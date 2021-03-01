Yemeksepeti’ne bir yılda 32 bin 500 yeni restoran

Handan Sema CEYLAN

Pandemi yılı 2020’de Yemeksepeti’ne 32 bin 437 yeni restoran katıldı. Bu restoranların yüzde 82’si mahalle restoranlarından oluşuyor. Bu bilgileri Yemeksepeti’nin CSO’su Sertaç Şener, DÜNYA Web TV’deki e-Sohbetler Programı’nda açıkladı.

CSO yani Chief Sales Officer yönetim organizasyonunda önemli bir birim, bunu Türkçeye satıştan sorumlu genel müdürü yardımcısı olarak çevirmek mümkün. Yemeksepeti CSO’su Sertaç Şener, zorlu 2020’de izledikleri stratejileri okurlarımız ve izleyenlerimiz için paylaştı. Şener, Türkiye’nin ilk online yemek sipariş sitesi olduklarının altını çizerek, “Yemeksepeti olarak bugün 20 milyon kullanıcımıza 81 ilde hizmet veriyoruz. Ancak hedefimiz illerde bir tane restoranla ‘her ilde hizmet veriyoruz’ demek değil, olabildiğince fazla restorana ve kullanıcıya ulaşabilmek adına ilçelerde de varlık göstererek bunu kanıtlamak. Bu kapsamda Yemeksepeti olarak toplam 81 ilde, 407 ilçede hizmet verdiğimizi söyleyebilirim. KKTC'de dahil 50 bin iş ortağımızla hizmet sunuyoruz” dedi.

Normal şartlarda dijitalleşme için restoranların ayrı ayrı teknik altyapı için bütçe ve zaman ayırması gerekeceğini ancak pandemide Yemeksepeti’nin bu restoranlara çok daha kısa sürede online sipariş hizmetine başlayabilme fırsatı sağladığını belirten Şener, “2020’de 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladık. Bu restoranların yüzde 82’sinin tekil restoranlardan yani mahalle restoranlarından oluşması Yemeksepeti’nin bu dönemde yerel ekonomiye olan katkısına da dikkat çekiyor” açıklamalarını yaptı. Şener, şunları söyledi: “50 bini aşan restoran sayımızda her bir restoranda ortalama 7 kişinin çalıştığını ve bu kişilerin ortalama 4 kişilik bir ailesi olduğunu hesap ettiğimizde en az 1,5 milyon kişinin istihdamında etki sahibi olduğumuzu ve bu ortamda evine ekmek götürmeye devam edebilmeleri için var gücümüzle çalıştığımızı söyleyebiliriz.”

Şener, bu süreçte Yemeksepeti’nin restoran başına ciro katkısını geçen seneye göre yüzde 26 artırdığını da kaydetti. Yükselen grafiğin sadece restoran bazında olmadığının altını çizen Şener, “8 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bunun 5 bini geçtiğimiz 12 ay içinde bünyemize katıldı. Bu yıl 4-5 bin kişi daha katarak 12-13 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Banabi yürümeden koştu…

Banabi uygulamasını yalnızca market ürünleri satan bir uygulama noktasından alıp, 28 ilde, 2 milyondan fazla kullanıcıya A noktasından B noktasına en hızlı şekilde 4 binden fazla ürünü veya hizmeti götürebilen bir servise dönüştürdüklerini kaydeden Şener, “Banabi’nin hiçbir rakibinde bulunmayan kapıda ödemeyi devreye aldık. Yapay zeka ile de sistemimizi mümkün olduğunca mükemmel hale getirdik. İnovastif karakterimiz, pandeminin patlak vermesiyle yaşanan e-ticarete talepteki ciddi orandaki artışın da etkisiyle, Banabi’nin yürümeden koşmasını sağladı diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Portakal ile restoranlar eksiklerini tamamlıyor

Şener, “Portakal, restoranlarımız için tasarladığımız, operasyonel ve finansal süreçlerini yönetebildikleri bir destek platformu” diyerek, bu konuda da şu bilgiyi verdi: “50 bin iş ortağımız günde en az bir kez Portakal'ı kullanıyordur. Örneğin bir restoran günün belli saatlerinde kendisine gelen talebin hepsini karşılayamıyor veya iptal oranı yüksek oluyor. Bunu Portakal'dan tespit edip oraya yönelik ek personel alma kararı verebiliyor.”

