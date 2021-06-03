Yazlık evler pandemi eşliğinde geçecek ikinci yaza hazırlanıyor

Yaz aylarını karşıladığımız bu günlerde tatil planı yapanlar kadar yazlıklarına gidecekler de hummalı bir hazırlık içerisinde. Geçtiğimiz yıl pandemiye hazırlıksız yakalanan yazlık evler içinse rövanş zamanı. Salgın gerçeğiyle geçireceğimiz ikinci yaz döneminin yazlık evlerdeki iç ve dış mekan tasarımlarını değiştireceğini söyleyen Ankara İç Mimarlık’ın Kurucusu Umut Gürler, yeni normalin yaz trendlerini anlattı.

Sosyal mesafe kuralları evlerin içine de sızdı

Bir yılı aşkın süredir günlük hayatımızın bir parçası haline gelen salgın tedbirlerinin evdeki günlük yaşama da yansıdığına dikkat çeken İç Mimar Umut Gürler, "Salgın nedeniyle sosyal hayatımızda yeni alışkanlıklar söz konusu. Kalabalıklardan uzak durmak, kapalı alanlarda fazla vakit geçirmemek, sevdiklerimizle çok yakın temas halinde olmamak, sarılmamak gibi sayısız önlem alıyoruz. Hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumak için sergilediğimiz bu davranışları evimizde de sürdürüyoruz. Yani sosyal mesafe kuralları evlerimizin içine kadar ulaşmış durumda. Yazlık evlerin aynı zamanda aileleri bir araya getirme özelliği olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda, söz konusu eğilimin hareket alanını artırmaya ve kapalı alanlarda ev halkıyla çok yakın teması nispeten azaltmaya yönelik dekorasyonları da öne çıkardığını söyleyebiliriz.” dedi.

Yazlık evler artık yalnızca dinlenmek için değil

Evden çalışmanın yangınlaşmasıyla birlikte, yazlık evlerin dinlenme alanının yanı sıra çalışma mekanına da evrildiğini söyleyen Umut Gürler, “Bahçeli evlerin dış mekan tasarımlarında işlevselliğin artırıldığını görüyoruz. Yalnız ferah değil en kompakt evlerde bile çatı bahçeleri, mikro arka bahçeler ve balkonlar daha etkin birer yaşam alanına dönüşüyor. Özellikle katlanır cam kapılar ile yaşam alanları ve doğa arasında bağ kuruyor. Açık hava çalışma alanları ise en çok artan ihtiyaçlardan biri. Artık dış mekanlarda tercih edilen mobilyalarda konforlu bir çalışma alanında ihtiyaç duyulan masa ve sandalyeler dikkat çekiyor.” diye konuştu.

Modern retro ve akıllı ev konseptleri ön planda

Gürler, Ankara İç Mimarlık olarak bu süreçte imza atıkları projelerde de pandemi izlerinin hakim olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Kurulduğumuz 2009 yılından bu yana projelerimizi her anlamda ev sahibimizin konforunu ve ihtiyaçlarını düşünerek tasarlıyoruz. Tüm isteklerini dinleyeceğimiz özel bir toplantı yapıyor, mekanı birlikte keşfe çıkarak fikir alışverişi yapıyoruz. Bu yıl yaptığımız toplantılarda müşterimizin birinci önceliği ise alanların verimlilik ve işlevselliği oldu. Başta çalışma ve dinlenme alanları olmak üzere, aile ve arkadaşlarla vakit geçirilecek geniş ve ferah alanlar tasarladık. İç mekan tasarımlarda ise hijyen kaygılarının artmasından dolayı modern retronun yanı sıra, akıllı ev konseptleri de ön plana çıktı. Ellerin serbest kaldığı, akıllı telefonlarla veya sesle etkinleştirilen teknolojilerin baskın olduğu sistemler çokça tercih edildi. Işıkların yanı sıra, perde, armatür ve beyaz eşyalar uzaktan kontrol edilebilir modelleriyle yenilendi.”

Projelerin tüm süreçleri uçtan uca yönetiliyor

Hazırladıkları projelerin uygulama süreçlerine de değinen Umut Gürler, sözlerini şöyle noktaladı: Uygulamada pek çok aşamayı kendi markamız altında çözdüğümüz için süreç planlamasını uçtan uca yönetiyoruz. 30 kişilik profesyonel ekibimizle birlikte projelendirme, inşaat, uygulama (duvar, sıva, alçı, boya, seramik, elektrik, su tesisatı, demir ve çelik işleri, alüminyum, cam işleri vb.) ve mobilya üretimi gibi adımları kendi bünyemizde tamamlıyoruz. Böylece maliyetleri en aza indirirken, projelerin kalitesini daima en üst seviyede tutabiliyoruz. Bugün Antalya’da 400 metrekare üzerine yapılmış yazlık ev konseptli NC Konutu, Teona Ümitköy’deki IK Konutu ve Hittown Batıkent’teki 800 metrekarelik SY Konutu projelerimizin yanında Türkiye'nin en saygın kurumlarından Tüvtürk'ün Ankara Bölge Ofisi için tasarladığımız ofis projesi ve Bodrum’daki Doğruer Otel gibi devam eden pek çok projemiz de bulunuyor.”

B2Press’in katkılarıyla...