Yatırımcı ahşap eve yöneldi

Hamide HANGÜL

Konut fiyatlarının eri­şilebilir noktadan uzaklaşmasının ya­nı sıra, deprem gerçeği de do­ğayla iç içe müstakil yaşama ilgiyi artıyor. Yapı tercihinde ise betonun yerini ahşap, taş ve hafif çelik yapılar almaya başladı.

İstanbul’un çeperle­rine arsa için talep olduğunu belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Demirel, yatırımcıla­rın İstanbul’dan bağını ko­parmak istemediğini belirte­rek, “O nedenle Trakya bölge­si popüler hale geliyor. 1-1,5 milyon TL arası arsalar da­ha hızlı hareket ediyor. Kırk­lareli, Ankara’da Beypaza­rı başta geliyor” diye konuş­tu.

Portföylerinde 700 bin TL’den başlayıp 12 milyon TL ve üzerine çıkan arsalar ol­duğuna işaret eden Demirel, portföyde yer alan arsa yatı­rımlarının Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgelerinde devam ettiğini belirterek, “Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakka­le, Balıkesir, Ankara-Beypa­zarı ve Eskişehir’den sonra Bolu, Düzce ve Sakarya’da Ar- Ge çalışmalarımızı sürdürü­yoruz” dedi. Demirel, arsanın, orta ve uzun vadede diğer ya­tırım enstrümanlarından da­ha kazançlı olduğunu düşün­düğünü söyledi.

“Faizlerin düşmesiyle yatırımcı arsaya döner”

Demirel, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Arsa yatırımı­nın diğer tüm yatırım araç­ları içinde orta ve uzun vade­de hepsini geride bıraktığını gördük. Arsa satışında her ke­sime ve bütçeye hitap ettiği­miz ve şirket içi vadelendirme ile taksitli satışlar yaptığımız için bizde talepler son derece yüksek. Bir kısım insanımız mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı parasını orada değerlendiriyor. Enf­lasyondaki düşüşle birlikte, faizlerin de kademeli düşürül­mesiyle ibre yine arsa tarafına dönecektir.” Demirel, yatırım­ların yüzde 60 arsa, yüzde 40 villa için geldiğini söyledi.

“1 milyon TL’den satışa çıkan evler, şimdi 3,5-4,5 milyon lira”

Kırklareli'nde hayata ge­çirdikleri 250 ila 350 met­rekare bahçe içinde 59 ve 89 metrekarelerden oluşan 168 ahşap evin yer aldığı Yeşil Ma­halle'nin İstanbul’a 120 da­kikalık mesafede yer aldığı­nı kaydeden Demirel, “Kırk­lareli bölgesindeki projemiz, eko turizm imarlı arsa. Bura­da 1., 2., ve 3. etaplarda vatan­daşlarımızı ev sahibi olma ha­yallerine kavuşturduk.

Pey­zaj çalışmalarının yapıldığı 4. etabımızı 2 ay içinde teslim edeceğiz. 5. etabımızı da kı­sa süre içinde ön satışa çıka­racağız” ifadelerini kullandı. Bölgede yerel kalkınmaya da destek sağlayacaklarını söy­leyen Demirel, civar köyler­de tarım ve hayvancılıkla uğ­raşanların da site sakinlerine ürün satacağını söyledi. Pro­jede yer alan 98 evin satıldığı­nı, 1 milyon TL'den satışa çı­kan evlerin fiyatının şu anda 3,5 milyon ile 4,5 milyon TL arasında değiştiğini vurgula­yan Demirel, proje için 5 ki­lometre mesafedeki Istıranca ormanlarından su ve elektrik getirdiklerini açıkladı.

İğneada’ya taş ev projesi

Arsa projeleri ve ahşap evin yanı sıra villa, taş ev de yaptıklarını belirten Demirel, şöyle konuştu: İstanbul-Silivri’de Yeşil İnci Villaları 1 ve 2’nin ardından 3’üncüsünü aynı lokasyonda yakın zamanda başlatacağız. Yine Kırklareli’nin Karadeniz sahili ve Longoz Ormanlarına yakın noktasında yer alan ‘İğneada Taş Ev’ projemiz orman ve deniz yaşamını bir arada sunuyor. Tekirdağ-Şarköy’de de denize sıfır turizm konseptli projemizde mimari çalışmalarımız sürüyor.”