güçlendirilme­si gerektiğini vurgulayan Sa­rıkaya, pazar çeşitliliğini ar­tırmaya, kalite standartlarını yükseltmeye ve üyelerin re­kabet gücünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Yaş meyve sebze ihracatı ger­çekleştiren ilk 20 il sıralama­sında Birliğin görev alanın­daki illerin güçlü konumunu koruduğuna dikkat çeken Sa­rıkaya, Mersin'in 60,6 mil­yon dolarlık ihracat ve yüzde 21 payla temmuz ayında da sektör lideri olduğunu söyle­di.

Mersin'in ihracatının de­ğer bazında yüzde 197 artırdı­ğı bilgisini paylaşan Sarıkaya, Hatay'ın 15,3 milyon dolarla altıncı, Adana'nın ise 3,1 mil­yon dolarla ilk 20 il arasında yer aldığını kaydetti. Kayse­ri ve Karaman'ın belirli ürün gruplarında ihracata sundu­ğu katkının bölgesel üretim gücünü desteklediğini belir­ten Sarıkaya, Akdeniz Bölge­si'nin üretim, paketleme, lo­jistik ve ihracat altyapısıyla Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında rekabet gücünü artıran en önemli merkezler­den biri olmayı sürdürdüğü­nü söyledi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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