Yemekli düğünler hazır yemek sektörüne ilaç olacak

Hazır yemek sektöründe, kademeli normalleşme kapsamında düğün ve nikah törenleri için yiyecek-içecek ikramına izin verilmesinin ardından hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran, İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesini ve sektörün gelecek dönem beklentilerini değerlendirdi.

Zincirkıran, sektörün, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı Mart 2020'den beri yaşadığı sıkıntılara ifade ederek, "Son derece yerinde bir karar. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına izin verilmesinin sektöre çok faydası olacak. Bu sektörde 400 bin çalışan var. Yemekli düğünler, sektöre ve sektördeki 400 bin çalışana bir nebze ilaç olacak." diye konuştu.

Ülkedeki tarımsal üretimin yüzde 25'ini sektör olarak kendilerinin kullandığını belirten Zincirkıran, hazır yemek sektörünün hareketlenmesiyle pek çok yan sektörde de hareketlenmelerin yaşanacağına işaret etti. Zincirkıran, "Biz durduğumuz zaman, tarım ve et sektörleri de duruyor. Arz fazlası oluşan birçok ürünün sokaklara döküldüğünü gördük. Çiftçiden gıda sanayicisine kadar pek çok sektörü etkiliyoruz. Yani bizim hareketlenmemiz ülke ekonomisini de olumlu yönde tetikleyecek. Endüstriyel yemek sanayicileri olarak tarımın lokomotifiyiz." değerlendirmesinde bulundu.