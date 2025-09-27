‘Yatırım yapılan’dan ‘yatırım yapabilen’e geçiş zamanı
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) yürüttüğü Scale-Up Gelişim Programı’nın ilk dönemi mezun verdi. TÜBİSAD YK Başkanı Mehmet Ali Tombalak, yatırım yapılandan yatırım yapılabilene yönelinmesi gerektiğini söyleyerek, “Küresel ölçekte büyüyebilen scale-up şirketlerine yönelmeliyiz” dedi.
Türkiye’de teknolojiye dayalı şirketleri büyümesine desteklemek amacıyla TÜBİSAD tarafından hayata geçirilen Scale-Up Gelişim Programı’nın ilk dönemi tamamlandı. Böylece Scale-Up’ın ilk mezunları yatırıma hazır hale geldi. Program çıktıları ve ikinci dönem hakkında detaylar, Yapı Kredi Plaza’da düzenlenen özel etkinlikte paylaşıldı.
Program kapsamında yaklaşık 400 scale-up ile webinarlar, fiziksel buluşmalar ve başvurular aracılığıyla temas kuruldu. Girişimcilik ekosisteminin temsilcileri ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen programın açılış konuşmalarını Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve Program Koordinatörü Özlem Atan gerçekleştirdi.
Türkiye’nin bölgenin en güvenli, en yetkin ve en ölçekli ülkesi olduğunu söyleyen TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, “Bu potansiyeli marka şirketler yaratmak için kullanmalı, yatırım yapılandan yatırım yapılabilene, yani küresel ölçekte büyüyebilen scale-up şirketlerine yönelmemiz gerekiyor. Bugün bir unicorn başarı hikâyesiyle övünmek kıymetli olsa da ülkemizin ihtiyacı onlarca, yüzlerce scale-up ve yüz milyonlarca dolar ihracat yapabilen teknoloji şirketleridir. TÜBİSAD olarak raporlarımız, programlarımız ve mentörlerimizle bu vizyonu destekliyor, tüm paydaşları Türkiye’nin teknoloji alanındaki kaderini değiştirecek bu yolculuğa ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.
Birlikte güçlenen ekonomiye yatırım yapıyoruz
Scale-Up Türkiye Programıyla, ölçeklenebilirliği yüksek, global potansiyele sahip teknoloji şirketlerinin büyümesini hızlandıracak özel destek mekanizmaları geliştirdiklerini belirten Tombalak, “Teknolojide rekabet avantajı, neyi içeride tutup, neyi dışarıdan en iyi ortaklarla yapacağını bilmekten geçiyor. Biz artık sadece bireysel başarıya değil, birlikte büyüyen ve güçlenen bir ekosisteme yatırım yapıyoruz. Geleceğimiz, ölçeklenebilen şirketlerimizin sayısı ve etki alanıyla doğrudan bağlantılı. Scale-Up Programı ile girişimcilik ruhunu korurken sürdürülebilirliği odağa aldık, Türkiye’nin teknoloji ekosistemini geleceğe taşıyacak bir dönüşümü başlattık” diye konuştu.
ÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Scale-Up OKR Grubu Kaptanı Emre Hantaloğlu ise Scale-up’lar’ın teknoloji ekosisteminin sürdürülebilir ve global ölçekte büyüyen şirketlere dönüşmesinin temel anahtar olduğunu vurgularken, “Türkiye’nin teknoloji geleceği, ölçeklenebilir şirketlerle şekillenecek ve işte bu yüzden scale-up’lara ihtiyacımız var. Bu anlayışla, global marka olma yolundaki tüm şirketleri önümüzdeki dönem sürece dahil olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İlk dönem çıktıları ve hedefleri
Scale-Up Gelişim Programı’nın ilk dönemi, Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin böyle bir programa gerçekten ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Katılımcı firmaların en çok faydalandığı destek mentörlük olurken, fiziksel buluşmalar da büyük beğeni topladı. Programa ilk dönemde 60 firma başvurdu, ikinci dönem 150’den fazla başvuru hedefleniyor. Katılımcılar özellikle yurt dışına açılım ön araştırmaları ve masaüstü hazırlıklarda gelişim sağlarken, yatırımcı karşısında ürün değil, şirket anlatımı üzerine kazandıkları deneyimler de programın en değerli kazanımları arasında yer aldı. Programın ikinci döngüsünde, hedeflenen tekil firma sayısı bine ulaşarak ekosistemde ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek fırsatlar daha da artırılacak.