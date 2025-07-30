Yaz sezonunda sefer sayıları yüzde 25 azaldı
Otobüs taşımacılığı sektöründe yılın ilk 6 ayında sefer sayıları yüzde 25 azaldı. Geçen yıl ilk 6 ayda Esenler Otogarı’ndan 258 bin sefer yapılırken bu yılın ilk 6 ayında 202 bin sefer gerçekleşti. Bir yolcunun 115 km’de maliyeti 255 TL olurken, 1000 km’de 720 TL'ye varıyor.
Hayati ARIGAN
Yaz sezonunun en hareketli dönemi olmasına rağmen, şehirlerarası ve uluslararası otobüs taşımacılığında beklenen yolcu yoğunluğu yaşanmadı.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, geçtiğimiz yıla kıyasla seferlerde yüzde 20 ile 25 arasında düşüş olduğunu belirterek, “Turizm sezonu ama taşıma hareketi azaldı. Eskiden Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’dan günde 2000 otobüs çıkardı, şimdi 1100-1200’e düştü” şeklinde konuştu.
İran ve Bağdat seferleri yapılamıyor
Otobüs taşımacılığı, özellikle uluslararası hatlarda ciddi daralma yaşıyor. Türk firmaları hâlâ Bulgaristan, Yunanistan ve Batum’a sefer düzenlemeye devam ederken, Irak hattı sadece Kuzey Irak’la sınırlı kalmış durumda. Türk otobüsleri güvenlik endişeleri nedeniyle Bağdat’a giremiyor.
İran’a ise sefer yapılmıyor. TOFED Başkanı Özcan, “Karşılıklı seferlerin yapılması gerekirdi ancak İran tarafı toprak bastı parası alıyor ve ağır cezalar kesiyor. Bu maliyetlere dayanmak mümkün değil” diyerek hattın tek taraflı İran otobüsleriyle sürdüğünü vurguladı.
2024 genelinde İstanbul Esenler Otogarı’ndan toplam 448 bin sefer yapılırken yaklaşık 20 milyon yolcu taşındı. Ancak bu yıl yaz döneminde günlük ortalama sefer sayısı geçen yıllara göre ciddi oranda düştü.
“Geçen yıl bayram döneminde günlük 2800-3000 sefer yapılıyordu, bu bayramda en fazla 2200 sefer oldu” diyen Özcan, eylül sonrasında ise sektörde tam bir belirsizlik yaşandığını ifade etti.
Mazot maliyeti yolcunun üzerine biniyor
Otobüsçüler için en büyük yük ise artan akaryakıt maliyetleri. 2017’de litre fiyatı 3,5 TL olan mazotun bugün 55 TL’ye çıkması, kar marjlarını neredeyse sıfıra indirdi. Özcan, Van–İstanbul arası sefer yapan bir otobüsün bir ton mazot harcadığını ve sadece mazot giderinin yolcu başına 687 TL tuttuğunu aktardı. Bu rakama şoför ücretleri, otogar komisyonları, köprü ve otoyol geçiş ücretleri gibi kalemler eklenince, bilet fiyatları artmasına rağmen firmalar kârlılıktan uzaklaşıyor.
Yolcu başına kilometre maliyet hesabı çıkarıldı
TOFED Örgütlenme Komisyonu yolcu başına kilometre maliyet hesabı yaparak taban ücret tarifesi çıkardı. bir yolcunun 115 km’de maliyeti 255 TL olurken, 550 km’de 388 TL, 1000 km’de 720 TL ve 2000 km ve üstünde 1.500 TL’ye ulaşıyor.
“Otobüsçülük bir hastalıktır bırakan olmaz”
TOFED Başkanı Özcan, sektörde şirket kapanmalarının az olduğunu ama ortaklık yapılarının değiştiğini belirtti: “Otobüsçü otobüsünü satmaz, bu bir hastalık gibi. Şirketler el değiştirse de piyasadan çekilme çok nadir.”
Köprü geçişlerine gece istisnası talebi
İstanbul ile çevre iller arasında yapılan seferlerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş, sektörde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Özcan, “Örneğin İstanbul-Bursa arasında çalışan bir otobüs günde 3 gidiş-dönüş yaparsa fazladan 420 km yol yapıyor. Bu maliyet, firmaların belini büküyor. Biz diyoruz ki, gece 00.00’dan sonra ikinci köprü geçişine izin verilsin. Tur otobüsleri geçiyor, şehirlerarası otobüsler de geçebilsin” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.
Verilere göre özellikle büyük şehirlerden ve denize kıyısı olmayan illerden deniz tatili yapılabilecek kıyı bölgelerine yoğun bir yönelim söz konusu. İstanbul’dan Trakya’ya Yüzde 35’ten fazla talep Eskişehir’den Ayvalık’a Yüzde 37’lik artış oldu.
En çok gidilen bölgeler
Enuygun.com Otobüs İş Geliştirme Müdürü Furkan Ayyıldız’ın çıkardığı verilere göre ise yurtiçi ve yurtdışı en fazla seyahat edilen destinasyonlar şunlar:
Otobüsle yurt içinde en çok gidilen destinasyonlar
-İstanbul
-Ankara
-İzmir
-Antalya
-Bursa
-Mersin
-Adana
-Muğla
-Gaziantep
-Kocaeli
Kilometre başına yolcu taban maliyeti
476 – 550 km 388 TL
201 – 250 km 300 TL
101 – 115 km 256 TL
901 – 1000 km 600 TL
Otobüsle yurt dışında en çok gidilen destinasyonlar
-Erbil
-Batum
-Tiflis
-Selanik
-Kırcaali
-Sofya
-Zaho
-Dedeağaç
-Haskova
-Varna
Yazlık yerlere talep artıyor
Verilere göre özellikle büyük şehirlerden ve denize kıyısı olmayan illerden deniz tatili yapılabilecek kıyı bölgelerine yoğun bir yönelim söz konusu. İstanbul’dan Trakya’ya Yüzde 35’ten fazla talep Eskişehir’den Ayvalık’a Yüzde 37’lik artış oldu.