Van’da da büyümeyi katladı, Manisa’da da

Pandemiyle beraber İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ciddi oranlarda büyüme yaşadık. Anadolu’da da çok hızlı bir şekilde büyüdük. Hatta 2020 yılında Anadolu’daki restoran oranımız 2019 yılına göre yüzde 43 arttı. Van, Tokat, Mardin, Malatya, Manisa, Erzincan ve Erzurum’da ise bu oranlar yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Burada bir diğer önemli nokta ise bir şehre girmeden önce yaptığımız detaylı araştırmalar. Yemeksepeti olarak kullanıcılarımıza farklı mutfak ve fiyat çeşitliliğine erişim konusunda söz veren bir şirketiz. Ve bu sözü yerine getirebilmek için girmek istediğimiz küçük büyük her şehri bir “case study” gibi ele alıyoruz ve şehirlerde bulunan restoranları farklı mutfak gamından ve fiyat çeşitliliğinden seçiyoruz. Böylelikle bulunduğumuz şehirlerde stratejik bir şekilde her mutfaktan ve fiyattan hizmet verecek şekilde varlık gösteriyoruz.

Dönüşüme hızla adapte olduk

Pandemi ile birlikte hız kazanan dijital dönüşüme hazır olmayan şirketler için bu dönüşümün ne kadar yıkıcı etkileri olabileceğini öğrendik. Yemeksepeti olarak biz dijitalde doğmuş ve varlık gösteren bir şirket olarak bu dönüşüme çok hızlı adapte olduk ve kan kaybetmeden çalışmalarımıza devam edebildik. Hızın her zaman önemli olduğunun farkındayız ancak pandemi ile birlikte kullanıcı beklentileri doğrultusunda çok daha önem kazandığını öğrenmiş olduk.

Pandemiye karşı 5 farklı destek

Sayıları 50 bini bulan üye restoranlara pandeminin ilk başlağı günden bu zamana kadar 5 farklı destekte bulunduk. Emeksepeti dedik ve yayınladığımız reklam filmiyle restoranlar ve çalışanlarının ortaya koyduğu emeği vurgulayarak yanlarında olduğumuzu duyurduk ve restoranlara teşekkür ettik. 20 milyon TL destek paketimizi açıkladık. Yeni kısıtlamalarla sadece paket servis ve Gel-Al siparişi hizmeti verebilen restoranların finansal yüklerini bir nebze olsun hafifletebilmek istedik. Restoranlara ayda bir yaptığımız ödemeleri 15 günde bir olacak şekilde güncelledik ve kısıtlama dönemi boyunca listeleme ücretini de kaldırdık. Ayrıca ‘Cüzdan’ uygulamasıyla verilen siparişlerden de bu dönemde komisyon ücreti almadık. İndirim Yağmurları kampanyasıyla 4 binden fazla restorana geniş çaplı bir pazarlama desteği sağladık. Kullanıcılarımıza da yüzde 25’ten başlayıp yüzde 50’ye varan indirimlerle sipariş imkânı vererek kazandırmış olduk. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu aracılığıyla sektör çalışanlarına 1 milyon TL’lik destek sağladık. 2 binden fazla çalışana, en az 300 TL en fazla 500 TL ödeme yapıldı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) aracılığıyla da, 500 üye işletmelerine 2’şer bin TL’den toplam 1 milyon TL’lik karşılıksız kira yardımı yaptık.