Yelken Kalıp, yalıtım değeri yüksek ürünlere odaklandı
Sektöre kazandırdıkları yeniliklerin başında yalıtımlı kapı pencere sürme sistemlerinin geldiğini söyleyen Fatih Sarı, “Yalıtım değeri yüksek ürünlere odaklandık. İTO Kilit markasını bünyemize dâhil ederek, ürün portföyümüzü 5 binin üzerine çıkardık” dedi.
Üretim faaliyetlerine 1969 yılında başlayarak, 90’lı yılların başı itibariyle kapı pencere sektörüne Fornax logolu aksesuarları kazandırdıklarını söyleyen Yelken Kalıp A.Ş Satış Direktörü Fatih Sarı, 2019 yılında İTO Kilit markasını bünyelerine dahil ederek, ürün portföyünü 5 binin üzerine çıkardıklarını ifade etti. Yılda 75 milyon parça üretim yapan firmalarının, 3 farklı noktada toplam 4 bin 600 metrekare kapalı alanda üretim hizmeti verdiğini belirten Sarı, 2023 yılında cirolarında yüzde 20 artış sağladıklarını dile getirdi.
Bu artıştaki en büyük etkenin kapasite artışı ile birlikte portföye yeni ürün gamının eklenmesi olduğunu ifade eden Sarı, üretim faaliyeti gerçekleştirdikleri alanın genişlemesiyle birlikte bunun depolama alanına da katkı sağladığını kaydetti. Sektöre kazandırdıkları yeniliklerin başında yalıtımlı kapı pencere sürme sistemleri geldiğini anlatan Sarı, enerji verimliliği politikası göz önünde bulundurularak, yalıtım değeri yüksek ürünlere odaklandıklarını belirtti.
“Bu yıl 2023 yılı ciromuzu hedef olarak belirledik”
Geçen yıl 2022 yılının devamı olan küresel ekonomik sorunların yanı sıra, Şubat 2022’de başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ihracat hacmini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında olduğundan söz eden Fatih Sarı, hala devam eden Orta Doğu sorunlarının güvensizlik zemini oluşturduğunu dile getirdi.
Yeni pazar arayışıyla birlikte hedef müşterilerine ulaşarak bu açığı kapatmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Sarı, 2024 yılında 2023 cirosunu kendilerine hedef olarak belirlediklerini, günümüz itibariyle herhangi bir şaşma gözlemlenmediğini ifade etti. Sarı, “Tam kapasite ile üretimimiz devam ederken, belirlediğimiz hedeflerle yılı kapatmak için, mevcut müşterideki çalışma hacimlerimizi artırıcı faaliyetlerde bulunduk” dedi.
“Ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge yatırımına ayırıyoruz”
Orta vadede bu ürün grubu özelinde yaptıkları inovatif değişimleri nihai kullanıcının hizmetine sunacaklarını aktaran Sarı, daha ergonomik ürün tasarımlarıyla müşterilerinin gereksinimlerine çözüm olmaya devam edeceklerini dile getirdi. 2017 yılında 5742 sayılı Kanun kapsamında TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Türkiye’nin 416’ncı sıra numaralı Ar-Ge merkezinin kurulduğunu anımsatan Sarı, “Firmamız, cirosunun yüzde 5’lik kısmını Ar-Ge yatırımına ayırıyoruz. 22 mühendis kadrosu ile faaliyet gösteren Ar-Ge merkezimiz, alt yapısını gelişen ve yenilenen teknolojiyle bütünleştirerek, yeni ürün tasarımları için faaliyetlerine devam ediyor” şeklinde konuştu.
“Kayıt dışı satış sorunu yasal düzenlemelerle çözülebilir”
Öte yandan sektörün yaşadığı sorunlardan da bahseden Fatih Sarı, birçok sektörde olduğu gibi standart dışı üretimin ve kayıt dışı satışların, haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirtti. Standart dışı üretimlerde uygun fiyat arzı ile birlikte; hatalı, kısa vadede arızalanan ve oksitlenme problemi yaşanan ürünler şeklinde geri bildirim alınacağını söyleyen Sarı, bu konudaki çözümün tüketicinin bilinçlendirilmesinden geçtiğini söyledi. Kayıt dışı satışlarda ise pazar fiyat dengesinin bozulduğunu ve rekabet olanağının düştüğünü ifade eden Sarı, çözümün tamamen yasal düzenlemelerle ve devletin ilgili birimlerinin denetimlerini artırmasıyla yürütülecek faaliyete bağlı olduğunu vurguladı.
Üretim alanı genişleyecek
Önümüzdeki dönemdeki yatırımlarından da söz eden Fatih Sarı, “Üretim alanımızın genişletilmesi ve makine parkımızda yeni teknolojiye uygun değişimlerin yapılması, otomasyonların artırılması şeklinde yatırımlarımız olacak” diye konuştu. Dijitalleşmede özellikle kilitler için talep gören elektrikli sistemlerle ilgili çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Sarı, bu konuda genel olarak hala güvenlik açığının bulunduğunu, güç kaybına yönelik ekstra bir yöntem geliştirilemediğini kaydetti. Sarı, mekanik kilitlerin güvenliğinin kullanıcı nezdinde hala zindeliğini koruduğunu sözlerine ekledi.