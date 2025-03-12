Yemek kartı olarak başladı Yaşamkart’a dönüştü
Türkiye’nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı MetropolCard 12 yılda yemek kartı formatından çıkarak harcama yönetimi bir şirket haline geldi. E-para şirketi olma yönünde hızla ilerleyen MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım, yazılım altyapısıyla rakiplerinin olmayan birçok özelliği hayata geçirdiklerini anlattı.
Hayati ARIGAN
Harcama yönetim şirketi olarak konumlanmış bir şirket olan MetropolCard, şirketlerin kurumsal harcamalarını tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlıyor. Şirketler, yemek kartının yanı sıra otel, akaryakıt ödemelerini, giyim yardımlarını tek bir platform üzerinden yönetebilme imkan sağlıyor. MetropolCard’ın kurumsal filo kiralama ürünü ile ihtiyacı doğrultusunda kilometre sınırlı olarak filo kiralama avantajı da sağlıyor.
“Giderleri MetropolCard portalı üzerinden yönetebilirsiniz”
MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım, “Çalışanlara hem verdiğiniz araç, aracın yakıt, aracın kendisinin kirası, personelin yemeği veya koruyucu giyim malzemesi olarak bütün harcamalarınızı MetropolCard portalı üzerinden yönetebilirsiniz. Bu sayede bütün kontrollerinizi yapının portalını avantajlarla kullanabiliyorsunuz. Hangi departmanın ne kadar giderini platform üzerinden çok hızlı bir şekilde görüp, yönetilebiliyorsunuz. Muhasebe sistemine sağlanan entegrasyonlarla o faturanın hiçbir şekilde muhasebeciye dokunulmadan, el değmeden departmanlara göre master merkezini çıkartılmasına imkan sağlıyor” dedi.
1.4 milyon kişi uygulamayı indirdi
Pazar paylarının yüzde 18 olduğunu ifade eden Yıldırım, 50 bin iş yeri, 100 binden fazla noktada olduklarını, bir milyon kullanıcı ve 1.4 milyon kişinin uygulamayı indirdiğini, 12 bin de kurumsal müşterilerinin bulunduğunu söyledi.
Market harcamalarına çözüm getirdi
Türkiye'de yemek kartı kullanımının 1993'te restoran ağı ile karşımıza çıktığını belirten Yıldırım, son dönemde market kullanımında artış olduğunu söyledi. Yıldırım yemek kartıyla marketlerde yapılan harcamalara getirilen düzenlemeyi şöyle anlattı;
“Yemek kartlarının marketlerde kullanılması tartışmasını SGK aldığı kararla son noktayı koydu. Kararda günlük 158 TL'ye kadarlık kısmın yemek kartından adlandırılarak marketlerde de kullanılmasına izin verildi. Buna çözüm bulan şu anda mevcut ilk ve tek şirketiz. SGK primine uğramamak için marketlerde kart kullanımı yasaklansa da uygulama üzerinde alışveriş ve market altında iki cüzdan açarak bu sorunu hallettik.”
Cashback sistemiyle kullanıcı kazanıyor
Geri ödeme vasıtasıyla çalışanların bütçelerine fayda sağlama yönünde ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Yıldırım, “Kendi komisyonumuzdan feragat ederek çalışanların kendi kredi kartlarından yaptıkları yüklemelerde yüzde 10'a varan Cashback denilen para iadesi yapıyor. Gift dediğimiz nokta mağazalarda yaptığınız alışverişlerde kartınıza yüklediğiniz meblağın yüzde 10’nunu geri alıyorsunuz. Yemek harcamalarında ise yüklenen paranın yüzde 5’ini geri alıyorsunuz. Bu sayede hem vade hem komisyon kazanıyorsunuz. Cashback noktalarının sayısını arttıracağız” diye konuştu.
Kişiye özel menü
MetropolCard olarak insanların ‘Ne yesem, Nerede yesem’ gibi sorunları için çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Kişilerin eğer isterlerse kişi bazlı menü tasarlamalarına imkan verecek bir takım teknolojik düzenleme çalışmaları yürütüyoruz. Yemek Sepeti, Trendyol, Tıkla Gelsin ve Getir Yemek’te gibi dört platformda kapıda ödeme seçeneğinde varız” diye konuştu.
