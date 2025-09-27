‘Yatırım yapılan’dan ‘yatırım yapabilen’e geçiş zamanı

Türkiye’de teknolojiye da­yalı şirketleri büyümesi­ne desteklemek amacıyla TÜBİSAD tarafından hayata ge­çirilen Scale-Up Gelişim Progra­mı’nın ilk dönemi tamamlandı. Böylece Scale-Up’ın ilk mezunları yatırıma hazır hale geldi. Program çıktıları ve ikinci dönem hakkın­da detaylar, Yapı Kredi Plaza’da dü­zenlenen özel etkinlikte paylaşıl­dı.

Program kapsamında yaklaşık 400 scale-up ile webinarlar, fizik­sel buluşmalar ve başvurular ara­cılığıyla temas kuruldu. Girişim­cilik ekosisteminin temsilcileri ve yatırımcıların katılımıyla ger­çekleşen programın açılış konuş­malarını Yönetim Kurulu Başka­nı Mehmet Ali Tombalak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Le­novo Türkiye Genel Müdürü Em­re Hantaloğlu ve Program Koordi­natörü Özlem Atan gerçekleştirdi.

Türkiye’nin bölgenin en güvenli, en yetkin ve en ölçekli ülkesi oldu­ğunu söyleyen TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tom­balak, “Bu potansiyeli marka şir­ketler yaratmak için kullanmalı, yatırım yapılandan yatırım yapı­labilene, yani küresel ölçekte bü­yüyebilen scale-up şirketlerine yönelmemiz gerekiyor. Bugün bir unicorn başarı hikâyesiyle övün­mek kıymetli olsa da ülkemizin ih­tiyacı onlarca, yüzlerce scale-up ve yüz milyonlarca dolar ihracat ya­pabilen teknoloji şirketleridir. TÜ­BİSAD olarak raporlarımız, prog­ramlarımız ve mentörlerimizle bu vizyonu destekliyor, tüm paydaşla­rı Türkiye’nin teknoloji alanındaki kaderini değiştirecek bu yolculuğa ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Birlikte güçlenen ekonomiye yatırım yapıyoruz

Scale-Up Türkiye Programıy­la, ölçeklenebilirliği yüksek, glo­bal potansiyele sahip teknoloji şir­ketlerinin büyümesini hızlandı­racak özel destek mekanizmaları geliştirdiklerini belirten Tomba­lak, “Teknolojide rekabet avanta­jı, neyi içeride tutup, neyi dışarı­dan en iyi ortaklarla yapacağını bil­mekten geçiyor. Biz artık sadece bireysel başarıya değil, birlikte büyüyen ve güçlenen bir ekosiste­me yatırım yapıyoruz. Geleceği­miz, ölçeklenebilen şirketlerimi­zin sayısı ve etki alanıyla doğru­dan bağlantılı. Scale-Up Programı ile girişimcilik ruhunu korurken sürdürülebilirliği odağa aldık, Tür­kiye’nin teknoloji ekosistemini geleceğe taşıyacak bir dönüşümü başlattık” diye konuştu.

ÜBİSAD Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı ve Scale-Up OKR Grubu Kaptanı Emre Hantaloğlu ise Scale-up’lar’ın teknoloji eko­sisteminin sürdürülebilir ve global ölçekte büyüyen şirketlere dönüş­mesinin temel anahtar olduğunu vurgularken, “Türkiye’nin tekno­loji geleceği, ölçeklenebilir şirket­lerle şekillenecek ve işte bu yüz­den scale-up’lara ihtiyacımız var. Bu anlayışla, global marka olma yo­lundaki tüm şirketleri önümüzde­ki dönem sürece dahil olmaya da­vet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk dönem çıktıları ve hedefleri

Scale-Up Gelişim Programı’nın ilk dönemi, Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin böyle bir programa gerçekten ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Katılımcı firmaların en çok faydalandığı destek mentörlük olurken, fiziksel buluşmalar da büyük beğeni topladı. Programa ilk dönemde 60 firma başvurdu, ikinci dönem 150’den fazla başvuru hedefleniyor. Katılımcılar özellikle yurt dışına açılım ön araştırmaları ve masaüstü hazırlıklarda gelişim sağlarken, yatırımcı karşısında ürün değil, şirket anlatımı üzerine kazandıkları deneyimler de programın en değerli kazanımları arasında yer aldı. Programın ikinci döngüsünde, hedeflenen tekil firma sayısı bine ulaşarak ekosistemde ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek fırsatlar daha da artırılacak.