Yatırım iştahı OSB’lere talebi artırdı

Yener KARADENİZ



Pandemi döneminde beyaz eşyadan tekstile, ambalajdan gıdaya kadar pek çok alanda faaliyet gösteren yatırımcıların ilk adresi organize sanayi bölgeleri oldu. OSB’lerdeki talep artışına bağlı olarak bir yandan mevcut alanlara yeni parsel tahsisleri yapılırken, aynı zamanda yeni OSB’lerin kurulumu da hızlandı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, ülkenin dört bir yanındaki organize sanayi bölgelerinin yatırımcıların gözdesi olmaya devam ettiğinin altını çizerek, son bir yılda OSB’lerde bin 800’ün üzerinde yeni parsel tahsis edildiğini ve 15 yeni OSB açıldığını söyledi. Kütükçü, Eskişehir, Kırklareli, Bursa, Diyarbakır, Konya gibi pek çok şehirde de OSB’lerin genişletme çalışmalarının yapıldığını da belirtti. OSBÜK nisan ayı OSB envanterine göre OSB’lerin toplam alan büyüklüğü 98 bin 884 hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 54 bin 528’e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 3 bin 500 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor.

OSB sayısı 350’ye ulaştı

Türkiye’de OSB’si olmayan şehir kalmadığını da ifade eden Memiş Kütükcü, geçson bir yılda kurulan OSB’lerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Geçen yıl; Adana, Antalya, Aydın, Edirne, Hakkari, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Sivas, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat olmak üzere 14 şehrimizde 15 OSB kuruldu. Bu yıl ise, şu ana kadar Kahramanmaraş Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB, Niğde 2. OSB, Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB olmak üzere 3 OSB’mizin kuruluş aşamaları tamamlandı. Böylece ülkemizdeki OSB sayısı an itibariyle 350’ye ulaştı.”

Yatırımcılar teşvik avantajlarından faydalanıyor

Başkan Kütükcü, Türkiye’nin en planlı sanayi alanları olan OSB’lerin yatırım avantajları ve bürokrasiden uzak tek durak ofis hizmeti anlayışıyla yatırımcılarına önemli fırsatlar sunduklarını söyledi. Kütükcü, “Örneğin, OSB içinde yapılacak bir yatırım, OSB dışında yapılacak bir yatırıma göre bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından faydalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza, gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi önemli teşvikler de var. Bu avantajların yanı sıra, OSB’lerimizin pek çoğu artık sadece fabrikaların olduğu değil, aynı zamanda teknokentlerin, meslek liselerinin, itfaiye teşkilatlarının, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin, sosyal alanların olduğu birer yaşam alanı haline geldi.”

Kırklareli OSB, 2,5 milyar TL’lik yatırım çekti

Salgın döneminde en fazla yatırım çeken OSB’lerden biri de Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi oldu. 31 firmanın üretim yaptığı OSB’de kurulum için 9 firma makina montaj, 12 firma da inşaat faaliyetlerine devam ediyor. OSB'de parsellerini satın alan 8 firma ise toplamda 2,5 milyar TL’lik yatırım için proje çalışması yapıyor. Bu firmalar tekstil, ambalaj, elektronik ve demir sektöründe üretim yapacak. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, geçen hafta yaptığı açıklamada salgın sürecinde 2,5 milyar TL’lik yeni yatırım çekmeyi başardıklarını ve bu yatırımlar ile 3 bin 500 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Eskişehir OSB’ye 45 yeni yatırımcı geldi

