Yataklarda ‘rahat’ dönem geliyor
Türkiye yatak pazarında 5.5 milyon adetleri geçen üretim kapasitesine karşılık düşen alımlar, üreticileri harekete geçirdi. Markalar yeni ürünlerini vitrine çıkarırken, düğün sezonunun da sektörü rahatlatması bekleniyor.
Nurdoğan ASLAN ERGÜN
Türkiye yatak sektörünün köklü markalarından İdaş, geçmişin birikimini bugünün teknolojisiyle harmanlayarak tüketicilere yatakta ‘konfor’ sunmayı hedefliyor. Günlük bin 200 yatak, 900 baza üretim kapasitesi bulunan ve bugün iç pazarda 528 bayisi bulunan marka, talep doğrultusunda 2025 sonunda bayi sayısını 600’a çıkarmayı planlıyor. Yurtdışında da 13 bayisi bulunan İdaş, yeni bir pazar olarak ABD’yi gündemine aldı.
Salteks Grup ve İdaş markasının çalışmaları hakkında bilgi veren İdaş CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, talep olması durumunda yatak üretim kapasitesini bin 500 adete çıkarabileceklerini belirtti. Grup cirolarını yıllık 7 milyar TL olarak açıklayan Şişman, bu cironun yaklaşık yüzde 30’unu İdaş’tan geldiğini belirtti. Ciro içerisinde ihracatın payının yüzde 11 olduğunu kaydeden Şişman, bu yılki ihracat hedeflerini ise yüzde 15 olarak iletti. Şişman, “24 ülkeye ihracat yaparak global pazardaki varlığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz.
Sektördeki dönüşümünü güçlü bir üretim altyapısıyla destekleyen İdaş, Fransa’dan Almanya’ya, Azerbaycan’dan Romanya’ya kadar geniş bir coğrafyada kaliteli uykunun adı haline geldi ve toplam satışlarının yüzde 11’ni ihracatla gerçekleştirerek çift haneli büyüme sağladı. İhracatta yeni rotamızdan biri de ABD olacak” dedi.
İç pazara hammadde tedarik ediyor
“Markalı yatak üreticileri segmentinde yaklaşık yüzde 20’lik pazar payımızla sektörün güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz” diyen Şişman, grup olrak Bilecik Bozüyük’teki 80 bin metrekarelik entegre tesislerde günlük 2 bin adetlik beyaz tekstil üretimi de yaptıklarını dile getirdi.
650 kişiye istihdam sağlayan tesiste yay konstrüksiyonu, sünger imalatı, yatak, baza, başlık ve metal mobilya üretimi de gerçekleştirdiklerini anlatan Şişman, 149 kadın çalışanla kadın istihdamına verdikleri desteğe de dikkat çekti. Özsermaye ile büyüdükleri için ekonomik çalkantılardan çok etkilenmediklerini ifade eden Şişman, ancak hammadde fiyatlarındaki artışın üretime yansıdığını söyledi.
Geçen yıl ürünlerimize yüzde 15 gibi bir zam yaptıklarını belirten, Şişman''Bu yıl ise asgari ücrete paralel bir zam oldu. Orta ve üst segment yataklarımızda 160’lıklarda fiyatımız 18 ile 38 bin TL arasında” diye konuştu. Tüketici ihtiyaçlarını ön planda tutan inovatif çözümleriyle fark oluşturduklarını belirten Şişman, ''Uyku kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarının somut yansıması olarak, Mira-Coil yay sistemi ve Smart Spring teknolojisi ile uyku konforunda yeni bir çağ başlattık” dedi.
Doğal ve çevre dostu malzeme kullanımını da önemsediklerini anlatan Şişman, “Grubun ana firması olan Salteks’in yıkanabilir sertifikalı yün, pamuk, deve yünü, ipek, keçi kılı, bambu ve kaşmir gibi pek çok doğal malzemeyle çalışması İdaş’ın da bu alanda önemli çalışmalar yapmasına destek veriyor” diye konuştu.
Yatak pazarı 5.5 milyon adeti geçti
Türkiye’de yatak teknolojisinin hızla geliştiğini, büyük markaların yanında pazarda 700’e yakın markasız üreticinin bulunduğunu kaydeden Salih Şişman, sektördeki yatak üretim kapasitenin 5.5 milyon adetin üzerine çıktığını belirtti. Satışların ise 1.5-2 milyon adet civarında seyrettiğini açıklayan Şişman, pazarda bir rahatlama beklediğini de söyledi.
“İz yapmıyorsa yanlış yatakta yatıyorsunuz”
Farklı uyku alışkanlıklarına uygun olarak yumuşak, orta sert ve sert ortopedik yatak seçenekleri sunduklarını ve her bireyin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini söyleyen Salih Şişman’ın tüketicilere yönelik de bir uyarısı var: Tüketici anatomisine uygun yatakların baskı noktalarında belirli izler oluşturması gerektiğini anlatan Şişman, “Yatağınız kalktığınızda iz bırakmıyorsa, doğru yatakta değilsiniz demektir” ifadelerini kullandı.