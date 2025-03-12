Yemek kartı olarak başladı Yaşamkart’a dönüştü

Hayati ARIGAN

Harcama yönetim şirke­ti olarak konumlanmış bir şirket olan Metropol­Card, şirketlerin kurumsal har­camalarını tek bir platform üze­rinden yönetilmesini sağlıyor. Şirketler, yemek kartının yanı sıra otel, akaryakıt ödemelerini, giyim yardımlarını tek bir plat­form üzerinden yönetebilme im­kan sağlıyor. MetropolCard’ın kurumsal filo kiralama ürünü ile ihtiyacı doğrultusunda kilometre sınırlı olarak filo kiralama avan­tajı da sağlıyor.

“Giderleri MetropolCard portalı üzerinden yönetebilirsiniz”

MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım, “Çalışanlara hem ver­diğiniz araç, aracın yakıt, ara­cın kendisinin kirası, persone­lin yemeği veya koruyucu giyim malzemesi olarak bütün harca­malarınızı MetropolCard porta­lı üzerinden yönetebilirsiniz. Bu sayede bütün kontrollerinizi ya­pının portalını avantajlarla kul­lanabiliyorsunuz. Hangi depart­manın ne kadar giderini platform üzerinden çok hızlı bir şekilde görüp, yönetilebiliyorsunuz. Mu­hasebe sistemine sağlanan en­tegrasyonlarla o faturanın hiçbir şekilde muhasebeciye dokunul­madan, el değmeden departman­lara göre master merkezini çıkar­tılmasına imkan sağlıyor” dedi.

1.4 milyon kişi uygulamayı indirdi

Pazar paylarının yüzde 18 oldu­ğunu ifade eden Yıldırım, 50 bin iş yeri, 100 binden fazla noktada ol­duklarını, bir milyon kullanıcı ve 1.4 milyon kişinin uygulamayı in­dirdiğini, 12 bin de kurumsal müş­terilerinin bulunduğunu söyledi.

Market harcamalarına çözüm getirdi

Türkiye'de yemek kartı kulla­nımının 1993'te restoran ağı ile karşımıza çıktığını belirten Yıl­dırım, son dönemde market kul­lanımında artış olduğunu söyle­di. Yıldırım yemek kartıyla mar­ketlerde yapılan harcamalara getirilen düzenlemeyi şöyle an­lattı;

“Yemek kartlarının market­lerde kullanılması tartışmasını SGK aldığı kararla son noktayı koydu. Kararda günlük 158 TL'ye kadarlık kısmın yemek kartından adlandırılarak marketlerde de kullanılmasına izin verildi. Buna çözüm bulan şu anda mevcut ilk ve tek şirketiz. SGK primine uğ­ramamak için marketlerde kart kullanımı yasaklansa da uygula­ma üzerinde alışveriş ve market altında iki cüzdan açarak bu so­runu hallettik.”

Cashback sistemiyle kullanıcı kazanıyor

Geri ödeme vasıtasıyla çalışan­ların bütçelerine fayda sağlama yönünde ciddi çalışmalar yap­tıklarını anlatan Yıldırım, “Ken­di komisyonumuzdan feragat ederek çalışanların kendi kredi kartlarından yaptıkları yükle­melerde yüzde 10'a varan Cash­back denilen para iadesi yapı­yor. Gift dediğimiz nokta mağa­zalarda yaptığınız alışverişlerde kartınıza yüklediğiniz meblağın yüzde 10’nunu geri alıyorsunuz. Yemek harcamalarında ise yük­lenen paranın yüzde 5’ini geri alı­yorsunuz. Bu sayede hem vade hem komisyon kazanıyorsunuz. Cashback noktalarının sayısını arttıracağız” diye konuştu.

Kişiye özel menü

MetropolCard olarak insan­ların ‘Ne yesem, Nerede yesem’ gibi sorunları için çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Kişilerin eğer isterlerse kişi bazlı menü tasar­lamalarına imkan verecek bir takım teknolojik düzenleme ça­lışmaları yürütüyoruz. Yemek Sepeti, Trendyol, Tıkla Gelsin ve Getir Yemek’te gibi dört plat­formda kapıda ödeme seçeneğin­de varız” diye konuştu.

