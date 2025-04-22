Yataklarda ‘rahat’ dönem geliyor

Nurdoğan ASLAN ERGÜN

Türkiye yatak sektörünün köklü markalarından İdaş, geçmişin birikimini bugünün teknolojisiyle harman­layarak tüketicilere yatakta ‘kon­for’ sunmayı hedefliyor. Günlük bin 200 yatak, 900 baza üretim kapasitesi bulunan ve bugün iç pazarda 528 bayisi bulunan mar­ka, talep doğrultusunda 2025 so­nunda bayi sayısını 600’a çıkar­mayı planlıyor. Yurtdışında da 13 bayisi bulunan İdaş, yeni bir pazar olarak ABD’yi gündemine aldı.

Salteks Grup ve İdaş mar­kasının çalışmaları hakkında bil­gi veren İdaş CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, talep olması durumunda yatak üretim kapasitesini bin 500 adete çıka­rabileceklerini belirtti. Grup ci­rolarını yıllık 7 milyar TL olarak açıklayan Şişman, bu cironun yaklaşık yüzde 30’unu İdaş’tan geldiğini belirtti. Ciro içerisin­de ihracatın payının yüzde 11 ol­duğunu kaydeden Şişman, bu yıl­ki ihracat hedeflerini ise yüzde 15 olarak iletti. Şişman, “24 ül­keye ihracat yaparak global pa­zardaki varlığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz.

Sektördeki dö­nüşümünü güçlü bir üretim alt­yapısıyla destekleyen İdaş, Fran­sa’dan Almanya’ya, Azerbay­can’dan Romanya’ya kadar geniş bir coğrafyada kaliteli uykunun adı haline geldi ve toplam satış­larının yüzde 11’ni ihracatla ger­çekleştirerek çift haneli büyüme sağladı. İhracatta yeni rotamız­dan biri de ABD olacak” dedi.

İç pazara hammadde tedarik ediyor

“Markalı yatak üreticileri seg­mentinde yaklaşık yüzde 20’lik pazar payımızla sektörün güç­lü oyuncuları arasında yer alı­yoruz” diyen Şişman, grup ol­rak Bilecik Bozüyük’teki 80 bin metrekarelik entegre tesislerde günlük 2 bin adetlik beyaz teks­til üretimi de yaptıklarını dile getirdi.

650 kişiye istihdam sağ­layan tesiste yay konstrüksiyo­nu, sünger imalatı, yatak, baza, başlık ve metal mobilya üretimi de gerçekleştirdiklerini anlatan Şişman, 149 kadın çalışanla ka­dın istihdamına verdikleri des­teğe de dikkat çekti. Özsermaye ile büyüdükleri için ekonomik çalkantılardan çok etkilenme­diklerini ifade eden Şişman, an­cak hammadde fiyatlarındaki ar­tışın üretime yansıdığını söyle­di.

Geçen yıl ürünlerimize yüzde 15 gibi bir zam yaptıklarını be­lirten, Şişman''Bu yıl ise asgari ücrete paralel bir zam oldu. Or­ta ve üst segment yataklarımız­da 160’lıklarda fiyatımız 18 ile 38 bin TL arasında” diye konuştu. Tüketici ihtiyaçlarını ön planda tutan inovatif çözümleriyle fark oluşturduklarını belirten Şiş­man, ''Uyku kalitesini artırma­ya yönelik yatırımlarının somut yansıması olarak, Mira-Coil yay sistemi ve Smart Spring teknolo­jisi ile uyku konforunda yeni bir çağ başlattık” dedi.

Doğal ve çev­re dostu malzeme kullanımını da önemsediklerini anlatan Şiş­man, “Grubun ana firması olan Salteks’in yıkanabilir sertifikalı yün, pamuk, deve yünü, ipek, ke­çi kılı, bambu ve kaşmir gibi pek çok doğal malzemeyle çalışması İdaş’ın da bu alanda önemli çalış­malar yapmasına destek veriyor” diye konuştu.

Yatak pazarı 5.5 milyon adeti geçti

Türkiye’de yatak teknolojisinin hızla geliştiğini, büyük markaların yanında pazarda 700’e yakın markasız üreticinin bulunduğunu kaydeden Salih Şişman, sektördeki yatak üretim kapasitenin 5.5 milyon adetin üzerine çıktığını belirtti. Satışların ise 1.5-2 milyon adet civarında seyrettiğini açıklayan Şişman, pazarda bir rahatlama beklediğini de söyledi.

“İz yapmıyorsa yanlış yatakta yatıyorsunuz”

Farklı uyku alışkanlıklarına uygun olarak yumuşak, orta sert ve sert ortopedik yatak seçenekleri sunduklarını ve her bireyin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini söyleyen Salih Şişman’ın tüketicilere yönelik de bir uyarısı var: Tüketici anatomisine uygun yatakların baskı noktalarında belirli izler oluşturması gerektiğini anlatan Şişman, “Yatağınız kalktığınızda iz bırakmıyorsa, doğru yatakta değilsiniz demektir” ifadelerini kullandı.