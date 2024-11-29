Yatak kapasitesi 2,2 milyonu geçti, oda fiyatları düştü

Hamide HANGÜL

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Kasım ayı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, 2024 yılı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığıyla aynı paralelde, 60 milyar dolar turizm geliri ile 61 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’de 2002’de 804 bin konaklama tesisi yatak kapasitesi varken 2024 Ekim sonu itibarıyla 2 milyon 250 bin yatağa ulaştıklarını belirten Eresin, “Yatak kapasitesindeki bu artışın turizm sektöründeki gelişmeyi desteklediğini kabul etmekle birlikte aslında yaptığımız bütün araştırmaların sonucu yeni yatırımların daha kontrollü bir şekilde, özellikle Antalya, İstanbul, Muğla, Aydın gibi destinasyonların dışında çok da hızlı yapılmaması gerektiğini öngörüyoruz” diye konuştu.

"Maliyetlerimizde ciddi artış devam ediyor"

İstanbul’da Ekim 2023’de yüzde 74 olan dolulukların, bu yıl ekimde yüzde 77,23 olduğuna işaret eden Eresin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 66,8 olurken, 2023 aynı döneminde yüzde 66,6’ydı. STR verilerine göre ise İstanbul’da doluluk, Ekim 2024 yüzde 79,1, geçen yıl ekimde yüzde 72,3’tü. Bu yılık ilk 10 ayında ise yüzde 69,3, geçen yılın ilk 10 ayında yüzde 65,50 olmuştu.

TÜROB olarak tespitlerimize göre, gecelik konaklama ücreti ise bu yıl ekim ayında 115,04 euro, geçen yıl aynı ayda 106,27 euro. Yine Ocak-Ekim döneminde 108,38 euro. 2023 yılı aynı döneminde 117,26 euroydu. STR verilerine göre ise; Ekim 2024’te 140,71 euro olurken, 2023 Ekim’de 142,28 euroydu. Bu yılın ilk 10 ayında ise 134,98 euro, 2023 yılında 147,36 euroydu. Verilerden de görüldüğü gibi, ortalama doluluk oranlarında geçen yılın seviyelerini geçmemiz memnuniyet verici. Ancak, enflasyon oranındaki önemli farklılıklar ve döviz kurlarının son bir yılda yatay seyretmesiyle ortalama oda satış fiyatlarımızda bir düşüş izleniyor ve tabi maalesef maliyetlerimizdeki ciddi artış devam ediyor” diye konuştu.

“POS’ları döviz tahsilatına uygun düzelttirin”

İş Kanunu’nda turizm sektörüne yönelik talep ettikleri değişiklere değinen Eresin, görüşmeleri neticesinde çok yakın zamanda sektöre birtakım yeni havadisler verebilmeyi öngördüklerini kaydetti. Eresin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına “Masaüstü POS cihazı yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması” konusundaki sorunları anlattıkları görüşmelere ilişkin şöyle konuştu: “Sayın bakanlarıma bunu izah ettik, gösterdik.

Onlar da sağ olsunlar, teveccüh gösterdiler ve POS’ların değişimiyle ilgili uygulamanın 10 Ocak 2025 tarihine kadar ertelenmesini sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de özellikle altını çizmek istiyorum, 10 Ocak 2025 tarihinden sonra POS uygulamasındaki değişiklik daha da fazla uzatılmayacak arkadaşlar, bu son tarih. Dolayısıyla çalıştığınız bankalarla bir an önce iletişime geçin, Yeni POS’larınızı döviz tahsilatına uygun olarak düzelttirmeniz çok önemli.”

40 yılda 40 kat büyüdü

İstanbul Valisi Davut Gül, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin otellerde sağlanan memnuniyetle bir başkasının gelmesine vesile olduğunu söyledi. Vali Gül, şöyle devam etti. “Son 40 yılda sektörün 40 kat büyümesinin lokomotifi hiç şüphesiz yatırımcılardır. Bu, şu anlama gelmiyor, ‘Hiçbir sorunumuz yok, her şey güllük gülistanlık. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz.’ Her sektör gibi turizm sektöründe, özellikle de otelcilerin sorunları var ve bu sorunları biliyoruz.”