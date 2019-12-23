Yemek siparişinde ucuza yöneldik
Türkiye’de bu yıl yemek siparişlerinin oranı düşmezken, verilen yemek siparişlerinin yüzde 20’si daha düşük fiyatlı menülere yapılıyor. Bugün Türkiye genelinde günde yaklaşık 1.2 milyon sipariş veriliyor. Siparişlerin yüzde 30'u online'dan geliyor.
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