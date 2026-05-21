Yaz sezonu ve bayram tatili yat turizmini hareketlendirdi

Türkiye’de yaz sezonunun yaklaşması ve Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle yat turizminde yoğunluk artmaya başladı. Son yıllarda değişen tatil tercihleriyle birlikte kalabalık oteller yerine daha kişisel ve izole seçeneklere yönelen tatilciler, yat ve tekne kiralamaya daha fazla ilgi gösteriyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında günlük ve haftalık tekne kiralamalarına yönelik rezervasyonların hız kazandığı ifade ediliyor.

Denizle iç içe, özgür ve kişiye özel bir tatil deneyimi sunan yat turizmine yönelik talebin sezon boyunca güçlü şekilde devam etmesi bekleniyor. Mavi tur ve günübirlik tekne organizasyonlarına olan ilginin de artacağı öngörülüyor.

“Yat turizmini sadece bayramlarla ölçmek yanlış”

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, yaptığı değerlendirmede, yat turizminin yalnızca bayram dönemlerindeki hareketlilikle değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Karagöz, yat turizmi sezonunun mayısta başlayıp kasım ayına kadar sürdüğünü belirterek, esas ölçütün sektörün Türkiye turizm gelirine sağladığı katkı olduğunu vurguladı.

"Kurban Bayramı tatili sezona girişte yat turizminde hareketlenmeyi sağlayacaktır. Özellikle salgın döneminden sonra insanlar denizde başka bir yaşam olduğunu, denizde yaşanılması gerektiğini gördü. Denizi öğrendi, denizde küçük sayılarda, küçük boyda birçok sayıda tekne alındı. Tekne sahipleri değişti, denizde yaşamaya başladılar."

Bağlama kapasitesi yetersiz kaldı

Türkiye’nin marina ve bağlama kapasitesi konusunda Avrupa standartlarının gerisinde olduğunu ifade eden Karagöz, sektörün en önemli sorunlarından birinin teknelerin barındırılması olduğunu dile getirdi.

Yat kiralamak isteyen vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunan Karagöz, özellikle güvenilir kaynaklardan destek alınması gerektiğini söyledi.

Sahte ilanlara karşı uyarı

Karagöz, internet ortamında yapay zekâ destekli sahte ilanların arttığına dikkat çekerek tatilcilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

"Deniz işinde mutlaka referans alabilecekleri bir kişiden bunu devam ettirsinler. İnternette yapay zekayla öyle siteler, ilanlar var ki yani insan hemen 'tamam, hadi atlayalım gidelim' diyor. Çok cazip gösteriyorlar, fiyatları çok düşük gösteriyorlar. Hiç ummadığın o şeyi kabul görür bir vaziyete getiriyorlar, insanları tuzağa düşürüyorlar. Yat kiralamak isteyen insanların özellikle kabul görmüş sivil toplum kuruluşları üzerinden hareket etmeleri, onlardan bilgi almaları, yardım ve destek almalarını tavsiye ediyorum."

Türkiye’nin farklı rotaları öne çıkıyor

Türkiye’nin yat turizmi açısından çok sayıda alternatif rotaya sahip olduğunu belirten Karagöz, Orhaniye, Datça, Bozburun, Fethiye, Göcek, Marmaris, Kaş ve Kalkan gibi bölgelerin öne çıktığını söyledi.

"Orhaniye, Datça'dan Bozburun'a tüm o bölge kabul görür. Fethiye-Göcek-Marmaris burası başka bir destinasyon. Biraz daha böyle tarih ve macera arayanlar için Kaş, Kalkan tarafı çok enteresan. Bizim ülkemizin her yeri aslında çok güzel. Bütün mesele şu, doğru tekneye, doğru kaptana, doğru ekibe denk gelmek lazım. Onun için de tatilcilerin özen göstermeleri, dikkat etmeleri lazım. Çünkü huzur bulacağım diye tatile giderken huzurunuzdan ve paranızdan olmamanız için başta bunun tedbirini almanız lazım, dikkat etmeniz lazım."

Karagöz, Türkiye’nin 65 milyar doların üzerindeki turizm gelirinde yat ve tekne turizminin önemli bir paya sahip olduğunu ifade ederek, sektörün daha planlı şekilde desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.