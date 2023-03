YASED’in yeni başkanı belli oldu

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy seçildi. Başkan Vekilliğine Tofaş CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Başkan Yardımcılıklarına SOCAR Türkiye Enerji CEO’su (Vekaleten) Elchin Ibadov, Coca-Cola Meşrubat Genel Müdürü Başak Karaca ve Acwa Power Genel Müdürü Selim Güven seçildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, YASED Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Afet sonrası YASED üyeleri başta olmak üzere, ayni ve nakdi yardımda bulunan, çalışanlarıyla sahaya inerek gönüllü faaliyetlerde bulunan tüm yatırımcılarımıza canı gönülden teşekkür ederiz.

2022 yılında 13 milyar dolar yatırım

Geçtiğimiz dönemde küresel salgından, arz-talep şoklarına, küresel resesyon belirtilerinden, yakın coğrafyamızdaki savaşa kadar küresel ekonomiyi ve dengeleri alt üst eden pek çok belirsizlik ile karşılaştık. Tüm bu süreçlerde YASED'in çok kıymetli desteklerini gördük. Başkanlığı süresince birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğum Ayşem Hanım'a ülkemize uluslararası doğrudan yatırım kazandırma noktasındaki emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

YASED Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını temenni eder, yeni yönetimi kutlarım. Yeni dönemde de stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye devam ederek ülkemizin UDY performansını daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Pek çok belirsizliğe ve küresel yatırım ortamındaki durgunluğa rağmen Türkiye, güçlü bir yetenek havuzu, üretim potansiyeli, lojistik altyapısı, stratejik konumu ve küresel pazarlara rahat erişim imkânı gibi sahip olduğu değer önerileri ile 20 yılda 250 milyar dolardan fazla UDY çekti. 2022 yılı özelinde ise 13 milyar dolar yatırım çekti. Bir yandan erken aşama girişimlerimiz 2021'deki rekorlarını sürdürerek uluslararası fonlardan 1,6 milyar dolar yatırım çekti. İhracatımız 255 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz için değer üreten tüm paydaşlar ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında daha sürdürülebilir bir Türkiye için hep birlikte büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini iki dönemdir başarıyla yürüten Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, konuşmasına “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz” diyerek başladı. YASED üyelerinin deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kaynaklarını seferber ettiklerine değinen Sargın, “Depremden etkilenen bölgenin yeniden ayağa kalkmasının uzun ve zorlu bir süreç olduğunun bilincindeyiz, YASED olarak önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeyi sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Konuşmasında YASED’in faaliyetlerine de değinen Sargın, “Dünyanın dönüşümden geçtiği, yatırım rekabetçiliği kriterlerinin yeniden tanımlandığı bu dönemde, Türkiye’nin yatırımlara hak ettiği önceliği vermesi ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin öncülüğünde hazırlanan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini hızla uygulamaya alması son derece önemlidir” dedi. Sargın sözlerine, “YASED olarak bir dönemi bitirirken, çalışmalarımızın faydasına olan inancımızla, aynı istek ve motivasyonla yeni bir dönemi karşılıyoruz. Yeni Yönetim Kurulumuza başarılar diliyorum” diye devam etti.

“YASED ve benim için ayrı bir gurur kaynağı”

YASED’in yeni dönemde Başkanlığını üstlenecek olmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ise şöyle konuştu: “Her biri sektörlerinde dünya liderleri arasında yer alan üyelerimiz; üretime, istihdama, ihracata ve teknolojik gelişime yaptıkları önemli katkılar ile ulusal kalkınmada çok büyük rol oynuyorlar. Ülkemizi küresel tedarik zincirlerine bağlayan, dünya yatırım ve ticaret hacmindeki payımızı her geçen gün artıran bu değerli markaların temsilcisi ve sözcüsü olmak, YASED ve benim için ayrı bir gurur kaynağı. Küresel düzeyde birçok belirsizlik ve olumsuzluğu yönetmeye çalıştığımız bu dönemde, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, ülkemizin değerlerine, nitelikli insan gücüne, lojistik avantajlarına, üretim kabiliyetine güven duyuyoruz. YASED, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini ortaya koyarak, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi için çalışıyor. Önümüzdeki dönemde de gittikçe güçlenen bir irade ve artan faaliyetlerimizle, ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceğiz.”

YASED’in 2023-2025 döneminde görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Serhat Mete Hüsemoğlu, AbbVie Tıbbi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.; Selim Güven, Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim San. ve Tic. A.Ş.; Tolga Demirözü, Basf Türk Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti.; Daniel Korioth, Bosch Sanayi ve Tic. A.Ş.; Başak Karaca, Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.; Durmuş Topçu, Dow Türkiye Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.; İhsan Erbil Bayçöl, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.; Işıl Yalçın, Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.; Evrim Şen, Fritolay Gıda San. ve Tic. A.Ş. (PepsiCo) ; Süleyman Selim Kervancı, HSBC Bank A.Ş.; Osman Okyay, Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş.; Levent Özbilgin, Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.; Natacha Theytaz, Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.; Hüseyin Kaan Özkan, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.; Aykut Ferah, Power Partners Enerji, Yatırım ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş.; Uğur Zafer Candan, SAP Türkiye Yazılım Üretim ve Ticaret A.Ş.; Elchin Ibadov, Socar Turkey Enerji A.Ş; Cengiz Eroldu, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.; Güray Yıldız, Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.; Engin Aksoy, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

Ethem Kutucular, EY Türkiye; A. Güneş Söğütlüoğlu, Deloitte Türkiye; Nesrin Tuncer, KPGM Bağımsız Denetim SMM Müşavirlik A.Ş.

YASED Yedek Yönetim Kurulu

Damla Birol, Türk Tuborg – CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi; Mustafa Tonguç, DHL Worldwide Express – Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı; Kostas Vlachos, Haribo – Gelişen Pazarlar ve Türkiye Başkanı, Sinem Sandıkçı Gökçen, L’Oreal Türkiye – Ülke Genel Müdürü; Gökçe Kemal Şenocak, Prometeon - CEO (Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar); Didem Duru, Cisco – Genel Müdür; Fırat Kuruca, Agesa – Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi; Okan Güner, Boehringer Ingelheim – Genel Müdür ve İnsan Sağlığı İş Birimi Direktörü; Maryame Mejdi Ep. Lahssini, Meridiam Türkiye – Ülke Direktörü; Dr. Sırrı Uyanık, İskenderun Enerji – Genel Müdür; Dr. Mete Konuralp, Tesa Bant - Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi.