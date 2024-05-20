Yaza hazırlık: Mayısta en çok satan ürün güneş kremi
Online sipariş sitesi Trendyol'da mayıs ayında en çok satılan ürün güneş kremi oldu. Bunu cep telefonu, dik/robot süpürge ve tencere izledi. En çok alışveriş yapan kent, üç büyükşehir dışında Antalya oldu.
Haber Merkezi
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Trendyol, 7-12 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 'Mega Mayıs' kampanyasının sonuçlarını açıkladı. Müşteriler yaz aylarına çok kısa süre kala güneş kremlerine ilgi gösterdi.
Mega Mayıs’ta en çok sipariş veren şehir; İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Antalya oldu. Antalya’yı Bursa ve Kocaeli takip etti. En çok sipariş 20:00-00:00 saatlerinde verildi.
Mayısta güneş kremlerini cep telefonu, dik ve robot süpürge ve tencere satışları izledi.