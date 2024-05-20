Yaza hazırlık: Mayısta en çok satan ürün güneş kremi

Trendyol, 7-12 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 'Mega Mayıs' kampanyasının sonuçlarını açıkladı. Müşteriler yaz aylarına çok kısa süre kala güneş kremlerine ilgi gösterdi.

Mega Mayıs’ta en çok sipariş veren şehir; İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Antalya oldu. Antalya’yı Bursa ve Kocaeli takip etti. En çok sipariş 20:00-00:00 saatlerinde verildi.

Mayısta güneş kremlerini cep telefonu, dik ve robot süpürge ve tencere satışları izledi.