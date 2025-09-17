Yatırımcı ahşap eve yöneldi
Deprem riskinin yanı sıra, şehirden kopmak istemeyen konut yatırımcıları ahşap evlere yöneldi. Yapı tercihinde betonun yerini ahşap, taş ve hafif çelik almaya başladı. Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Demirel, Kırklareli’ndeki iki katlı ahşap evlere İstanbul’dan yoğun talep aldıkların söyledi.
Hamide HANGÜL
Konut fiyatlarının erişilebilir noktadan uzaklaşmasının yanı sıra, deprem gerçeği de doğayla iç içe müstakil yaşama ilgiyi artıyor. Yapı tercihinde ise betonun yerini ahşap, taş ve hafif çelik yapılar almaya başladı.
İstanbul’un çeperlerine arsa için talep olduğunu belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Demirel, yatırımcıların İstanbul’dan bağını koparmak istemediğini belirterek, “O nedenle Trakya bölgesi popüler hale geliyor. 1-1,5 milyon TL arası arsalar daha hızlı hareket ediyor. Kırklareli, Ankara’da Beypazarı başta geliyor” diye konuştu.
Portföylerinde 700 bin TL’den başlayıp 12 milyon TL ve üzerine çıkan arsalar olduğuna işaret eden Demirel, portföyde yer alan arsa yatırımlarının Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgelerinde devam ettiğini belirterek, “Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Ankara-Beypazarı ve Eskişehir’den sonra Bolu, Düzce ve Sakarya’da Ar- Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Demirel, arsanın, orta ve uzun vadede diğer yatırım enstrümanlarından daha kazançlı olduğunu düşündüğünü söyledi.
“Faizlerin düşmesiyle yatırımcı arsaya döner”
Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arsa yatırımının diğer tüm yatırım araçları içinde orta ve uzun vadede hepsini geride bıraktığını gördük. Arsa satışında her kesime ve bütçeye hitap ettiğimiz ve şirket içi vadelendirme ile taksitli satışlar yaptığımız için bizde talepler son derece yüksek. Bir kısım insanımız mevduat faizlerinin yüksek olmasından dolayı parasını orada değerlendiriyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte, faizlerin de kademeli düşürülmesiyle ibre yine arsa tarafına dönecektir.” Demirel, yatırımların yüzde 60 arsa, yüzde 40 villa için geldiğini söyledi.
“1 milyon TL’den satışa çıkan evler, şimdi 3,5-4,5 milyon lira”
Kırklareli'nde hayata geçirdikleri 250 ila 350 metrekare bahçe içinde 59 ve 89 metrekarelerden oluşan 168 ahşap evin yer aldığı Yeşil Mahalle'nin İstanbul’a 120 dakikalık mesafede yer aldığını kaydeden Demirel, “Kırklareli bölgesindeki projemiz, eko turizm imarlı arsa. Burada 1., 2., ve 3. etaplarda vatandaşlarımızı ev sahibi olma hayallerine kavuşturduk.
Peyzaj çalışmalarının yapıldığı 4. etabımızı 2 ay içinde teslim edeceğiz. 5. etabımızı da kısa süre içinde ön satışa çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Bölgede yerel kalkınmaya da destek sağlayacaklarını söyleyen Demirel, civar köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da site sakinlerine ürün satacağını söyledi. Projede yer alan 98 evin satıldığını, 1 milyon TL'den satışa çıkan evlerin fiyatının şu anda 3,5 milyon ile 4,5 milyon TL arasında değiştiğini vurgulayan Demirel, proje için 5 kilometre mesafedeki Istıranca ormanlarından su ve elektrik getirdiklerini açıkladı.
İğneada’ya taş ev projesi
Arsa projeleri ve ahşap evin yanı sıra villa, taş ev de yaptıklarını belirten Demirel, şöyle konuştu: İstanbul-Silivri’de Yeşil İnci Villaları 1 ve 2’nin ardından 3’üncüsünü aynı lokasyonda yakın zamanda başlatacağız. Yine Kırklareli’nin Karadeniz sahili ve Longoz Ormanlarına yakın noktasında yer alan ‘İğneada Taş Ev’ projemiz orman ve deniz yaşamını bir arada sunuyor. Tekirdağ-Şarköy’de de denize sıfır turizm konseptli projemizde mimari çalışmalarımız sürüyor.”