Üniversitelerin tercihi oldu

Doğuş, Beykent ve İbni Haldun Üniversitesi ile işbirliği yaptıkla­rını anlatan Yıldırım, “Bütün öğ­retim görevlileri ve öğrencilere yapılan yemek yardımı, tüm yar­dımlar MetropolCard platformu üzerinden yapabiliyorlar, yöne­tebiliyorlar” dedi.

Halka arzdan gelen gelir yatırım olarak geri dönecek

Halk arz için SPK’dan onay al­dıklarını belirten Yıldırım, “Yük­sek oranda bir talep bekliyoruz. Halk arz konusunda izahname­mizi yayınladık. Elde edeceğimiz kullanıcıların sayısını arttırmak ile alakalı kaynaklarda kullanıla­cak. E-para şirketi olmayla alaka­lı bir müracaatımız var” dedi.

Yurt dışında boy gösterecek

Halk arz kaynaklarını yakın coğrafyada faaliyete geçmek üze­re de kullanacaklarını ifade eden Yıldırım, “Organizasyon yapımı­zı tamamladık. Hizmet İhracatçı­lar Birliğine üye olduk. Sektörün ağırlıklı olduğu ülkeler baktığı­nız zaman Doğu Avrupa. Sodexo 29 ülkede, Edenret 46 ülkede fa­aliyet gösteriyor. En hızlı penetre olacağımız ülkeler farkımızla ra­kiplerimizin olduğu ülkeler ola­cak” diye konuştu.

İşten ayrılsan da müşterisin

Uygulamayı indirdiğinizde MetropolCard müşterisi olduğunuzu belirten Yıldırım, “İşten ayrıldınızda o uygulamada içindeki bakiye bittiğinde sizinle firmanın ilişkisi bitiyor. Bu çok büyük bir handikap. Uygulamayı indirdiğinizde müşterim oluyorsunuz. Ama günün sonunda burada da bakiye kadar harcıyoruz. Ondan sonra isterseniz kredi kartınızı ekleyip isterseniz otomatikman yükleme yaparsanız müşterimiz olmaya devam edersiniz” diye konuştu.

Kullanıcıların karbon ayak izi hesaplanıyor

Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı dijital yemek kartı olduklarını ifade eden, “Sürdürülebilirlik alanda karbon eksi hesaplamasını başlattık. Bu sayede kullanıcılarının ne kadarlık bir karbon ayak izi, ürettiğini hesaplıyoruz” dedi.

Zincir marketlerde QR üzerinden harcama

Kurum personeline yemek yardımı haricinde ayni yardım yapıyorsa bunların hepsini ayrı faturalandırabildiğini belirten Yıldırım, “Ayni yardımları tek bir uygulama üstünden tüm MetropolCard üye işyerlerinin yanı sıra A101 ve Carrefour mağazalarından da QR üzerinden harcama yapma imkanına sahip olabiliyorlar. Bunu da yapan ilk tek yemek kartı firması biziz” dedi.

Yardım derneklerine destek olabilirsiniz

Pandemi ve depremde MetropolCard kullanıcılarının uygulama üzerinden yemek bağışında bulunabildiğini de aktaran Yıldırım, “Kişiler yemedikleri yemeğin parasını isterlerse Tok Tut Derneği'ne, Kızılay'a da bağışlayabiliyorlar. Geri dönüşüm platformları üzerinden iade tutarları da MetropolCard’a yükleyebiliyorlar. Aslında, belediyelerin, çevreye yaptıkları katkıya bir artı da bizim katkımız oluyor” diye konuştu.

Özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor

Üye işyerlerinin çoğunda diğer rakiplerin olmamasının en büyük farkları olduğunu ileri süren Yıldırım, MetropolCard’ı rakiplerinden ayıran özellikleri şöyle sıraladı:

Telefonunuz yok, kartınız yok. İsterseniz telefon numaranızı tuşlayarak ve belirlemiş olduğunuz şifrenizle Türkiye'deki bütün POS’lardan işlem yapabilirsiniz.

Bakiye transferi sadece bizde var. Telefon rehberinizdeki herhangi bir kişiye veya numarasını bildiğiniz kişiye SMS atarak bakiye transfer edebiliyorsunuz.

TC Kimlik Kartı’nı eğer uygulama üzerinden eşleştirirseniz kimliğin çipi ile işlem yapabiliyorsunuz. Yani TC Kimlik Kartı, MetropolCard olarak da kullanabiliyorsunuz.