Üniversitelerin tercihi oldu
Doğuş, Beykent ve İbni Haldun Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını anlatan Yıldırım, “Bütün öğretim görevlileri ve öğrencilere yapılan yemek yardımı, tüm yardımlar MetropolCard platformu üzerinden yapabiliyorlar, yönetebiliyorlar” dedi.
Halka arzdan gelen gelir yatırım olarak geri dönecek
Halk arz için SPK’dan onay aldıklarını belirten Yıldırım, “Yüksek oranda bir talep bekliyoruz. Halk arz konusunda izahnamemizi yayınladık. Elde edeceğimiz kullanıcıların sayısını arttırmak ile alakalı kaynaklarda kullanılacak. E-para şirketi olmayla alakalı bir müracaatımız var” dedi.
Yurt dışında boy gösterecek
Halk arz kaynaklarını yakın coğrafyada faaliyete geçmek üzere de kullanacaklarını ifade eden Yıldırım, “Organizasyon yapımızı tamamladık. Hizmet İhracatçılar Birliğine üye olduk. Sektörün ağırlıklı olduğu ülkeler baktığınız zaman Doğu Avrupa. Sodexo 29 ülkede, Edenret 46 ülkede faaliyet gösteriyor. En hızlı penetre olacağımız ülkeler farkımızla rakiplerimizin olduğu ülkeler olacak” diye konuştu.
İşten ayrılsan da müşterisin
Uygulamayı indirdiğinizde MetropolCard müşterisi olduğunuzu belirten Yıldırım, “İşten ayrıldınızda o uygulamada içindeki bakiye bittiğinde sizinle firmanın ilişkisi bitiyor. Bu çok büyük bir handikap. Uygulamayı indirdiğinizde müşterim oluyorsunuz. Ama günün sonunda burada da bakiye kadar harcıyoruz. Ondan sonra isterseniz kredi kartınızı ekleyip isterseniz otomatikman yükleme yaparsanız müşterimiz olmaya devam edersiniz” diye konuştu.
Kullanıcıların karbon ayak izi hesaplanıyor
Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı olduklarını ifade eden, “Sürdürülebilirlik alanda karbon eksi hesaplamasını başlattık. Bu sayede kullanıcılarının ne kadarlık bir karbon ayak izi, ürettiğini hesaplıyoruz” dedi.
Zincir marketlerde QR üzerinden harcama
Kurum personeline yemek yardımı haricinde ayni yardım yapıyorsa bunların hepsini ayrı faturalandırabildiğini belirten Yıldırım, “Ayni yardımları tek bir uygulama üstünden tüm MetropolCard üye işyerlerinin yanı sıra A101 ve Carrefour mağazalarından da QR üzerinden harcama yapma imkanına sahip olabiliyorlar. Bunu da yapan ilk tek yemek kartı firması biziz” dedi.
Yardım derneklerine destek olabilirsiniz
Pandemi ve depremde MetropolCard kullanıcılarının uygulama üzerinden yemek bağışında bulunabildiğini de aktaran Yıldırım, “Kişiler yemedikleri yemeğin parasını isterlerse Tok Tut Derneği'ne, Kızılay'a da bağışlayabiliyorlar. Geri dönüşüm platformları üzerinden iade tutarları da MetropolCard’a yükleyebiliyorlar. Aslında, belediyelerin, çevreye yaptıkları katkıya bir artı da bizim katkımız oluyor” diye konuştu.
Özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor
Üye işyerlerinin çoğunda diğer rakiplerin olmamasının en büyük farkları olduğunu ileri süren Yıldırım, MetropolCard’ı rakiplerinden ayıran özellikleri şöyle sıraladı:
Telefonunuz yok, kartınız yok. İsterseniz telefon numaranızı tuşlayarak ve belirlemiş olduğunuz şifrenizle Türkiye'deki bütün POS’lardan işlem yapabilirsiniz.
Bakiye transferi sadece bizde var. Telefon rehberinizdeki herhangi bir kişiye veya numarasını bildiğiniz kişiye SMS atarak bakiye transfer edebiliyorsunuz.
TC Kimlik Kartı’nı eğer uygulama üzerinden eşleştirirseniz kimliğin çipi ile işlem yapabiliyorsunuz. Yani TC Kimlik Kartı, MetropolCard olarak da kullanabiliyorsunuz.