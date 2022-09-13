Yatak yan sanayi 2023’te üretimi de ihracatı da artıracak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Üretim hacmi ve ihracatı artırmaya odaklanan Türk yatak yan sanayi sektörü, 30 milyar dolarlık dünya üretim ve ihracat sıralamasında 14’üncü sırada yer alıyor. Dünyada ilk 3 ülke arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Osman Güler, 2023’ün sonuna kadar üretimi 4 milyar dolara, ihracatı ise 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Güler, 25 bin kişilik istihdamı da 35 bine taşıyacaklarını duyurdu. Osman Güler, Türk yatak teknoloji ve hammadde üreticilerinin girişimleri ile son yıllarda 5 milyar dolarlık ürün ve teknoloji ithalatının önüne geçtiklerini de vurguladı. Türkiye genelindeki ilk bin ihracatçı arasında IBIA dernek üyelerinden 8 firmanın olduğunu ve 4 firmanın daha önümüzdeki yıl ilk bin ihracatçı arasına gireceğini kaydeden Güler, “Türkiye’de yatak üreticileri son 10 yılda ciddi bir ivme yakalayarak yüzde 512 büyüme ile 256 milyon dolar ihracata ulaştı. Türk yatak teknolojileri ve komponent üreticileri olarak da dünyada Çin’den sonra en iyi ikinci ülke konumundayız. Pandemi döneminde yaşanan yoğunluğun ardından bir durgunluk var ama bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Sektör yine yüksek bir ivme ile büyümeye devam edecektir. Türkiye olarak çok avantajlarımız var. Dünyada Çin’den sonra en büyük oyunculardan biriyiz. Ülke olarak birçok konuda avantajlıyız. Coğrafi pozisyonumuzdan kaynaklanan navlun masrafları, üretkenlik, inovatiflik, ayrıca ürün kalite çeşitliliği ve buna dayalı fiyat performansları gibi öne çıkan özelliklerimiz var. Dünyada kullanılan yatak bileşimlerin birkaç tanesi ile değil tüm katmanları ile pazara hakim olmayı hedefliyoruz. Türkiye’yi Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra yatak üreticilerine tedarik sağlayan ikinci ülke konumuna yükselttik. Artan ihracat ivmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya odaklandık” diye konuştu.

Dünya yatak üretiminin alt sektörleriyle birlikte yıllık 40 milyar dolar gibi önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Osman Güler, bunun 31 milyar dolarlık kısmının ise 50 ülke tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Sektör, IBIA EXPO için geri sayımda

Yatak yan sanayi sektörü 6-9 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IBIA EXPO-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na hazırlanıyor. 300’ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla uluslararası boyutta düzenlenecek fuarda yeni ürünler ile yeni teknolojiler sergilenecek. Ayrıca, ‘yatak endüstrisindeki trendler’, ‘yatak üretiminde endüstri 4.0’, ‘sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik’, ‘kalite, etki ve yeni ürün’ ve ‘yeni pazarlara ulaşım’ gibi konularda seminerler de düzenlenecek.