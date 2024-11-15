Yelken Kalıp, yalıtım değeri yüksek ürünlere odaklandı

Üretim faaliyetlerine 1969 yılında başlayarak, 90’lı yılların başı itibariyle kapı pencere sektörüne Fornax lo­golu aksesuarları ka­zandırdıklarını söy­leyen Yelken Kalıp A.Ş Satış Direktörü Fatih Sarı, 2019 yılın­da İTO Kilit markasını bünyelerine dahil ede­rek, ürün portföyünü 5 bi­nin üzerine çıkardıklarını ifade etti. Yılda 75 milyon par­ça üretim yapan firmalarının, 3 farklı noktada toplam 4 bin 600 metrekare kapalı alanda üretim hizmeti verdiğini belirten Sarı, 2023 yılında cirolarında yüzde 20 artış sağladıklarını dile getir­di.

Bu artıştaki en büyük etkenin kapasite artışı ile birlikte portfö­ye yeni ürün gamının eklenmesi olduğunu ifade eden Sarı, üretim faaliyeti gerçekleştirdikleri ala­nın genişlemesiyle birlikte bu­nun depolama alanına da katkı sağladığını kaydetti. Sektöre ka­zandırdıkları yeniliklerin başın­da yalıtımlı kapı pencere sürme sistemleri geldiğini anlatan Sarı, enerji verimliliği politikası göz önünde bulundurularak, yalıtım değeri yüksek ürünlere odaklan­dıklarını belirtti.

“Bu yıl 2023 yılı ciromuzu hedef olarak belirledik”

Geçen yıl 2022 yılının devamı olan küresel ekonomik sorunla­rın yanı sıra, Şubat 2022’de baş­layan Ukrayna-Rusya savaşının ihracat hacmini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında ol­duğundan söz eden Fatih Sarı, hala devam eden Orta Doğu so­runlarının güvensizlik zemini oluşturduğunu dile getirdi.

Ye­ni pazar arayışıyla birlikte hedef müşterilerine ulaşarak bu açığı kapatmak için gerekli çalışma­ları yaptıklarını söyleyen Sarı, 2024 yılında 2023 cirosunu ken­dilerine hedef olarak belirledik­lerini, günümüz itibariyle her­hangi bir şaşma gözlemlenmedi­ğini ifade etti. Sarı, “Tam kapasite ile üretimimiz devam ederken, belirlediğimiz hedeflerle yılı ka­patmak için, mevcut müşteride­ki çalışma hacimlerimizi artırıcı faaliyetlerde bulunduk” dedi.

“Ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge yatırımına ayırıyoruz”

Orta vadede bu ürün grubu özelinde yaptıkları inovatif de­ğişimleri nihai kullanıcının hiz­metine sunacaklarını aktaran Sarı, daha ergonomik ürün ta­sarımlarıyla müşterilerinin ge­reksinimlerine çözüm olmaya devam edeceklerini dile getirdi. 2017 yılında 5742 sayılı Kanun kapsamında TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın­dan onaylanan Türkiye’nin 416’ncı sıra numara­lı Ar-Ge merkezi­nin kurulduğu­nu anımsatan Sarı, “Firma­mız, cirosu­nun yüzde 5’lik kısmını Ar-Ge yatırı­mına ayırıyo­ruz. 22 mühen­dis kadrosu ile faaliyet gösteren Ar-Ge merkezimiz, alt yapısını gelişen ve ye­nilenen teknolojiyle bütün­leştirerek, yeni ürün tasarımla­rı için faaliyetlerine devam edi­yor” şeklinde konuştu.

“Kayıt dışı satış sorunu yasal düzenlemelerle çözülebilir”

Öte yandan sektörün yaşadığı sorunlardan da bahseden Fatih Sarı, birçok sektörde olduğu gi­bi standart dışı üretimin ve ka­yıt dışı satışların, haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirtti. Standart dışı üretimlerde uy­gun fiyat arzı ile birlikte; hatalı, kısa vadede arızalanan ve oksit­lenme problemi yaşanan ürünler şeklinde geri bildirim alınacağını söyleyen Sarı, bu konudaki çözü­mün tüketicinin bilinçlendiril­mesinden geçtiğini söyledi. Ka­yıt dışı satışlarda ise pazar fiyat dengesinin bozulduğunu ve re­kabet olanağının düştüğünü ifa­de eden Sarı, çözümün tamamen yasal düzenlemelerle ve devletin ilgili birimlerinin denetimlerini artırmasıyla yürütülecek faaliye­te bağlı olduğunu vurguladı.

Üretim alanı genişleyecek

Önümüzdeki dönemdeki yatırımlarından da söz eden Fatih Sarı, “Üretim alanımızın genişletilmesi ve makine parkımızda yeni teknolojiye uygun değişimlerin yapılması, otomasyonların artırılması şeklinde yatırımlarımız olacak” diye konuştu. Dijitalleşmede özellikle kilitler için talep gören elektrikli sistemlerle ilgili çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Sarı, bu konuda genel olarak hala güvenlik açığının bulunduğunu, güç kaybına yönelik ekstra bir yöntem geliştirilemediğini kaydetti. Sarı, mekanik kilitlerin güvenliğinin kullanıcı nezdinde hala zindeliğini koruduğunu sözlerine ekledi.