Toplam 31,1 milyon metrekarelik büyüklüğü ile en büyük ikinci OSB olan Eskişehir OSB’de de yatırımcı akını devam ediyor. Hali hazırda 669 sanayi tesisinin yer aldığı alanda 563 şirket fiilen üretimine devam ederken geriye kalan 106 tesisin ise inşaat ve proje aşaması devam ediyor. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 45 bin 200 kişinin istihdam edildiği OSB’de yeni yatırımların devreye girmesiyle istihdam sayısının 2025’de 55 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşacağını söyledi. Nadir Küpeli, geçen yıl 42 yatırımcıya toplam 888 bin metrekarelik yer tahsis edildiğini ve bu tesislerin devreye girmesi ile 3 bin 300 kişiye yeni iş imkânı sağlayacağını anlattı. Küpeli, “Eskişehir OSB’ye yatırımcıların yoğun bir ilgisi var. Şu anda önemli bazı yerli ve yabancı yeni yatırımcıların Eskişehir OSB’de yatırım yapmak konusunda çalışmaları hem kendi içlerinde hem de bizimle sürüyor. Birçok yatırımcı firmayla görüşmelerimiz devam ediyor. 2021 yılı sonuna kadar mevcut taleplerin netleşmesiyle birlikte, 1 milyon metrekarenin üzerinde alanı yeni yatırımcılara tahsis etmeyi planlamaktayız” diye konuştu. Eskişehir OSB’de yer tahsisi yapılan firmaların sektörel dağılımına bakıldığında ise beyaz eşya yan sanayi firmaları ilk sırada gelirken, onu makine ve metal eşya sektörü, gıda, seramik, havacılık yan sanayi ile plastik sektörü ve otomotiv yan sanayi firmaları takip etti.

Tekstilde hammadde yatırımları hızlandı

OSB’lerde yer tahsisi konusunda hareketli olan alanlardan biri de tekstil sektörü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Meclisi Başkanı Şeref Fayat, sektörde özellikle hammadde alanında önemli oranda yatırım hareketliliği yaşandığını aktardı. OSB’lerde özellikle iplik yatırımları ile ilgili ciddi arsa tahsisleri yapıldığını aktaran Fayat, “Geçen senenin son çeyreğinde yatırım makineleri ithalatında son 10 yılın rekoru kırıldı. Bunun içinde tekstil makineleri de var. Dolayısıyla fırsat buldukça yer tahsisi yapan hazır giyim ve tekstil üreticileri yatırım yapacaklardır. Şimdi herkes finansman maliyetini kolluyor ama bu finansman maliyetine rağmen yatırımlar bu sene de devam ediyor. Yatırım maliyetleri düşünce yatırımlar hızlanarak devam edecektir. Bu nedenle başta Marmara Bölgesi’nde olmak üzere birçok OSB’de genişletme çalışmaları devam ediyor” diye konuştu. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam da, yatırımlar konusunda sürekli üyelerin nabzını tuttuklarını belirterek üyelerin önemli kısmının hali hazırda mevcut tesislerinde verimlilik projelerine yoğunlaştığına dikkat çekti. Saydam, üyelerinin yeni tesis yatırımlarını ötelediklerini ancak orta vadede mevcut kapasitelere ek olarak yeni araç alımlarıyla yatırım ihtiyacının oluşabileceğinin dile getirdi.

OSB’lerin elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 8 arttı

Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketiminin arttığını söyledi. “OSB’lerimizden gelen güzel haberler bize moral, Türkiye’ye güç veriyor. Elektrik tüketimindeki bu artış, güçlü bir üretim artışı anlamına geliyor” diyen Kütükçü, “64 bin işletmenin faaliyet gösterdiği OSB'lerimizden gelen güzel haberler, Türkiye’ye güç veriyor. Türkiye'nin üreten gücü OSB'lerimizin elektrik tüketimi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 arttı. Bu güçlü bir üretim artışı demek. Tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Beyçelik Gestamp’tan TOSB’da 50 milyon euroluk yatırım

OSB’lerde önemli bir yatırım hamlesi de Beyçelik Gestamp’tan geldi. Şirket, Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global kümelenme organizasyonu olan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) 70 bin metrekarelik alanda 50 milyon euroluk yatırım ile yeni bir fabrika kuruyor. 2022’de faaliyete başlayacak tesisin yatırımına yönelik düzenlenen imza töreninde konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB’un salgına rağmen yeni bir yatırım ile atağa geçtiğini belirterek, söz konusu yatırımın pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım olduğunun altını çizdi. Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise şasi ürünleri üretiminin gerçekleşeceği ve endüstri 4.0 alt yapısına sahip olan fabrikada 750 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.