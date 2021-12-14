Yatırımcı çok, kredi yok

Yener KARADENİZ

Ev ve mutfak eşyaları sektörü de birçok sektörde olduğu gibi büyük bir talep ile karşı karşıya. Bu kapsamda Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Sapanca’da Back 2 Basics etkinliği düzenleyerek 18 Avrupa ülkesinden 30 alıcıyı, 28 firma ile buluşturdu. Yapılan görüşmelerin yüzde 30’u da siparişe döndü. EVSİD Başkanı Talha Özger, “Türkiye’ye çok büyük bir talep var. Biz de çok hızlı bir şekilde bu organizasyonu kurguladık ve 28 firmamızı, 30 satınalmacı ile Sapanca’da bir araya getirdik. Görüşmelerin yüzde 30’u siparişe dönüştü bile” dedi.

Geçtiğimiz hafta EVSİD Başkan Vekili Oğuzhan Durmuş ile Dünya Gazetesini ziyaret Eden Talha Özger, görüşme yapılan şirketler arasında Almanya’dan Woolworth, Hollanda’dan Blokker ve Özbekistan’dan Korzinka gibi devlerin de yer aldığını söyledi. Özger, “Artık ezberler bozuldu. Herkes alternatif kaynaklar arıyor. Bizim de bu dönemde konumumuzun da etkisi ile yıldızımız parladı. Şu an rüzgar arkamızdan esiyor. Bunu iyi değerlendirmeli ve fırsatçılık yapmadan talebin sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamalıyız” dedi. Bu dönemde iş patlaması ile karşı karşıya kaldıklarını ve talebe yetişmekte zorlandıklarını söyleyen Özger, bunun finansman ihtiyacını da artırdığını dile getirdi.

İhracatta 3 sıra atladı

Özger, “Kasım ayı rakamlarında ihracat yüzde 25 artış gösterdi. İlk kez 3 milyar dolar seviyelerinin üstüne çıktık. Yılsonunda 3,4 milyar dolar olan hedefimizi yakalayacağız gibi görünüyor. Dünya sıralamasında 3 sıra atlayarak 8’incilikten 5. sıraya doğru ilerliyoruz. Payımızı yüzde 2,3’lerdan yüzde 3’e çıkardık. Daha da artırabiliriz ama kapasitemiz yetmiyor. Gelecek ciddi taleplere cevap verecek durumda değiliz. Müteşebbis ağımız çok güçlü. Sektörümüz yatırımı seven cesaretli insanlarla dolu. Ama şu konjonktürde kredi bulmak kolay değil. Döviz kredisi bir şekilde temin edebiliyor ama TL’de sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

Sanayiciye destek verilmeli

Talha Özger, sektörde yaşanan hammadde sorununa da değindi. Yassı çeliğin yanı sıra birçok üründe ek vergi ile karşı karşıya olduklarını anlatan Özger, “Türkiye’de üretilmeyen ürünlerde bir ek vergi var. Bunlar ciddi maliyet getiriyor. Ülkenin en büyük itici gücü ihracat. Bizler sanayici olarak üzerimizdeki yükün azaltılmasını talep ediyoruz. Hammadde ile mi enerji ile mi işçilikler mi uğraşalım. Ülkenin büyümesi, kalkınması için sanayiciye destek verilmesi” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz olmayan OSB var

Katma değerli üretim konusuna da değinen Özger, marka üretilmesi gerektiğini belirtti. Özger, “Bugün biz ürünlerimizi İtalya’ya satıyoruz. Kendi markalarını koyuyor ve 8 çarpan ile Afrika’ya satıyorlar. Bizim de bu alanda çalışmamız, kalıcı markalar çıkarmamız lazım” dedi. Bu konuda verilen destekler konusunda ise Özger, şu ifadeleri kullandı: “Mesela Turquality var, çok da güzel bir destek ama o kadar çok prosedür var ki ‘teşvik için geliyorsan gelme’ deniyor adeta. Ürünlerimizi değerinde satabilmemiz için önce ülke markasının gelişmesi lazım. Made in Türkiye dediğinde akıllara ne gelecek? O algıyı oluşturmamız lazım. Sonra firmalar da bu yönde kendilerini geliştirerek ürünlerini nasıl daha katma değerli hale getirmesi gerektiğini konuşmalı. OSB’lerde meslek lisesi, raylı sistem olmalı. Bizde bırakın raylı sistemi doğalgazın olmadığı OSB’ler var” diye konuştu.

Çin modelini katma değerli ihracat için uygulayalım

İhracatı uzun soluklu bir maraton olarak tanımlayan EVSİD Başkanı Özger, şöyle konuştu: “Kapasite artırmadan ihracatı artırmanın bir yolu da, daha katma değerli ihracat. Ama biz müşterilerimizi kaybetmemek için hep taviz veriyoruz. Geçmiş siparişlere zam yapmayalım diyoruz. Geldiğimiz noktada da kg başına ihracat bu seviyelerde. Mesela Çin kabuk değiştiriyor. Katma değerli ihracata yönelik teşvikleri artırıyor. Avrupa’da da köklü firmalar satın alıyor, üretimini Çin’de yapıp Avrupa’da katma değerli satıyor. Bizim de bu tarz modelleri konuşmamız, uygulamamız lazım” diye konuştu.