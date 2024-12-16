Yeni Dönem Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı: Ümran Görmez
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Görmez'in görev süresinin dolması nedeniyle 9 Aralık'ta seçim yapıldı. Seçim sonucunda, göreve Ümran Görmez'in devam etmesi kararı alındı.
AA
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Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Görmez, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçim sonucunda yeniden daire başkanı seçildi.
1968'de Konya'nın Ereğli ilçesinde doğan Görmez, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aksaray hakim adayı olarak mesleğe başlayan Görmez, bazı ilçelerde hakimlik yapmasının ardından 2014'te Yargıtay üyeliğine, 2020'de ise Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.